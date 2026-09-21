Praha ocenila výjimečné osobnosti

Slavnostní předávání cen hlavního města Prahy se uskutečnilo ve čtvrtek 18. září v historickém Brožíkově sále Staroměstské radnice. Primátor Bohuslav Svoboda při té příležitosti udělil dvě čestná občanství, jednu bronzovou a pět stříbrných medailí.
Čestné občanství, které je nejvyšším osobním vyznamenáním udíleným Prahou od roku 1920, obdrželi dva oceňovaní. Legendární hudebník Michal Prokop jej získal za mimořádné zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény, politolog a publicista Jacques Rupnik pak za celoživotní vědeckou a publicistickou činnost spojenou s podporou demokratických hodnot a evropské integrace.
Bronzová medaile putovala k npor. Kateřině Brodňanové za dlouhodobou službu ve prospěch bezpečnosti obyvatel hlavního města. Stříbrné medaile si odneslo hned pět oceněných. Historik Petr Čornej byl vyznamenán za celoživotní dílo v oblasti českých dějin a jejich zpřístupňování veřejnosti. Divadlo Spejbla a Hurvínka obdrželo ocenění za přínos pražské kulturní scéně, loutkářskému umění a zahraniční reprezentaci města. Sportovkyně Ludmila Ordnungová byla oceněna za zásluhy v oblasti sportu a propagaci historie Prahy doma i v zahraničí. Psycholog Jaroslav Šturma získal medaili za přínos v oblasti dětské psychologie, psychoterapie a pedagogiky a za celoživotní práci ve prospěch dětí se zdravotním postižením. Výtvarník Pavel Vavrys byl odměněn za zásluhy v oblasti výtvarného umění a uchovávání historické paměti.
Bronzová a stříbrná medaile se udělují za významná umělecká, vědecká či jiná díla nebo mimořádné počiny mající vztah k hlavnímu městu. Primátor Svoboda na ceremoniálu připomněl, že „to nejdůležitější ocenění není z kovu", ale spočívá ve vědomí, že práce člověka měla smysl a zanechala stopu v životech druhých. Slavnostního aktu se vedle oceněných zúčastnili také jejich rodinní příslušníci, přátelé a zástupci města.
Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy