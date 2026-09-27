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„Jehličí“ na vojně schnulo celé dny. Proti popáleninám ale nemělo konkurenci

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Polní stejnokroj vzor 60 znal každý záklaďák v ČSLA. Proč armáda odmítala moderní syntetiku a držela těžkou bavlnu s dešťovým potiskem přes třicet let?
Vzorek tkaniny s vertikálním dešťovým maskovacím vzorem

Vzorek tkaniny s vertikálním dešťovým maskovacím vzorem

Zdroj: Joan Rocaguinard / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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