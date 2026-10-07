První sněhové vločky na Česko spadnou extrémně brzo. Meteorologové určili přesné datum

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Příjemné dny plné hřejivého slunce a klidné podzimní atmosféry se pomalu stávají minulostí. Babí léto definitivně končí a do střední Evropy míří výrazná změna, která citelně promění ráz počasí v celém Česku. Podle aktuálních dat z Českého hydrometeorologického ústavu nás čeká vpád studeného vzduchu, jenž s sebou přinese nejen citelný pokles teplot a srážky, ale dokonce i první sněhové vločky tohoto podzimu.
Čtvrtek jako předzvěst velkého zlomu
Zlomový moment nastane během čtvrtka, kdy přes naše území začne postupovat výrazná studená fronta. Zpočátku sice ještě ranní hodiny na Moravě a ve Slezsku nabídnou skoro jasnou oblohu, jinde se však mohou tvořit ranní mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne se počasí začne rychle kazit směrem od jihozápadu – západní část Čech zaznamená přeháňky už dopoledne, zatímco odpoledne a k večeru se déšť rozšíří přes většinu území. Ojediněle se dokonce mohou objevit i podzimní bouřky.
Teplotní mapa navíc ukáže dramatické rozdíly mezi regiony. Zatímco západ země pocítí chlad s maximy mezi 15 až 18 °C, jihovýchodní Morava si ještě užije dozvuky tepla s odpoledními hodnotami sahajícími až k 25 °C. Rozdíl deseti stupňů mezi jednotlivými kraji v jeden den není běžný jev a jasně dokumentuje sílu postupující fronty.
Pátek přinese sníh na horách
Pravý zlom a ochlazení naplno pocítíme v pátek, který přinese klíčový meteorologický mezník letošního podzimu. Nad naše území pronikne chladný vzduch a oblačnost bude proměnlivá. Na východě republiky bude zpočátku doznívat déšť z předchozího dne, během odpoledne a večera pak v Čechách od severozápadu opět přibude oblačnosti i dalších přeháněk.
Právě v pátek se v nejvyšších polohách dočkáme zimního prvku – na hřebenech hor se přechodně vyskytnou sněhové srážky. Denní maxima po celém státě prudce spadnou a budou se pohybovat jen mezi 10 až 15 °C, přičemž nejteplejší zůstane jižní Morava s hodnotami do 17 °C. Pocitový chlad navíc umocní vlhkost a vítr.
Víkend ve znamení sychravého podzimu
Tímto ochlazením proměnlivá epizoda nekončí a nadcházející víkend nabídne typicky sychravé podzimní dny. V sobotu bude převládat oblačno až zataženo, přechodně se může ukázat polojasná obloha, avšak od západu dorazí na většinu území další vlna srážek v podobě občasného deště nebo přeháněk. Teploty zůstanou poměrně nízko, nejčastěji v rozmezí 11 až 16 °C, na jihu Moravy vystoupají maximálně k 18 °C.
Neděle si udrží většinou oblačnou oblohu, ke které se v ranních hodinách přidají četné mlhy zhoršující dohlednost na silnicích. Během dne se opět místy vyskytnou přeháňky a teplotní interval se ustálí mezi 12 až 17 °C.
Co to znamená pro řidiče a turisty
Začátek nového pracovního týdne naváže na víkendový charakter. V pondělí i v úterý musíme stále počítat s velkou oblačností a občasným deštěm. Teprve v samotném závěru tohoto předpovědního období by mělo srážek postupně ubývat.
Přechod studené fronty definitivně uzavřel kapitolu pozdního léta a otevřel dveře plnohodnotnému podzimu, jehož součástí jsou chladná rána, sychravé dny a první sněhové pozdravy z horských poloh. Pro řidiče i turisty mířící na vrcholky hor to znamená začít počítat s tím, že podmínky se mohou rychle změnit a namrzlé úseky či sněhová pokrývka už brzy nebudou žádnou výjimkou.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský