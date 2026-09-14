Radar už jde do ostrého provozu. V Uničově upravili síť hlídaných úseků

Na křižovatce u jednoho z marketů v Uničově na Mohelnické ulici jsou od závěru srpna nainstalované kamery, které po zkušebním období vstupují do standardního režimu a od pondělí začaly monitorovat rychlost vozidel, potvrdil mluvčí města Marek Juráň. „Překračování povolené rychlosti je na Mohelnické ulici letitý problém, na který opakovaně poukazovali obyvatelé domů nacházejících se podél komunikace,“ poznamenali zástupci města.
Pod dohledem naopak už nebudou řidiči v Želechovicích, odkud se radar přesunul právě na silnici II/444 na okraji Uničova, kudy denně projíždí okolo pěti tisíc vozidel. „V Želechovicích jezdí řidiči solidně, naopak obyvatelé Mohelnické ulice dlouhodobě upozorňují na překračování rychlosti. Pořízení dalšího radaru by ovšem znamenalo vysoké náklady, proto představitelé Uničova rozhodli o přesunu měřicího zařízení ze Želechovic,“ vysvětlil mluvčí Uničova Juráň.
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V Uničově a okolí hlídají řidiče čtyři radary, a to v místních částech Nová Dědina a Brníčko a také v samostatných obcích Paseka a donedávna také v Želechovicích. Ty celkem zaznamenaly přes 34 tisíc přestupků. Nejdelší zkušenost má Uničov s automatickým dohledem v Nové Dědině, kde je radar už od července 2024. „Radary mají prokazatelný preventivní efekt. V Nové Dědině klesl denní průměr zjištěných přestupků z 57,1 za druhé pololetí roku 2024 až na 13,2 za období září až červenec 2026. Tedy o 77 procent oproti prvním měsícům provozu. Efekt probíhá ve dvou vlnách: prudký pokles o bezmála 60 procent během prvního roku lze vysvětlit jako adaptaci pravidelně projíždějících motoristů. V následujících měsících přichází další pokles zpravidla o 45 procent. Brníčko a Želechovice prošly stejnou adaptační křivkou jako dříve Nová Dědina, jen rychleji,“ přiblížil mluvčí Juráň.
Podle podrobných analýz je u přestupků patrná také výrazná sezónnost, kdy v létě je překročení rychlosti dvakrát více než v zimním období. Radary mají podle zástupců uničovské radnice pozitivní efekt také v proměně charakterů přestupků, prakticky se vytratily jízdy, při kterých šoféři překračovali rychlost i o více než 40 kilometrů v hodině.
V roce 2025, kdy došlo k instalaci tří nových zařízení, inkasoval Uničov na pokutách takřka 13 milionů korun. „Vzhledem k preventivnímu efektu – tedy snížení počtu přestupků – se ovšem v dalších letech očekává pokles počtu uložených pokut. Co se týká nákladů na provoz radarů, tak je třeba vedle ceny za pořízení, instalaci, údržbu a revize hradit vysoké licenční poplatky za několik informačních systémů nebo poštovné. Nelze opomenout ani mzdové náklady na pracovníky, kteří celou agendu spojenou s radary zajišťují. Každopádně vzhledem k významně klesajícím počtům zaznamenaných přestupků je možné konstatovat, že hlavní úlohu, tedy podstatné zvýšení bezpečnosti provozu, radary plní,“ konstatoval Marek Juráň.