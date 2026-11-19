Byla 74. minuta zápasu na hřišti Nottinghamu Forest, 5. září 2026, když se u postranní čáry objevil hráč, kterého anglický fotbal skoro dva roky neviděl. Mudryk vystřídal Mathyse Tela a poprvé od podzimu 2024 nastoupil k soutěžnímu utkání, tentokrát v dresu Tottenhamu. Zápas skončil 0:0 a sám o sobě by se zapomněl. Mudrykův příběh ale nekončí návratem na trávník. V listopadu promluvil v rozhovoru pro ukrajinského novináře Dmitrije Gordona a poprvé otevřeně řekl, kde se podle něj zakázaná látka do jeho těla dostala: u národního týmu. Vznesl tak vážné obvinění vůči vlastnímu svazu. Zatím ho ale podložil jen vlastními slovy.
Kelímky s tabletami: co Mudryk řekl Gordonovi
Rozhovor vyšel 18. listopadu 2026 večer na Gordonově youtubovém kanálu, textový výtah pak publikoval web Gordon.ua. Mudryk v něm tvrdí, že o meldoniu předtím nikdy neslyšel. Podle jeho úvahy mohla látka do organismu proniknout jedině na Ukrajině. A tam v rozhodném období jezdil výhradně za reprezentací.
Na přímou otázku, zda tedy viní Ukrajinskou asociaci fotbalu (UAF), odpověděl kladně. Popsal prostředí, ve kterém podle něj chyběl bezpečnostní systém, jaký znal z klubů. Jeho nejkonkrétnější vzpomínka se týká nutričního specialisty, který prý hráčům zhruba jednou za dva dny nosil kelímky s tabletami.
Výpověď je výbušná hlavně proto, že nemíří na jednotlivce ani na jednu chybu. Popisuje systém, nebo spíš jeho absenci. Pokud by se potvrdila, netýkala by se jen Mudryka, ale každého, kdo v té době v kabině ukrajinského národního týmu seděl.
Zatím ovšem nic takového potvrzeno není. Jde o hráčovo tvrzení, nikoli o zjištění vyšetřovatelů.
Co je oficiálně potvrzené
Pevnou půdu pod nohama dává jen jeden dokument:
stanovisko Anglické fotbalové asociace z 31. července 2026. Z něj se dá poskládat přesná časová osa.
Datum Co se stalo 22. října 2024 Mimosoutěžní kontrola odhalila nízkou koncentraci meldonia 4. prosince 2024 FA hráči uložila předběžný zákaz činnosti leden 2026 Nezávislá komise stanovila čtyřletý trest, Mudryk se odvolal k CAS 30. července 2026 Dohoda FA, Mudryka a WADA: trest jen ve výši již odsloužené doby 31. července 2026 FA oznámila, že může okamžitě hrát 5. září 2026 První soutěžní minuty za Tottenham
Klíčový zlom přinesla změna technického dokumentu Světové antidopingové agentury, který určuje minimální hladiny meldonia, jež laboratoře hlásí. FA výslovně uvedla, že kdyby byl Mudrykův vzorek odebrán dnes, laboratoř by koncentraci vůbec nehlásila a k porušení pravidel by nedošlo.
Zní to jako rehabilitace, ale tak daleko oficiální verdikt nejde. Mudryk uznal, že antidopingová pravidla porušil, a přijal i trest. Ten jen nakonec odpovídal době, kterou už mimo hru strávil. Plné očištění to není. Chelsea ve vlastním prohlášení zdůraznila, že hráč po celou dobu popíral vědomé užití a že podle nových standardů by stejný vzorek pozitivní nebyl.
Podstatné je i to, co v rozhodnutí FA chybí. Ukrajinská reprezentace v něm jako zdroj látky nefiguruje.
Slabá místa obvinění a mlčení svazu
Mudrykova verze má logiku: pokud meldonium neznal a v klubu fungoval přísný dohled, nabízí se prostředí, kde dohled podle něj chyběl. Má ale i trhliny.
Tou nejviditelnější je osamělost jeho případu. V dostupných zdrojích k této kauze je veřejně jmenovaný jen Mudryk. Pokud nutriční specialista rozdával tablety celému týmu, nabízí se otázka, proč se pozitivní nález neobjevil i u dalších. Podle nás je to slabé místo jeho výpovědi, ale ne vyvrácení. Nevíme, kolik spoluhráčů bylo ve stejném období testováno, ani zda se jejich kontroly časově potkaly s tou Mudrykovou.
