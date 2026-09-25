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Prokleté město nalezli vědci v Hondurasu. Jaké tajemství skrývá?

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Legendární Bílé město je ztraceným centrem starověké civilizace. Indiáni jej považují za prokleté a dávno ztracené. Ukazuje se, že by se jeho zbytky mohly nacházet na území Hondurasu. Co ruiny města ukrývají za tajemství?
Prokleté město nalezli vědci v Hondurasu. Jaké tajemství skrývá?

Prokleté město nalezli vědci v Hondurasu. Jaké tajemství skrývá?

Zdroj: Zaleman / Shutterstock
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