„Jehličí“ na vojně schnulo celé dny. Proti popáleninám ale nemělo konkurenci

Polní stejnokroj vzor 60, kterému nikdo neřekl jinak než „jehličí“, oblékaly celé generace československých vojáků základní služby. Každý, kdo v něm absolvoval cvičení za podzimního deště, si pamatuje, jak těžká látka nasákla vodu a proměnila se v neforemné brnění schnoucí celé dny. Přestože armáda mohla přejít na lehčí moderní textilie, držela těžkou bavlnu ve výstroji přes třicet let z důvodu, který s pohodlím vojáka neměl nic společného.
Pro stovky tisíc mladých mužů, kteří nastoupili na vojnu mezi šedesátými a devadesátými lety, představoval stejnokroj vzor 60 první hmatatelný kontakt s vojenskou realitou. Po vyfasování ve skladech čekala rekruty tuhá látka s charakteristickými hnědými svislými čárkami, vysoké kožené boty s přezkami a kabát s neobvyklými kapsami na zádech. V kombinaci se
samopalem vzor 58 na rameni tvořil tento oděv nezaměnitelnou siluetu vojáka Československé lidové armády.
Projekt Acoustic Kitty: Proč špionážní kočka se štěnicí selhala
V dobových vzpomínkách se stejnokroj pojí s nekonečným blátem na polygonech, promrzáním na otevřených korbách nákladních vozů
Praga V3S a těžkým zápachem vlhké bavlny linoucím se z kasárenských sušáren. Pohled vojenských plánovačů a materiálových inženýrů byl však diametrálně odlišný. Uniforma nevznikala pro pohodlí při nástupech na buzerplacu, ale jako součást komplexního systému přežití na předpokládaném bojišti třetí světové války. Proč ČSLA opustila skvrnité maskování a vsadila na německý dešťový vzor
Na přelomu padesátých a šedesátých let stála československá armáda před nutností zásadní modernizace polního oděvu. Dosavadní stejnokroj vzor 21/53 vycházel ještě z předválečných a válečných střihových koncepcí a postrádal jakékoli maskovací vlastnosti. Vývojové oddělení proto experimentovalo s vícebarevným skvrnitým maskováním. Výsledkem byl takzvaný maskovací oděv vzor 60, známý pod přezdívkou „mlok“, který kombinoval nepravidelné skvrny několika barev.
Přestože výsadkáři a průzkumné jednotky hodnotili mloka kladně, pro masové celoarmádní zavedení byl tento vzor zamítnut. Důvody byly dva: vysoká technologická náročnost a cena vícebarevného tisku v tehdejším textilním průmyslu a především změna doktríny maskování. Velení ČSLA se rozhodlo následovat koncept, který v téže době zaváděla východoněmecká Národní lidová armáda pod názvem
Strichtarn.
Základem tohoto přístupu byl dešťový vzor, jehož kořeny sahaly k německým válečným kamuflážím
Splittermuster a Sumpfmuster. Na jednobarevný khaki či šedozelený podklad byly naneseny husté svislé čárky v tmavohnědém odstínu. Princip nespočíval v tom, aby voják dokonale splynul s konkrétním listem nebo kmenem stromu. Na vzdálenost větší než padesát metrů opticky rozbíjel svislý potisk celistvost lidské siluety, potlačoval vnímání rovných kontur těla a splýval s přirozeným vertikálním rastrem trávy, rákosí a lesního podrostu středoevropské krajiny. Československá ocelová přilba vzor 53 tvořila standardní součást polní výstroje pěchoty ČSLA nošenou k uniformě vzor 60.
Československé provedení dešťového vzoru se od německého mírně lišilo hustotou i délkou čárek a odstínem podkladové tkaniny. Podle archivních materiálů
Vojenského historického ústavu v Praze představoval vzor 60 ideální průmyslový kompromis: jednoduchý jednobarevný přetisk na pevnou látku, který byl levný, spolehlivý při velkosériové výrobě a dostatečně univerzální pro všechna roční období. Bavlna jako záchrana: Proč byl nepohodlný materiál v atomové válce výhodou
Nejčastějším terčem kritiky ze strany vojáků byl samotný materiál. Stejnokroj byl ušit ze stoprocentního bavlněného kepru vysoké gramáže (přibližně 320 až 350 gramů na metr čtvereční). Bavlna je silně hygroskopická – snadno pohlcuje vzdušnou vlhkost a vodu. Impregnace, kterou látka dostávala ve výrobě, vzala za své po několika vypráních v armádních prádelnách.
Když voják strávil den v dešti nebo se musel plazit rozbředlou zeminou, suchá uniforma o hmotnosti kolem dvou a půl kilogramu nasála litry vody a její váha vzrostla na více než dvojnásobek. V zimních měsících mokrý oděv na těle promrzal a ztuhnul tak, že stál téměř sám. Proč tedy armádní velení v sedmdesátých a osmdesátých letech nesáhlo po polyamidových, nylonových nebo polyesterových směsích, které v té době již běžně využíval civilní sektor i některé západní armády?
Odpověď ležela v jaderné a chemické doktríně Varšavské smlouvy. Předpisy počítaly s tím, že evropské bojiště bude vystaveno taktickým jaderným úderům a masivnímu nasazení zápalných látek typu napalm. Při výbuchu jaderné zbraně představuje primární nebezpečí pro nekrytou živou sílu světelné a tepelné záření, které během zlomku sekundy vyvine teploty stovek stupňů Celsia.
