29 milionů let stará sopka v Česku ukrývá unikát: Kamenický vrch odhaluje své nitro

Kamenický vrch u Zákup nepatří mezi hory, na které by se jezdilo kvůli pokoření výškového rekordu. Přesto ukrývá něco, s čím se na běžném výletě rozhodně nesetkáte. Starý lom zde doslova otevřel nitro dávné sopky.
Místo v Libereckém kraji překvapí výhledy, lesními cestami i neobvyklou geologií. Až se dozvíte, co přesně se pod dnešním kopcem odehrávalo před miliony let, začnete se na nenápadné skalní stěny dívat úplně jinak.
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Kamenický vrch se nachází východně od Zákup na Českolipsku. Dnešní výška se pohybuje kolem 436 metrů nad mořem, původně však býval vyšší. Západní vrchol výrazně poznamenala těžba stavebního kamene, která zde probíhala v letech 1900 až 1979. Kamenický vrch se zvedá přímo nad Zákupy a na první pohled jen málokdo tuší, že ukrývá pozůstatky vulkanické činnosti staré přibližně 29 milionů let. Foto: Zákupák/Wikimedia Commons (Self-published work)
Právě lom je paradoxně důvodem, proč je lokalita tak cenná. Těžba odkryla horniny, které by jinak zůstaly hluboko pod povrchem. Člověk se tu vlastně nedívá na povrch sopky, ale do jejího
někdejšího přívodního systému. Před 29 miliony let tu došlo k mohutné explozi
Geologové označují zdejší útvar jako
diatremu. Zjednodušeně si ji lze představit jako nálevkovitou přívodní dráhu pod někdejším sopečným kráterem. Kamenický vrch patří do lužického vulkanického pole, kam spadají také další pozůstatky dávného vulkanismu v širším okolí.
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Zásadní událost přišla přibližně
před 29 miliony let, když se žhavé magma dostalo do kontaktu s vodou v horninách. Prudká přeměna vody v páru vyvolala explozi. Kráter následně zaplnila vulkanická brekcie tvořená úlomky sopečných hornin i okolních pískovců.
Vývoj tím ale neskončil. Kráter byl určitou dobu vyplněn jezerem a později jej zalila láva. Další magma následně pronikalo horninami a vytvořilo několik žil. V odkrytém lomu je možné rozlišit celkem
pět žilných těles s rozdílným složením.
V záznamu České geologické služby, který zpracoval geolog Vladislav Rapprich, se význam místa shrnuje velmi výstižně:
„Vzhledem k pestrosti horninových typů a vulkanologických fenoménů se jedná o nejzajímavější lokalitu zpracovávanou v rámci projektu.“
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Kamenický vrch není jen zastávkou pro geology.
Zákupský turistický portál doporučuje několik míst, která mohou z obyčejné procházky udělat příjemný půldenní výlet: opuštěný lom, kde jsou odkryté pozůstatky dávného vulkanického systému vyhlídku u kaple svatého Josefa, vhodnou i pro návštěvníky, kteří nechtějí pokračovat prudce vzhůru Ferdinandovu vyhlídku kousek pod vrcholem vyhlídku pod vrcholem, odkud jsou při dobrých podmínkách dobře vidět Zákupy Ferdinandova vyhlídka na Kamenickém vrchu patří mezi zajímavé zastávky při výstupu a připomíná, že zdejší kopec není jen geologickou lokalitou, ale také příjemným cílem pro pěší výlet. Foto: Jiri Tvaruzek / Google Maps Vystoupat můžete přímo ze Zákup
Na Kamenický vrch lze zamířit od centra Zákup nebo od zámku a postupně stoupat směrem k lesu. Městský turistický portál uvádí, že za dobrého počasí je velká část cesty
zvládnutelná i s kočárkem. Poslední výstup k vyhlídce pod vrcholem je však strmější, vede po kamenitých schodech a pro kočárky vhodný není.
Výlet se dá spojit také se Zákupy samotnými nebo se
státním zámkem. Delší varianta vede například mezi Mimoní a Zákupy přes Bohatice a Kamenický vrch, přičemž oficiální web zámku počítá s dobou chůze něco přes dvě hodiny.
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Kamenický vrch ukazuje, že působivý výlet nemusí znamenat vysokou horu ani slavnou rozhlednu. Stačí vědět, na co se díváte. Skalní stěna v opuštěném lomu pak přestává být jen pozůstatkem těžby a mění se v otevřenou kapitolu historie
starou desítky milionů let. Státní zámek Zákupy můžete snadno spojit s výletem na nedaleký Kamenický vrch a během jednoho dne tak propojit historii města s přírodními zajímavostmi. Foto: VitVit/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Právě spojení geologie, výhledů a snadné dostupnosti ze Zákup podle mě dělá z tohoto místa
zajímavý tip i pro lidi, kteří by si cíleně geologickou lokalitu normálně nevybrali.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, lokality.geology.cz, izakupy.cz, zamekzakupy.cz