Prezident Pavel složil účty. Snad Jindrovi a dezolátům nepraskne žilka

Je až hanebné, že prezident naší země musí vysvětlovat, jaké prostředky vynaložil za svou dovolenou, svou soukromou akci. Někteří lidé zřejmě plytšího rozumu prostě potřebují šťourat do prezidentova soukromí. Asi mu závidí, mají strach, že by platil své soukromé výdaje ze státního, že by to hradila Kancelář prezidenta republiky. Smutné. Dokonce byl tento návrh přijat i na schůzi poslanců, což považuji za tristní a za obrázek naší společnosti. Některá individua nepotřebují řešit důležité věci a svůj vlastní život, potřebují se rýpat v životech jiných.
Volby nebyly povinné, přesto prezident opět ukázal charakter
Volby nejsou povinné, prezident k nim nemusel. Přesto vše přehodnotil, přiletěl a odvolil. I tak se do něj pustili někteří lidé jen z principu. Ostatně kdybych byl v politice neúspěšný, natáčel v minulosti porno a ve volbách bych absolutně vyhořel, nejspíše bych se také musel hrabat v soukromí jiných. Nebo ne? Těžko říct.
V souvislosti s mou cestou do Maroka se objevily otázky, na které jsem během pobytu nemohl odpovídat, proto chci nyní po návratu do České republiky uvést věci na pravou míru.
V úvodu chci zdůraznit, že vysvětluji okolnosti soukromé cesty, nikoli služební. Kancelář prezidenta ji ani neorganizovala, ani nic neplatila. Svá slova považuji za důležitá z hlediska transparentnosti a otevřenosti, z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí.
Cestoval jsem 2. října z Prahy do Maroka na soukromou dovolenou letadlem, které bylo pronajato pro potřeby týmu Fesh Fesh, který se účastnil závodu Rallye du Maroc. Volná místa na palubě nám organizátoři nabídli. Využil jsem nabídky a souhlasil s úhradou ceny, která vycházela z podílu za mé sedadlo ve výši 3.750 euro.
Pro cestu z marocké Casablancy do Prahy a zpět v termínu voleb jsem využil let soukromé marocké přepravní společnosti. Zajištění letu se ujal jeden z účastníků naší výpravy Tomáš Šebek, který mě spolu s Pavlem Kubíčkem a příslušníkem ochranné služby na cestě doprovázel.
Za tuto cestu jsem uhradil z osobních prostředků 15 tisíc eur. To byl můj podíl na celkové platbě.
Cestu zpět z Maroka jsem absolvoval běžnou linkou ve čtvrtek 15. října.
Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena.
— Petr Pavel (@prezidentpavel) October 16, 2026
Prezident jasně ukázal finance týkající se jeho pobytu v Maroku
Pan prezident neměl nejmenší problém s tím, aby ukázal, jaké finanční prostředky šly na jeho cestu do Maroka a také na jeho zpáteční let do Prahy k volbám a zpět. Cesta do Maroka letadlem prezidenta vyšla na 3 750 eur. Zpáteční let k volbám stál 15 000 eur. Nakonec se zpět do Prahy prezident vracel běžnou linkou s přestupem. Veškeré výdaje si hradil z vlastní kapsy.
Závidí prezidentovi dovolenou?
Závist je zcela nechutná záležitost a naše společnost je jí doslova protkána. Dezoláti se proto musí pídit po soukromí jiných. Bohužel. Sami by ale své vlastní účty neukázali. Ostatně třeba takové příjmy Filipa Turka zůstávají v mlze. O střetu zájmů nemá smysl dále psát a tak dále. Prezident ale jasně ukázal, jak se věci mají. Dezoláti mohou jen brečet.
Zdroje info: Autor, X, https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prohlaseni-prezidenta-republiky-19606#from-list
Prezident České republiky Petr Pavel: Náhledové foto kancelář prezidenta republiky
The post Prezident Pavel složil účty. Snad Jindrovi a dezolátům nepraskne žilka
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