Neděle 8. listopadu, Peterborough, prodloužení proti Niagaře. Na hodinách svítí 1:38 a Adam Novotný posílá puk za záda brankáře. Petes vyhrávají 3:2. Přesně o týden dřív rozhodl Novotný proti stejnému soupeři stejným způsobem: v přesilovce v páté minutě prodloužení na 4:3. Dva vítězné góly za sedm dní jsou ale jen nejviditelnější částí sezony, ve které devatenáctiletý Čech táhne svůj tým a potvrzuje, proč s ním Vancouver Canucks v létě podepsali smlouvu. Podle nás je na jeho ročníku nejcennější návaznost. Nejde o náhlý výbuch formy. Je to další schod v kariéře hráče, který od patnácti let zvládá vyšší úroveň dřív než jeho vrstevníci.
Dvakrát Niagara, pokaždé v prodloužení
První listopadová neděle se hrála v Niagaře. Utkání se přelilo do prodloužení a Peterborough dostal přesilovku. Novotný ji využil v čase 4:19, kdy do konce zbývala necelá minuta. Podle oficiálního zápisu OHL šlo o jeho klasický gól: rychlé zakončení z prostoru, kam se dostane díky síle a načasování.
Odveta o týden později měla vedlejšího hrdinu. Do brány Peterboroughu se postavil Alexej Medveděv, čerstvě získaný výměnou z London Knights a stejně jako Novotný hráč z organizace Vancouveru. Při premiéře v novém dresu chytil 25 z 27 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Vítězství mu ale zajistil až jeho možný budoucí spoluhráč z NHL. V 62. minutě hry rozhodl Novotný a dvojice talentů Canucks tak v Peterboroughu odstartovala společné působení výhrou.
Další nedělní přišla výhra 8:1 v Bramptonu. Novotný v ní dal dva góly a oba měly váhu. První v přesilovce otevřel skóre, druhým zvýšil ve druhé třetině na 3:0. Zápas tím pomohl rozjet, nešlo jen o přikrášlení jasného výsledku. Petes slavili čtvrté vítězství v řadě.
Čísla, která nejsou náhoda
Po dvaceti zápasech má Novotný podle
statistik OHL 13 gólů a 14 asistencí. To je 1,35 bodu na zápas. Osm branek vstřelil v přesilovce a patří mezi lídry soutěže v počtu vítězných gólů. Nejproduktivnější hráči ligy se v polovině listopadu pohybovali kolem 33 bodů. Novotný tedy není úplně na vrcholu tabulky, ale drží se v jejím širším čele. V Peterboroughu patří k hlavním tahounům.
Forma navíc nepřišla až v listopadu. Hned po návratu z kempu Vancouveru ho OHL na konci září vyhlásila hráčem týdne. Ve třech zápasech zapsal tři góly a tři asistence a na bránu vyslal 18 střel, tedy v průměru šest za zápas. To je zátěž, jakou trenéři svěřují jen hráčům, od kterých čekají góly.
Pro srovnání s jeho první zámořskou sezonou:
Sezona Zápasy Góly Asistence Body Body na zápas 2025/26 (OHL) 58 34 31 65 1,12 2026/27 (OHL, po 20 zápasech) 20 13 14 27 1,35
Produktivita mu stoupla a změnil se i obsah jeho výkonů. Kromě gólů víc nahrává a rozhoduje v koncovkách.
Od rekordu v extralize k prvnímu kolu draftu
Kořeny jeho hokeje vedou do HC Stadion Nový Bydžov, kde podle databáze EliteProspects začínal. Podstatnou část výchovy prošel v Hradci Králové. Trenér Tomáš Martinec o něm mluvil jako o „našem odchovanci a produktu naší akademie“.
Celé republice se Novotný představil v říjnu 2023. Za Mountfield HK skóroval v extralize ve věku 15 let a 327 dnů a stal se
nejmladším střelcem v historii samostatné české nejvyšší soutěže. Nešlo o jednorázovou senzaci. V sezoně 2024/25 odehrál za Hradec 41 extraligových zápasů mezi dospělými. Pak se rozhodl pro zámoří.
Cesta má zatím jasnou posloupnost:
Říjen 2023: nejmladší střelec extraligy, 15 let a 327 dnů 2024/25: 41 zápasů za Mountfield HK v extralize 2025 a 2026: medailové starty na mistrovství světa juniorů 2025/26: 65 bodů v první sezoně OHL Červen 2026: draft NHL, první kolo, celkově 24. místo, Vancouver 11. srpna 2026: tříletá nováčkovská smlouva s Canucks
Vancouver při podpisu
nováčkovské smlouvy nešetřil chválou. Generální manažer Ryan Johnson vyzdvihl charakter, soutěživost a vítěznou mentalitu, z hokejových dovedností bruslení, práci s pukem, rychlou střelu a tvrdost v soubojích. Skauti NHL před draftem psali o rychlých rukou, hokejovém myšlení a schopnosti hru tvořit i hrát do těla. Současná sezona tento popis potvrzuje bod po bodu. Proč Vancouver nespěchá
Kanaďané Novotného 23. září poslali zpět do Peterboroughu. Podle Sportsnetu přitom díky evropskému statusu mohl nastupovat i za farmu v Abbotsfordu v AHL. Canucks dali přednost druhé juniorské sezoně. Jednoznačné oficiální zdůvodnění nezaznělo, logika je ale čitelná. V OHL hraje Novotný v první formaci a v přesilovkách, zápasy rozhoduje on. V AHL by se mezi dospělými chlapy teprve učil prosadit a jeho minuty by se zkrátily.
NHL.com ho před sezonou řadilo na třetí místo mezi talenty Vancouveru a jeho příchod do NHL odhadovalo na ročník 2028/29. Stejné třetí místo mu přisoudil i kanadský web CanucksArmy. Jako strop uvádí křídlo pro první dvě formace a druhou přesilovku, jako spodní hranici spolehlivého útočníka třetí lajny. EliteProspects soudí, že do NHL se přenese i jeho „béčková“ hra: bruslení, napadání, práce bez puku. Právě to odlišuje hráče s reálnou šancí od juniorských střelců, kteří o patro výš zmizí.
Redakce SportyŽivě se zástupců Vancouveru zeptala, jak to vidí s Novotného budoucností a co říkají na jeho skvělou sezonu, ale v době publikace článku jsme ještě neměli odpovědi k dispozici.
Tlak zvenčí přitom roste. Vancouver byl k 16. listopadu se skóre 66:100 a bilancí pěti výher, sedmnácti porážek a jedné prohry po prodloužení nejhorším týmem celé NHL. V takové situaci dává smysl, že se debata o mladých hráčích zrychlí. Podle nás je realistickou mezistanicí příští tréninkový kemp a pak buď Abbotsford, nebo krátká zkouška v NHL během sezony 2027/28. Pevný termín ale nikdo nestanovil a slabost kádru sama o sobě uspěchanou cestu neospravedlňuje.
České příklady ukazují, jak různě může přechod vypadat:
David Pastrňák zvládl v 18 letech v sezoně 2014/15 46 zápasů NHL s 27 body a vedle toho 28 bodů ve 25 zápasech AHL. Tomáš Hertl po příchodu ze Slavie zapsal v sezoně 2013/14 25 bodů ve 37 zápasech NHL. Martin Nečas strávil sezonu 2018/19 převážně v AHL (52 bodů v 64 zápasech) a v NHL dostal sedm startů.
Novotný se zatím drží silné juniorské trajektorie. Jestli pak půjde rychlou cestou Pastrňáka, nebo trpělivější cestou Nečase, rozhodne až první rok mezi profesionály.
Další zastávka: mistrovství světa juniorů
Bližší cíl než NHL leží v prosinci. Ročník 2007 je pro MS juniorů 2027 ještě věkově způsobilý a Novotný už má za sebou dva šampionáty dvacítek. Listopadová nominace na turnaj ve Švédsku hráče ze zámoří neobsahovala, protože ti v tu dobu zůstávají v klubech. Oficiální nominace na šampionát zatím chybí. Dá se ale čekat, že hráč s jeho formou a zkušenostmi bude mezi prvními jmény na soupisce, nejspíš v roli jednoho z lídrů útoku.
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V Peterboroughu Novotného zatím znají jako hráče, kterému trenér svěří puk v prodloužení. Ve Vancouveru by ho jednou rádi viděli ve stejné roli. Mezi těmi dvěma místy vede ještě kus cesty, ale Novotný na ní zatím nevynechal ani jeden schod.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek