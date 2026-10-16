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Prezident Pavel složil účty. Snad Jindrovi a dezolátům nepraskne žilka

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Dennívýzva
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Je až hanebné, že prezident naší země musí vysvětlovat, jaké prostředky vynaložil za svou dovolenou, svou soukromou akci. Někteří lidé zřejmě plytšího rozumu prostě potřebují šťourat do prezidentova soukromí. Asi mu závidí, mají strach, že by platil své soukromé výdaje ze státního, že by to hradila Kancelář prezidenta republiky. Smutné. Dokonce byl tento návrh přijat i na schůzi poslanců, což považuji za tristní a za obrázek naší společnosti. Některá individua nepotřebují řešit důležité věci a svůj vlastní život, potřebují se rýpat v životech jiných.
Petr Pavel

Petr Pavel

Zdroj: Kanceláře prezidenta republiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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