První venkovní mise bez bodu. Ženy nestačily na Olymp

Olymp Praha - Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:19, 25:16, 25:18)
Olymp Praha: Drozdová, Novotná, Mandová, Divišová, Tučková, Doudová, libera Dostálová, Mitáčová. Střídala: Mrázková
Jihostroj České Budějovice: Boušková, Beránková, Havlíková, Prokešová, Zelenková, Semerádová, libero Hochová. Střídaly: Ungrová, Tomanová, Fornbaumová, Kadriu, Skřivanová
Nejvíce bodů: Tučková 16, Divišová 15, Novotná 10 – Boušková 10, Prokešová 9, Skřivanová 8. Útoky: 37:28. Esa: 3:3. Bloky: 12:2. Chyby soupeře: 23:20. Rozhodčí: Kavala a Slezák.
Popis utkání
První venkovní extraligový set nezačal Jihostroj ideálně. Olymp si v úvodu vypracoval vedení 8:4 a čtyřbodový náskok si držel také v prostřední části za stavu 16:12. Před koncovkou už domácí vedly 21:15. Jihočešky se v první sadě těžko prosazovaly na útoku, kde měly úspěšnost 27 procent, zatímco Olymp byl na 38 procentech. Domácí si navíc pomohly dvěma esy a dvěma bodovými bloky. Jihostroj v závěru ještě část manka stáhl, Olymp si ale náskok pohlídal a první set vyhrál 25:19.
Ve druhém setu se Jihostroj držel v úvodu blíž. Olymp vedl 8:6 a také při dalším sledovaném mezistavu byl rozdíl pouze tříbodový – 16:13. Jihočešky oproti první sadě zlepšily útok na 34 procent a zaznamenaly dvanáct úspěšných útočných zakončení, jenže domácí začaly výrazně dominovat na bloku. Ve druhém dějství zapsal Olymp pět bodových bloků a před koncovkou odskočil na 21:15. Závěr už domácí zvládly bez komplikací, zvítězily 25:16 a dostaly se do vedení 2:0 na sety.
Třetí set rozehrály nejlépe českobudějovické hráčky a při prvním sledovaném mezistavu vedly 8:7. Olymp ale následně průběh otočil, ujal se vedení 16:12 a před koncovkou držel čtyřbodový náskok 21:17. Jihostroji znovu komplikoval situaci především domácí blok – Olymp stejně jako ve druhé sadě zaznamenal pět bodových bloků, zatímco Jihočešky se v útoku dostaly na úspěšnost 26 procent. Domácí už obrat nepřipustily, třetí set získaly 25:18 a celý zápas vyhrály 3:0. Výrazným rozdílem byla především hra na síti, kde Olymp zvítězil na bloky 12:2. Nejproduktivnější hráčkou Jihostroje byla s deseti body Šárka Boušková.
Ohlasy:
Veronika Dostálová (kapitánka PVK Olymp Praha): „Do zápasu jsme šly nervózní, ale zvládly jsme ho ve třech setech. Jsem ráda, že jsme si došly pro vítězství.“
Lukáš Miček (trenér PVK Olymp Praha): „Jsem rád, že jsme utkání zvládli 3:0. Holky podaly dobrý výkon a k vítězství jim gratuluji.“
Sandra Skřivanová (univerzálka VK Jihostroj České Budějovice): „Bohužel se nám nedařilo na útoku a nezakončovaly jsme akce, které jsme si připravily. Bylo dobře přihráno, nahrávačka dobře distribuovala, ale my jsme nedokázaly skládat. Olymp výborně bránil. Po několika jejich vítězných blocích jsme šly dolů s hlavami a přestaly bojovat, to nás mrzí. Přijely jsme sem zabojovat o víc, než jsme předvedly. Musíme se z toho poučit a příště víc bojovat.“
Zdeněk Pekař (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Gratuluji Olympu, domácí tým předvedl pěkný výkon. My jsme se v začátku ještě drželi, ale pak jsme začali mít problémy s přesností hry a od toho se odvíjela i naše celková herní kvalita.“