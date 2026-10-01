Poslední rajčata, která nestihla dozrát: Sklizeň a skladování

S příchodem chladnějších říjnových dnů se na zahradě často objeví problém. Na rostlinách zůstávají zelené plody, které už nemají dostatek tepla a slunce, aby stihly přirozeně dozrát. To ale ještě neznamená, že patří do koše. Pokud jsou zdravá a nepoškozená, můžete jejich dozrávání dokončit doma.
Zelená rajčata skliďte včas
Před příchodem prvních mrazíků je vhodné sklidit i větší zelená rajčata. Nenechávejte je na rostlině za každou cenu. Nízké teploty mohou plody poškodit a výrazně zhoršit jejich další dozrávání. Rajčata vybírejte pečlivě. Použijte pouze zdravé plody bez plísně, prasklin, hniloby nebo výrazného mechanického poškození. Podezřelá rajčata raději oddělte, aby případný problém neohrozil ostatní sklizené kusy.
Jak na dozrání doma
Zelená rajčata můžete rozložit do jedné vrstvy na tác, papírovou podložku nebo do mělké krabice. Uchovávejte je při pokojové teplotě mimo přímé slunce. Pravidelně je kontrolujte a měkčí či poškozené kusy ihned odstraňte.
Dozrávání může trvat několik dní až týdnů podle odrůdy, stupně zralosti a podmínek. Pokud chcete proces urychlit, můžete k rajčatům přidat zralé jablko nebo banán. Ty uvolňují etylen, který podporuje dozrávání některých plodů.
Tip: Rajčata nemusíte nechat dozrát. Můžete je zpracovat a vyzkoušet některý z receptů.
Lednice není vhodným řešením
Čerstvě sklizená zelená rajčata není vhodné hned ukládat do chladničky. Nízká teplota může narušit jejich správné dozrávání a negativně ovlivnit chuť i konzistenci. Mnohem lepší je najít jim doma suché místo s běžnou pokojovou teplotou.
Pokud některá rajčata ani po delší době nezčervenají, nemusíte je automaticky vyhodit. Zelená rajčata lze využít například při tepelném zpracování nebo z nich připravit chutné čatní či jiné domácí zavařeniny. U zelených rajčat je však vhodné dávat přednost tepelně upraveným receptům a nepřehánět jejich množství.
Foto: Pixabay
Využití rajčat, která nestihla dozrát
Poslední říjnová rajčata tedy nemusí skončit na kompostu jen proto, že nestihla dozrát. Zdravé zelené plody mohou při správném uskladnění postupně získat svou typickou barvu i chuť. Stačí je sklidit před mrazem, pravidelně kontrolovat a dát jim čas.
Zdroj: autorka, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-s-nedozralymi-rajcaty-a-jak-je-nechat-zcervenat/
Náhledové foto: Unsplash, fotogalerie: Pixabay
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