Druhou neznámou je reakce svazu. Při rešerši k 19. listopadu 2026 jsme nedohledali žádné oficiální stanovisko UAF k obvinění. Zpravodajství svazu se po rozhovoru věnovalo běžné agendě reprezentace. To neznamená, že svaz mlčet bude. Dá se ale čekat, že slova o „kelímcích s tabletami“ nezůstanou bez odezvy, minimálně v ukrajinské veřejné debatě. Případný reputační střet je pravděpodobný. Další disciplinární postih pro hráče z jeho slov ale veřejně nehrozí. Pro FA je kauza uzavřená.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat reakci zástupců ukrajinského národního týmu, ale tamní svaz na naše dotazy zatím neodpověděl.
Meldonium: od Šarapovové po českého zápasníka
Meldonium je původně lék na srdeční potíže z pobaltského prostoru. Od 1. ledna 2016 ho WADA vede na seznamu zakázaných látek jako metabolický modulátor. Ve sportu se spojuje s možným zvýšením vytrvalosti a rychlejší regenerací.
Světovou proslulost mu dala Marija Šarapovová. Pozitivní test z Australian Open 2016 jí vynesl dvouletý trest, který
Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) v říjnu téhož roku snížila na 15 měsíců. Tenistka přípravek Mildronate užívala dlouhodobě a její tým přehlédl, že se dostal na zakázaný seznam. Rozhodovalo se tedy o míře viny, ne o tom, zda k porušení došlo.
Téhož jara řešil meldonium i český sport. Zápasník Petr Novák měl pozitivní nález z mimosoutěžní kontroly na soustředění reprezentace před olympijskou kvalifikací. Tvrdil, že látku bral jako lék při chřipce, ne jako doping. Antidopingový výbor tehdy připomínal, že za meldonium hrozí až čtyři roky.
Mudrykův případ přidává k těmto příběhům nepříjemnou variantu. Hráč netvrdí, že lék bral vědomě, ale že nevěděl, co polyká. To ho ovšem nechrání. Český Antidoping v přehledu k
rizikům doplňků stravy připomíná princip přísné odpovědnosti: sportovec ručí za vše, co se dostane do jeho těla. Doplňky přitom patří k hlavním zdrojům neúmyslného dopingu, protože jejich skutečné složení nemusí odpovídat etiketě. Antidoping proto doporučuje: konzultovat užívání s lékařem, volit ověřené značky a hledat šarže nezávisle testované, například v Kolínském seznamu nebo programu Informed Sport, uschovat obal, číslo šarže, doklad a malé množství produktu, vést si záznamy o tom, co a kdy sportovec užíval.
Pokud Mudrykova verze o tabletách z kelímku sedí, žádný z těchto kroků se u něj neodehrál. Právě v tom vidíme jádro celé kauzy: rutinní tableta bez kontroly stála elitního hráče skoro dvě sezony.
Návrat, který zabrzdil kotník
Chelsea koupila Mudryka v lednu 2023 ze Šachtaru Doněck jako jeden z největších talentů ukrajinského fotbalu. Očekávání nenaplnil. Klub mu připisuje 73 zápasů a 10 gólů, pak přišla kauza a dlouhé ticho. Od 1. září 2026 hostuje na celou sezonu v Tottenhamu, kde dostal číslo 27. Oficiální zdroje klubů potvrzují jen hostování, bez potvrzené opce na trvalý přestup. Pokud se nic nezmění, v létě se vrací pod smlouvu Chelsea.
Trenér Spurs Roberto De Zerbi před debutem otevřeně krotil nadšení. Podle něj byl pětadvacetiletý křídelník připravený na 15 až 30 minut a návrat po tak dlouhé pauze nebude jednoduchý. Měl pravdu rychleji, než by si přál. Krátce po zápase s Forestem si Mudryk v tréninku poranil kotník.
Tottenham 31. října uvedl, že se s ním počítá až po reprezentační pauze. Před utkáním s Leedsem 6. listopadu byl stále mimo. Deník Evening Standard zmiňoval jako možný termín návratu domácí zápas s Ipswichem 21. listopadu, oficiálně potvrzený však není. Mudryk tak obvinění proti svazu vznesl ve chvíli, kdy mu hřiště dalo zatím jen šestnáct minut.
Na papíře je kauza vyřízená a hráč volný. Otázka kelímků s tabletami ale zůstává otevřená, dokud k ní nepromluví ti, kdo je podle Mudryka nosili. Do té doby zůstávají dvě verze a jen jedna z nich je opatřená oficiálním razítkem.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl