Pod oznámením jeho dalšího zápasu se objevila dvě slova, která v MMA fungují jako razítko nezájmu: absolutní dávačka. Matěj Peňáz, 30letý český bojovník ve střední váze do 84 kg s bilancí 11-1-0, si je přečetl a ve vlastním videu je sám zopakoval. Místo aby je odmítl, přidal k nim jméno, na které se v české scéně nezapomíná. A k tomu tvrzení o soupeřových papírech, které stojí za ověření. Redakce MMAmag porovnala profil 31letého argentinského bojovníka střední váhy Jonathana Figueroy ve třech veřejných registrech a neshodly se ani v tom, kolik zápasů vlastně Argentinec odbojoval.
Ve vlastním videu vytáhl jméno, na které se nezapomíná
Peňáz se ke kritice vyjádřil ve videu nazvaném „Nový soupeř, stejný cíl! Zápas bude 5.12.2026“ na svém kanálu na YouTube. Podle přepisu, který 16. listopadu 2026 zveřejnil Fights.cz, v něm říká: „Samozřejmě jsem si už četl na sociálních sítích, že je to absolutní dávačka a lehký soupeř.“ Reaguje tím na komentáře fanoušků pod oznámením duelu. Vzápětí ale přidal brzdu: „Na druhou stranu to neznamená, že je to špatný zápasník, že neumí zápasit.“
A pak přišla paralela. Peňáz připomněl, že Karol Ryšavý podle něj před lety mluvil o uměle vytvořené bilanci svého soupeře Loseneho Keity. Jak to dopadlo, ukazuje výsledkový záznam z turnaje OKTAGON 29 v Brně ze 4. prosince 2021 na UFCalendaru: Keita vyhrál knockoutem v 1. kole v čase 2:55.
Na oficiální kartě turnaje OKTAGON 99 je Figueroa veden s bilancí 17-1-0. Zápas tedy nestojí na oznámení jedné strany, potvrzuje ho sama organizace, a o titul v něm nejde. Jenže ani samotná bilance Jonathana Figueroy není v papírech jednotná a každý veřejný registr ji uvádí jinak.
Jeden Argentinec a tři různá čísla
OKTAGON MMA, největší česko-slovenská MMA organizace, prodává Figuerou na jeho profilu jako šampiona pěti organizací s dvanácti výhrami knockoutem a černým pásem v brazilském jiu-jitsu. V profilech na Sherdogu a UFCalendaru, do kterých redakce MMAmag nahlédla 19. listopadu 2026, přitom stojí jiná čísla. Sherdog eviduje 16 výher a jednu porážku, z toho 11 knockoutem nebo technickým knockoutem, 3 submisí a 2 na body.
|Zdroj
|Uvedená bilance
|Započtených zápasů
|OKTAGON MMA
|17-1-0
|18
|Sherdog
|16-1-0
|17
|UFCalendar
|12-1-0
|13
Hodnoty platí k 19. listopadu 2026. Rozdíl je vidět i u jednoho konkrétního duelu: výhru nad Matiasem Mirandou na turnaji Big Fight Sports 1 vede Sherdog mezi profesionálními zápasy, UFCalendar ji řadí stranou. Která hodnota je ta definitivní, redakce MMAmag neurčuje. Peňázova opatrná formulace o soupeři, kterého papíry nadhodnocují, ale sedí blíž registrům než marketingový text organizace, která ho do klece nasadila. Tenhle zápas přitom vznikl až z trosek jiného plánu a za cenu ústupku na vahách.
Třinec spadl, zůstaly dva kilogramy navíc
Peňáz se měl původně ukázat doma v Třinci proti Polákovi Kamilu Oniszczukovi. Podle Fights.cz z toho sešlo kvůli Oniszczukovu zranění a náhradník se na český termín už nenašel. Místo toho přišel turnaj OKTAGON 99 5. prosince 2026 od 17:00 ve Westfalenhalle v Dortmundu, s hlavním zápasem dvojice Kasim Aras a Ty Flores.