Vojenské zkoušky opakovaně prokázaly, jak rozdílně se při takovém tepelném pulzu chovají jednotlivé textilie. Syntetická vlákna mají poměrně nízký bod tání. Při prudkém nárůstu teploty se syntetika okamžitě roztaví v hořící kapalnou hmotu, která se doslova vpeče do kůže a podkoží. Způsobuje devastující, hluboké popáleniny třetího a čtvrtého stupně, které vojáka okamžitě vyřazují z boje a v polních podmínkách jsou často smrtelné.
Přírodní bavlna se naproti tomu netaví. Při extrémním žáru její povrchová vrstva zuhelnatí a vytvoří suchou krustu, která krátkodobě funguje jako tepelný izolant chránící spodní vrstvy oděvu i pokožku. Stejná vlastnost byla klíčová i při kontaktu s hořícími kapkami zápalných směsí. Pro armádní lékaře a stratigy byla volba jednoznačná: raději mít armádu v těžkém, pomalu schnoucím oděvu, než riskovat masové popáleniny způsobené seškvařenou syntetickou uniformou.
Když chyběla silnice, řidič sáhl po jediném ventilu v kabině. Tento nenápadný tah udělal z Tatry legendu Kapsy na zádech a skryté knoflíky: Ergonomie vyvinutá pro plazení v blátě
Střih stejnokroje vzor 60 se skládal z polního kabátu, kalhot a polní čepice s kšiltem a sklopnými náušníky. Pro zimní období byla souprava doplněna o odepínací zateplovací vložku z umělé kožešiny, teplé spodní prádlo a připínací kožešinový límec. Každý detail střihu byl podřízen jedinému účelu – pohybu vojáka v leže a ochraně před vnikáním nečistot.
Zapínání kabátu i nohavic bylo důsledně řešeno plochými knoflíky krytými légou látky. Žádný zip ani vyčnívající kovový patent nesměl překážet při plazení po kamenitém terénu, kde by se zip zanesl blátem nebo by se knoflíky utrhly. Lokty kabátu a kolena kalhot byly opatřeny zdvojenou vrstvou látky proti prodření.
Nejvýraznějším prvkem kabátu byla dvojice prostorných kapes umístěných na bederní části zad. Tyto kapsy sloužily k uložení lehké pláštěnky, trojcípého šátku, zimních rukavic nebo suché dávky potravin. Důvod jejich umístění byl ryze praktický: přední část těla vojáka musela zůstat zcela plochá, aby mohl ležet co nejblíže zemi a nepřekážely mu vyboulené kapsy. Na opasku vpředu a po stranách už navíc visely sumky se zásobníky pro vzor 58, bodák a polní lopatka. Přístup do zadních kapes byl pro ležícího střelce možný prostým sáhnutím za záda.
V pase i ve spodním lemu se kabát stahoval všitými šňůrkami, což zabraňovalo profukování větru a vnikání sněhu či hlíny pod oděv. Podle dobových předpisů dostupných v
Digitální studijní knihovně Ministerstva obrany měly nohavice kalhot ve spodní části stahovací tkanice a knoflíková poutka, která držela látku pevně zastrčenou ve vysokých botách. Pěší formace československých vojáků pochodující v uniformách během vojenské přehlídky na Letné v roce 1985. Kanady vz. 60 a desítky let služby: Proč stejnokroj přežil i své plánované nástupce
K uniformě vzor 60 neodmyslitelně patřila celokožená obuv – legendární kanady vzor 60. Vyrobeny byly ze silné hovězí usně s těžkou lisovanou pryžovou podešví s hrubým traktorovým vzorkem. Horní část boty se zapínala na dvě kovové přezky, které fixovaly kotník.
Nové, nerozšlápnuté kanady byly pro nováčky noční můrou. Tuhá kůže v prvních týdnech neúprosně dřela paty a způsobovala puchýře. Kdo si však boty poctivě prošlápl, pravidelně je impregnoval dodávaným černým vojenským krémem a zvláčňoval tukem, získal obuv, která zvládla jakýkoli terén, vodu i mráz. Na rozdíl od moderní lepené obuvi vydržely kanady vzor 60 roky brutálního zacházení a daly se snadno opravovat.
V osmdesátých letech už bylo zřejmé, že celková koncepce vzoru 60 morálně zastarává. Vznikl proto nový stejnokroj vzor 85 v jednobarevné olivově zelené barvě s modernějším střihem a novým materiálovým složením, které již kombinovalo bavlnu s polyesterem. Přestože byl vzor 85 oficiálně zaveden, do konce existence ČSLA v roce 1990 nedokázal staré „jehličí“ plně nahradit. Výstrojní sklady byly naplněny miliony kusů vzoru 60 a armádní logistika dávala přednost dopotřebování existujících zásob.
Stejnokroj vzor 60 tak dosloužil nejen celou éru socialismu, ale provázel vojáky i během rozpadu federace a vzniku samostatné Armády České republiky. Definitivní tečku za érou těžké bavlny s dešťovým vzorem udělal až nástup moderního čtyřbarevného maskovacího stejnokroje vzor 95. Pro ty, kteří v něm strávili dva roky života, však vzor 60 zůstává trvalou vzpomínkou na vojnu, v níž se na pohodlí nehledělo, ale každý detail měl své chladně vykalkulované opodstatnění.