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Radar už jde do ostrého provozu. V Uničově upravili síť hlídaných úseků

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V závěru srpna se objevil na Mohelnické ulici v Uničově stacionární radar pro kontrolu rychlosti vozidel, dnešním dnem zařízení vstupuje po testovacím režimu do ostrého provozu. Uničovská městská policie má zkušenosti s měřením řidičů ve čtyřech dalších lokalitách, počet přestupků po instalaci podle statistik rychle a výrazně klesá.
Radar už jde do ostrého provozu. V Uničově upravili síť hlídaných úseků

Radar už jde do ostrého provozu. V Uničově upravili síť hlídaných úseků

Zdroj: Město Uničov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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