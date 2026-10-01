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Poslední rajčata, která nestihla dozrát: Sklizeň a skladování

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Dennívýzva
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S příchodem chladnějších říjnových dnů se na zahradě často objeví problém. Na rostlinách zůstávají zelené plody, které už nemají dostatek tepla a slunce, aby stihly přirozeně dozrát. To ale ještě neznamená, že patří do koše. Pokud jsou zdravá a nepoškozená, můžete jejich dozrávání dokončit doma.
Zelená rajčata

Zelená rajčata

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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