V lednu 2027 přijde důchodcům vyšší penze a naposledy i doplatek za dny před výplatním dnem, od července se totiž změní způsob výplaty. Brigádníci na dohodu si nechají víc peněz díky vyšší hranici odvodů 12 500 Kč měsíčně. Osmdesátníkům, devadesátníkům a pětadevadesátníkům má navíc přibýt 500 Kč měsíčně a všem penzistům jednorázový příspěvek 2 000 Kč. Tyto dvě změny ale zatím schválené nejsou.
Od ledna penze vzrostou nejméně o 270 Kč
Průměrný starobní důchodce dostane od 1. ledna 2027 na účet o 304 Kč měsíčně víc, průměrná penze tak vyjde na 22 196 Kč. Nejméně 270 Kč měsíčně ale přibude každému, komu byl starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod přiznán před 1. lednem 2027. Právě o tolik totiž podle vládního nařízení č. 177/2026 Sb. ze září 2026 roste základní výměra ze 4 900 Kč na 5 170 Kč měsíčně. K tomu se zvedne i zásluhová procentní část o 0,2 %, což u průměrného důchodu přidá zbývajících 34 Kč.
Jinak to ale vychází u lidí se dvěma penzemi nebo s předčasným odchodem. Kdo pobírá dva důchody najednou, třeba starobní s vdovským, dostane oněch 270 Kč v základní výměře jen jednou, procentní část se mu ovšem o 0,2 % zvýší. Naopak lidem s předčasným starobním důchodem přiznaným po 30. září 2023 se procentní část do dosažení řádného důchodového věku nezvedá, takže si v lednu přilepší jen o 270 Kč.
Spolu se základní výměrou 5 170 Kč stoupnou od 1. ledna 2027 také nejnižší možné penze, jejich celkové částky vycházejí z přehledu.
|Druh důchodu
|Minimální procentní výměra
|Celkové minimum od 1. 1. 2027
|Starobní, invalidní III. stupně
|5 170 Kč měsíčně
|10 340 Kč měsíčně
|Invalidní II. stupně, vdovský, vdovecký
|2 585 Kč měsíčně
|7 755 Kč měsíčně
|Sirotčí
|2 068 Kč měsíčně
|7 238 Kč měsíčně
|Invalidní I. stupně
|1 724 Kč měsíčně
|6 894 Kč měsíčně
Novou výši konkrétního důchodu od ledna spočítá kalkulačka níže.
Kalkulačka: Valorizace důchodů 2027 – spočítejte si to na BetterLife.cz
Osmdesátníkům má přibýt 500 Kč měsíčně
Lidem v 80, 90 a 95 letech má přibýt k důchodu dalších 500 Kč měsíčně. Vládní novela zákona o důchodovém pojištění totiž navrhuje přidávat 500 Kč měsíčně při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a 1 000 Kč ve stovce. Dnes ale stát už přidává 1 000 Kč v 85 letech a 2 000 Kč ve sto letech, takže pětaosmdesátníkům a stoletým se nic nemění a skutečně si polepší ti, komu bude 80, 90 a 95 let.
Kdo některou z těchto hranic překročil už dřív, tomu se má penze od ledna 2027 dorovnat na částku odpovídající jeho věku. Přidání však ještě jisté není. Sněmovna novelu začátkem listopadu 2026 projednala ve druhém čtení a čeká ji ještě třetí čtení, pak ji musí schválit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo práce a sociálních věcí spočítalo, že změna by vyšla asi na 2,6 miliardy korun ročně.
Jednorázových 2 000 Kč má dorazit nejdříve v březnu
Další dva tisíce korun jednorázově mají podle návrhu dostat všichni s důchodem přiznaným nejpozději do 31. prosince 2026, včetně předčasných důchodců. Peníze by dorazily automaticky spolu s penzí nejdříve v březnu 2027. Také tento příspěvek je součástí stejné novely zákona o důchodovém pojištění, takže i u něj rozhodne až třetí čtení ve Sněmovně, Senát a podpis prezidenta.
Vláda příspěvek navrhla proto, že samotná valorizace zvedne průměrný důchod jen asi o 1,4 %. Poměr průměrné penze k průměrné hrubé mzdě tak podle odhadu ministerstva práce v roce 2027 klesne ze 41,9 % na přibližně 40,2 %. „Zároveň jde o odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu než promítat tuto pomoc do pravidelné měsíční výše důchodu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Brigádníci na dohodu si nechají víc peněz
Kdo si k penzi přivydělává na dohodu o provedení práce za 12 000 Kč měsíčně, dostane od ledna 2027 o 1 392 Kč měsíčně víc a firma za něj ušetří 4 056 Kč. Od 1. ledna 2027 totiž podle sdělení č. 184/2026 Sb. roste hranice, od které se z dohody o provedení práce platí sociální a zdravotní pojištění, z dosavadních 12 000 Kč na 12 500 Kč měsíčně.
Nahoru jde od ledna 2027 i limit u dohody o pracovní činnosti, kde se hranice odvodů posune ze 4 500 Kč na 5 000 Kč měsíčně. Pracující starobní důchodci navíc mají slevu na sociálním pojištění 6,5 %, a to i při práci na dohodu.
Lednový doplatek přijde v roce 2027 naposledy
Penzisté s výplatním termínem po prvním lednu dostanou k vyšší lednové penzi ještě jednorázový doplatek za dny od 1. ledna do dne výplaty, a to automaticky a stejnou formou. V lednu 2027 ale tyto peníze přijdou naposledy. Od 1. července 2027 totiž ČSSZ přejde na vyplácení důchodů za celý kalendářní měsíc na jeho začátku, takže potřeba doplatků odpadne a samotná výše měsíční splátky se tím nemění.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ceskenoviny, mpsv.gov, epravo, praceamzda, zpravy.kurzy, energozrouti, finance, banky, zpravy.kurzy).