Duel Peňáz versus Figueroa je na kartě veden ve smluveném limitu 86 kg, tedy ve váze o 2 kg nad hranicí střední váhy. Podle Peňázova videa si Figueroa nebyl jistý shazováním na 84 kg. Na stejné kartě jsou i Tomáš Cigánik, Jan Stanovský, Adam Havran a Tomáš Holeček. Pro Peňáze jde o návrat po 168 dnech: naposledy nastoupil 20. června 2026 na turnaji OKTAGON 90 proti Alanu Silvovi a vyhrál technickým knockoutem v 1. kole v čase 2:30.
Výhra, za kterou nikdo netleská
KOMENTÁŘ Peňáz jde do zápasu, ve kterém se dá hlavně prohrát. Část fanouškovských komentářů mu výhru odepsala dřív, než se vůbec rozsvítí světla nad klecí, a za splněnou povinnost bude brán i rychlý knockout. Sedmé místo v žebříčku střední váhy OKTAGONu, podíl ukončení 91 %, žádný pás v sázce. Takové zadání se nevyhrává, to se odbývá.
Že ambice mířily jinam, ukazuje jeho zápasová historie na Sherdogu, kde redakce MMAmag dohledala jeho vystoupení v americké sérii Dana White’s Contender Series 30. srpna 2022. Proti Sedriquesovi Dumasovi tehdy prohrál submisí po 47 sekundách. Mezi tímhle a doplňkovým zápasem v Dortmundu jsou víc než 4 roky práce.
Dá se namítnout, že přesně takový soupeř se po spadlém termínu hodí. Jenže registry ukazují muže, který většinu svých výher ukončil před limitem. Když se v Dortmundu zopakuje scénář z brněnského prosince 2021, nebude to historka z videa, ale druhá porážka v Peňázově kariéře.
Zdroje
OKTAGON MMA, stránka turnaje OKTAGON 99: Aras vs. Flores (oktagonmma.com) · OKTAGON MMA, profily Matěje Peňáze a Jonathana Figueroy · Sherdog, profily Matěje Peňáze a Jonathana Figueroy · UFCalendar, profil Jonathana Figueroy a záznam zápasu Karol Ryšavý vs. Losene Keita, OKTAGON 29 · Fights.cz, „Dávačka? Vzpomeňte si na Keitu. Matěj Peňáz reaguje na kritiku nového soupeře“, 16. 11. 2026 · MMA Fanatik / Sport.sk, 16. 11. 2026 · MMA-TV, stránka videa „Nový soupeř, stejný cíl! Zápas bude 5.12.2026“.
Metodika
Text vznikl 19. 11. 2026 před zápasem; redakce MMAmag nebyla na místě a pracovala s oficiální stránkou turnaje OKTAGON 99, s profily obou bojovníků u OKTAGON MMA, Sherdogu a UFCalendaru (všechny náhledy k 19. 11. 2026) a s výsledkovým záznamem turnaje OKTAGON 29 ze 4. 12. 2021. Originál Peňázova videa byl dohledán na YouTube, přesné datum zveřejnění ani vlastní přepis se z něj získat nepodařilo, doslovné citace proto pocházejí z přepisů Fights.cz a MMA Fanatik / Sport.sk z 16. 11. 2026. Údaj o 168 dnech vznikl jako rozdíl dvou kalendářních dat: 20. 6. 2026 (poslední zápas podle Sherdogu) a 5. 12. 2026 (plánovaný zápas podle OKTAGONu); jde o kalendářní odstup, nikoli o hodnocení formy nebo délky přípravy. Rozdílné bilance Figueroy článek dokládá, ale neřeší, která je správná, protože důvod rozdílu mezi registry se z otevřených zdrojů doložit nepodařilo. Nedohledány zůstaly také původní Ryšavého výrok o Keitovi z roku 2021, primární oznámení o zranění Kamila Oniszczuka a jakákoli veřejná reakce Jonathana Figueroy na Peňázovo video.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková