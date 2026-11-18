Majitelé starších rodinných domů, kteří odkládali zateplení, nová okna nebo modernizaci vytápění, mohou z programu Nová zelená úsporám získat půjčku bez úroků. Na dílčí úpravy lze čerpat až 750 tisíc korun a na komplexní renovaci domu až 2 miliony korun. Stát platí úroky 10, nebo 15 let podle výše půjčky. Záměr ale nejprve posuzuje Státní fond životního prostředí.
Místo přímých dotací přišly bezúročné půjčky
Od roku 2026 běžné domácnosti dotaci na rodinný dům z Nové zelené úsporám nedostanou a mohou žádat už jen o bezúročný úvěr. Přímé dotace zůstaly zranitelným domácnostem v programu NZÚ Light, které si úvěrem mohou doplatit zbytek. Jako první začala bezúročné úvěry poskytovat od 1. října 2026 Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), podle e15 se k ní do poloviny října přidaly ČSOB Stavební spořitelna a Raiffeisen stavební spořitelna a od 2. listopadu 2026 nabízí úvěr i Modrá pyramida ze skupiny Komerční banky.
Půjčit si může člověk, který vlastní rodinný dům nebo rekreační stavbu, ve které trvale bydlí. Úroky i poplatky za něj po celou dobu splácení platí stát, takže vrací jen tolik, kolik si půjčil. Nejnižší částka činí 100 tisíc korun, ale pro příjemce dotace z programu NZÚ Light tato spodní hranice neplatí.
Horní hranice závisí na rozsahu prací
Výše půjčky se odvíjí od toho, jak velkou opravu majitel chystá. Na dílčí renovaci v jednom či více krocích připadá nejvýš 750 tisíc korun, na komplexní renovaci domu až 2 miliony korun. Zranitelné domácnosti s dotací NZÚ Light mohou podle letáku programu získat až 400 tisíc korun, web programu ale limit váže na výši schválené dotace.
Podle částky se pak mění i doba, po kterou stát úroky hradí. Do 500 tisíc korun včetně je platí nejvýš 10 let, u vyšších půjček do 2 milionů korun až 15 let. Zranitelné domácnosti mohou u komplexní renovace splácet až 25 let bez ohledu na částku, ale jen u zajištěných úvěrů.
|Typ renovace
|Výše úvěru
|Hrazení úroků státem
|Dílčí renovace
|100 000 až 750 000 Kč
|až 10 let (do 500 tis. Kč včetně), jinak až 15 let
|Komplexní renovace
|100 000 až 2 000 000 Kč
|až 10 let (do 500 tis. Kč včetně), jinak až 15 let
|Zranitelné domácnosti (NZÚ Light)
|až 400 000 Kč (dle dotace)
|až 25 let (zajištěný úvěr, komplexní renovace)
Kolik si lze bez úroků půjčit, na jak dlouho a jak vysoká bude měsíční splátka, spočítá kalkulačka.
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Jednotlivé práce mají vlastní stropy
Každé úsporné opatření má svůj limit a platí přitom uvnitř celkového stropu, takže samotné zateplení jako dílčí renovace dostane nejvýš 750 tisíc korun. Při komplexní renovaci domu pak zateplení včetně výměny oken, dveří a stínicí techniky může dosáhnout až 2 milionů korun.
Na fotovoltaiku s akumulací energie i na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla připadá vždy až 400 tisíc korun. Chytré větrání s rekuperací má strop 200 tisíc korun, úsporný ohřev vody a využití tepla z odpadní vody shodně 100 tisíc korun. K zateplení nebo k obnovitelným zdrojům energie lze přidat i zelenou střechu nebo Dešťovku, u každé až za 150 tisíc korun, samostatně je ale program nepodpoří.
První cesta vede k poradci, ne do banky
Majitel nejdřív nemíří do banky, ale k energetickému poradci programu Nová zelená úsporám, poradci působí ve všech regionech Česka. Spolu proberou plán oprav a poradce připraví potřebný podklad: pro dílčí úpravy renovační pas s popisem domu, pořadím prací a odhadem nákladů i úspor, pro komplexní renovaci průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
S tímto podkladem pak majitel podá přes web programu žádost ke Státnímu fondu životního prostředí ČR, který ověří pravidla a určí horní hranici půjčky. Teprve po jeho souhlasu se obrací na spolupracující banku nebo stavební spořitelnu.
Souhlas fondu ale peníze ještě nezaručuje, banka nejdřív prověří schopnost žadatele splácet a rozhodne o poskytnutí i konečné výši úvěru. Po dokončení prací majitel doloží dokumenty o renovaci, a pokud splní podmínky, zůstane úrok nulový po celou dobu splácení.
Banky a stavební spořitelny mohou bezúročné úvěry poskytovat do 31. října 2029, nebo do vyčerpání peněz, na které program vyčlenil až 50 miliard korun.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (novazelenausporam, e15, seznamzpravy, banky).