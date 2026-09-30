Připálená pánev bude jako nová. Stačí ji zalít 1 věcí ze spíže a nechat přes noc

Černý povlak na dně pánve po zapomenuté omáčce dokáže zkazit náladu víc než samotná spálená večeře. Houbička po něm jen klouže a saponát s ním skoro nepohne. Záchranu přitom najdete ve spíži, v nenápadném sáčku, který znáte z pečení.
Zázrak čekat nemůžete a pánev, jejíž povrch je léty poškrábaný a odřený, nový život nedostane. Na čerstvou i hodně zapečenou připáleninu ale tahle obyčejná surovina funguje spolehlivě a ušetří vám spoustu práce.
Proč právě jedlá soda
Tajemnou surovinou je jedlá soda, tedy hydrogenuhličitan sodný. Má mírně zásaditou povahu, a proto narušuje spálené zbytky jídla, které se na kov pevně přichytily. Zároveň jsou její krystalky jemně brusné, takže uvolněnou vrstvu pomáhají stírat, a přitom povrch nepoškrábou.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina
Proto má jedlá soda přednost před drátěnkou. Drátěnka připáleninu sice seškrábe, jenže dno pánve po ní zůstane poškrábané. Soda pracuje pomaleji, zato šetrně, a většinu dřiny za vás odvede sama.
Než začnete, nechte pánev vychladnout
Ať zvolíte jakýkoli postup, horkou pánev nikdy nedávejte pod studenou vodu. Prudká změna teploty může dno zdeformovat nebo poškodit povrch. Počkejte, až pánev vystydne, a teprve pak se pusťte do čištění.
Večer zalít, ráno setřít
Postupujte takto:
Začněte vodou. Černá vrstva musí být celá pod hladinou. Přisypte dvě až tři lžíce jedlé sody. Postavte pánev na plotnu a nechte roztok několik minut mírně povařit. Část připáleniny se obvykle pustí ještě na sporáku. Nejodolnější zbytky potřebují víc času. Vypněte plotnu, roztok z pánve nevylévejte a jděte spát. Ráno bývá černá vrstva tak změklá, že ji většinou stačí setřít houbičkou. Pak pánev dočistěte saponátem a opláchněte. Pasta pro netrpělivé i pro stěny pánve Přečtěte si také: Kolik si ve Švédsku vydělá pekař za 7 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, zatočí se vám hlava
Když se vám nechce nic vařit, smíchejte sodu s trochou vody na hustou kaši. Tu rozetřete přímo na připálená místa, třeba i po stěnách, kam by voda nedosáhla.
Pastu nechte působit několik hodin, klidně celou noc. Ráno ji setřete houbičkou a pánev opláchněte. Pokud někde zůstane tmavá skvrna, celý postup jednoduše zopakujte.
Tvrdý oříšek? Přizvěte ocet
U opravdu zatvrzelé připáleniny pomůže spojit sodu s octem. Ocet nalijte na dno, podle potřeby ho nařeďte vodou a chvíli povařte. Sodu přidávejte až mimo plotnu, lžíci po lžíci.
Přečtěte si také: Zapomenutá zelenina našich babiček podpoří střeva i imunitu. Ideální pro každého, koho trápí nadýmání Roztok octa a jedlé sody uvolní i zatvrzelou připáleninu, kterou pak stačí setřít houbičkou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Reakce je bouřlivá a pěna rychle stoupá ke kraji, proto je nejbezpečnější pracovat nad dřezem. Až bublání utichne, tekutinu vylijte a uvolněné zbytky setřete houbičkou.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Postup Příprava Doba působení Dokončení Voda a jedlá soda dvě až tři lžíce sody do vody, která zakryje celou černou vrstvu, několik minut mírně vařit přes noc v roztoku po vypnutí plotny setřít houbičkou, dočistit saponátem Pasta ze sody soda s trochou vody na hustou kaši, rozetřít na připálená místa i po stěnách, bez vaření několik hodin, klidně celou noc setřít houbičkou, opláchnout, u tmavé skvrny postup zopakovat Jedlá soda s octem ocet (podle potřeby naředěný vodou) chvíli povařit, sodu přidávat mimo plotnu lžíci po lžíci, nejlépe nad dřezem dokud bublání neutichne tekutinu vylít, uvolněné zbytky setřít houbičkou Litina a nepřilnavé pánve chtějí ohled
Litinovým pánvím ocet ani jiné kyseliny neprospívají, protože jim narušují ochrannou vrstvu. Nesvědčí jim ani noc strávená ve vodě, protože litina při dlouhém namáčení snadno zreziví. Připáleninu z litinové pánve raději uvolněte krátkým povařením vody, pak pánev hned pořádně osušte a potřete tenkou vrstvou oleje. Pánve s nepřilnavým povrchem zase čistěte jen měkkou houbičkou a bez hrubého drhnutí.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka v domově pro seniory za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím
Pokud je ale nepřilnavá vrstva odřená a jídlo se na ni lepí i při šetrném vaření, takové pánvi už trik s jedlou sodou nepomůže. Podle výrobce Tefal je v takovém případě rozumnější pořídit si novou pánev.
Aby se to příště neopakovalo
Nejlepší připálenina je ta, která vůbec nevznikne. Pánev nenechávejte rozpálenou naprázdno a jídlo do ní dávejte vždy s dostatkem tuku. Knoflík sporáku otáčejte spíš k prostřední poloze, ta na většinu smažení i dušení bohatě stačí.
Zdroje: https://www.tescoma.cz/jak-vycistit-pripalene-hrnce, https://www.armandhammer.com/en/articles/how-to-clean-a-burnt-pan, https://www.tefal.cz/blog/post/jak-vycistit-pripalenou-panev-osvedcene-tipy-ktere-opravdu-funguji, https://www.nanolab.cz/rady-a-tipy/jak-zachranit-pripalenou-panev-bez-drhnuti/, https://www.tescoma.cz/jak-vycistit-panev-po-pripalenem-jidle, https://www.housedigest.com/1869211/how-to-use-baking-soda-clean-burnt-pots-pans/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11764-jak-zachranit-pripaleny-hrnec-bez-drhnuti/