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Sabah přijel na první zápas Champions League s jedenáctkou, v níž se neopakovala jediná národnost

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Sabah při historickém debutu v Champions League prohrál na Old Trafford 0:4. Přesto vytvořil rekord: každý z jeho jedenácti hráčů základní sestavy reprezentoval jinou zemi.
Sabah přijel na první zápas Champions League s jedenáctkou, v níž se neopakovala jediná národnost

Sabah přijel na první zápas Champions League s jedenáctkou, v níž se neopakovala jediná národnost

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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