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Holešovský zámek uzavřel sezonu se 4500 návštěvníky, synagoga zaznamenala mírný nárůst

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Holešovský zámek na Kroměřížsku zakončil letošní turistickou sezonu s přibližně 4500 návštěvníky, což odpovídá loňským číslům. Raně barokní památku spravuje Městské kulturní středisko (MKS)…
1024px-Pohled_na_zámek_Holešov_ze_zahrady

1024px-Pohled_na_zámek_Holešov_ze_zahrady

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 14:00

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