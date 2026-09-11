Sabah přijel na první zápas Champions League s jedenáctkou, v níž se neopakovala jediná národnost

Sabah si svůj první zápas v Champions League představoval určitě trochu jinak. Manchester United mu na Old Trafford dal čtyři góly a ázerbájdžánský debutant se velmi rychle přesvědčil, jak velký rozdíl může být mezi domácí soutěží a jedním z nejslavnějších stadionů Evropy.
Ještě před výkopem ale stihl něco, co se v Champions League dosud nepovedlo nikomu. Trenér Valdas Dambrauskas poslal na hřiště jedenáct hráčů. A každý z nich reprezentoval jinou zemi.
Kazachstán, Alžírsko, Ázerbájdžán, Jihoafrická republika, Polsko, Uzbekistán, Chorvatsko, Jamajka, Srbsko, Nigérie a Rwanda. Jeden tým. Jedenáct národností.
Brankář z Kazachstánu, obránce z Alžírska, útočník z Rwandy
Sabah nastoupil v této sestavě: V brance Stas Pokatilov z Kazachstánu. Obranu tvořili Akim Zedadka z Alžírska, domácí Rahman Dashdamirov, Jihoafričan Aden McCarthy a Polák Tymoteusz Puchacz.
Ve středu hřiště nastoupili Uzbek Umarali Rakhmonaliev, Chorvat Ivan Lepinjica a Srb Veljko Simić. Ofenzivu doplnili Kaheem Parris z Jamajky, Christian Nwachukwu z Nigérie a Joy-Lance Mickels reprezentující Rwandu.
Podle statistik Opta šlo o první základní jedenáctku v historii Champions League složenou z hráčů jedenácti různých národností. Na klub, který ještě před několika lety mimo Ázerbájdžán znal málokdo, je to poměrně působivý způsob evropského představení.
Celý zápas nabídl 21 zemí mezi 22 hráči
Kuriozita nekončila u Sabahu. Manchester United měl samozřejmě také velmi mezinárodní sestavu. Když se sečetly základní jedenáctky obou týmů, 22 fotbalistů reprezentovalo dohromady 21 zemí. Jediná národnost se opakovala. Belgie. United nastoupili s brankářem Sennem Lammensem a záložníkem Yourim Tielemanssem.
Jinak měl téměř každý hráč na hřišti jinou vlajku. V jedné chvíli tak zápas anglického a ázerbájdžánského klubu vypadal spíš jako velmi podivně sestavený malý světový šampionát.
Sabah není projekt složený jen kvůli Champions League
Bylo by snadné udělat z té sestavy laciný obrázek současného fotbalu: klub z Ázerbájdžánu nakoupil jedenáct cizinců a najednou hraje Champions League. Jenže ani to úplně nesedí.
Sabah vznikl teprve v roce 2017 a postupně si vybudoval pozici vedle dlouhodobě dominantního Karabachu. V minulé sezoně poprvé získal ázerbájdžánský titul a prošel náročnou kvalifikací až do hlavní fáze Champions League.
Dambrauskas navíc vede mimořádně pestrý kádr už delší dobu. Jeho tým nestojí na několika velkých jménech nakoupených těsně před evropskou sezonou. Je složený z hráčů, kteří prošli různými evropskými, africkými i asijskými soutěžemi a společně vybojovali historický postup.
Na Old Trafford samozřejmě narazili na úplně jinou úroveň. United vyhráli 4:0 díky gólům Matheuse Cunhy, Bruna Fernandese, Benjamina Šeška a Lisandra Martíneze.
Přesto Sabah úplně bez šance nebyl. Joy-Lance Mickels měl ještě za stavu 0:1 velkou příležitost vyrovnat, ale zakončení nezvládl. Trenér Dambrauskas po utkání přiznal, že jeho mužstvu chyběla odvaha a zkušenost s podobnou úrovní zápasu. To se při premiéře na Old Trafford dá celkem odpustit.
První večer skončil čtyřkou. Historii už ale Sabah vytvořil
Sabah si z Manchesteru neodvezl bod ani gól. Odvezl si něco mnohem méně důležitého pro tabulku, ale docela výjimečného pro statistiky. Při prvním utkání Champions League v historii klubu postavil mužstvo, ve kterém se mezi jedenácti hráči základní sestavy neopakovala jediná národnost.
Kazach, Alžířan, Ázerbájdžánec, Jihoafričan, Polák, Uzbek, Chorvat, Jamajčan, Srb, Nigerijec a Rwanďan společně vyšli na Old Trafford. Pak dostali čtyři góly.
Champions League umí být v jednom večeru velmi globální a zároveň velmi krutá.
DALŠÍ NOVINKY Z FOTBALU
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Como enjoy dream Champions League debut, big wins for Man Utd and Bayern Munich [1], UEFA – Manchester United vs Sabah: line-ups [2], Cadena SER – El Sabah hace historia en su debut en la Champions: un XI, 11 nacionalidades [3], The Guardian – Mickels miss a turning point as latest stop in Sabah's odyssey ends with regret [4].