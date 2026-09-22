Jeli do Chorvatska, aby si odpočinuli od Česka. Na pláži je oslovila česká rodina a z dovolené se stal noční můra

Chorvatsko patří mezi oblíbené destinace českých turistů. Každoročně tak veliký počet z nich zavítá na své oblíbené místo v této zemi. Je to totiž jedno z nejbližších míst, kde mohou lidé spatřit moře. Navíc se tam častokrát domluvíte česky díky velikému počtu našich turistů. Rodina naší čtenářky Marie Novotné, která nám do redakce tento příběh poslala, do Chorvatska vyrazila s cílem užít si klidnou zahraniční dovolenou. Místo toho se jim však stalo něco, co nemohl nikdo z nich očekávat.
Rodina dlouho vybírala
„Po dlouhém přemýšlení jsme se s manželem domluvili, že s dětmi vyrazíme do Chorvatska. Museli jsme si tedy společně rozdělit role. Já jsem si vzala na starost balení věcí a dohled na to, aby děti měly vše, co by v Chorvatsku mohly potřebovat. Na mého muže zbylo zařídit to, aby bylo naše auto v pořádku a celou cestu zvládlo. Náš vůz nepatří mezi nejnovější, a tak byla potřeba jeho důkladná kontrola. To manžel zvládl na výbornou a vzal s sebou i nějaké věci, kdyby nás přeci jen potkalo něco nepředpokládaného,” pokračuje dále žena ve vyprávění.
Cesta byla klidná
„Původně jsme měli v plánu, že se s manželem během cesty za volantem vystřídáme. Mého muže však řízení tak pohltilo, že vše nakonec zvládl úplně sám, za což jej moc obdivuji. Po celou dobu jízdy nás nepotkala jediná komplikace nebo nějaká delší zácpa. Dorazili jsme tak o něco dříve, než jsme očekávali. Za to jsme ale byli rádi, jelikož jsme si díky tomu mohli o trochu víc užít Chorvatska. Ubytovali jsme se v krásném hotelu, který byl jen několik desítek metrů od pláže,” dodala vypravěčka příběhu.
Rodina šla na pláž
„Hned druhý den jsme se rozhodli vyrazit na pláž, protože bylo nádherné počasí. Děti se okamžitě rozběhly do moře, takže jsme je museli trochu usměrnit. Bylo tam totiž celkem dost ježků, tak jsme dětem nařídili, aby si do moře brali raději koupací boty. Jediné, co nás trošičku mrzelo, byla spousta obsazených lehátek. Neměli jsme si tedy kam lehnout a museli jsme trávit čas na osušce položené přímo v písku. S manželem jsme si řekli, že to druhý den snad bude lepší a nějaké místo na nás zbyde,” líčila žena první zkušenosti z dovolené.
Manželé se pohádali
„Děti se odebraly na kutě toho dne velmi brzy, a tak jsme se s manželem rozhodli pro krátkou procházku po pláži. U lehátek byla nějaká rodina, což nás trochu zarazilo. Šli jsme tedy okolo a viděli jsme, jak si svými ručníky zabírají lehátka na druhý den. Navíc jsme slyšeli, jak poněkud hlasitě a vulgárně mluví o rodině na dece s hlučnými dětmi. Bylo naprosto jasné, že mluví o nás. Manžel je tedy oslovil s tím, zda mají nějaký problém. Ze všeho se vyklubala velmi hlasitá hádka o tom, kdo je vlastně horší turista,” řekla zklamaně žena.
Hádka se vyostřila
„Muži po sobě stále velmi hlasitě křičeli. Můj manžel se snažil hájit nás i naše děti, a navíc nechápal, proč si ti lidé nesmyslně zabírali lehátka den předem. Bylo to velmi neslušné chování českých turistů, které je bohužel na některých místech typické. Jakmile to však manžel zmínil, tak to vypadalo, že se brzy muži poperou. Musela jsem se do hádky vložit i já, abych svého manžela uklidnila. Koukala po nás spousta lidí a nechtěla jsem řešit nějaké závažnější konflikty v zahraničí,” dodala žena k roztržce mezi rodinami.
Dovolená dopadla dobře
„Další den byl naštěstí ten poslední, který na tomto místě druhá česká rodina trávila. Hned následující ráno totiž odjížděli pryč, což pro nás byla úleva. Při plánování dovolené jsme opravdu nečekali, že se budeme v Chorvatsku hádat s další tuzemskou rodinou, která se chová bezohledně. Tato malá nepříjemnost však na naší dovolené nezanechala žádný negativní dojem. Byla to pro nás dobrá zkušenost a vize toho, jak jsou schopní se někteří lidé chovat v zahraničí,” shrnula turistka celý nepříjemný případ.
Zdroj: DámskýDeník.cz
Autor: Redakce DámskýDeník