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Jeli do Chorvatska, aby si odpočinuli od Česka. Na pláži je oslovila česká rodina a z dovolené se stal noční můra

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Zahraniční dovolené patří u spousty lidí k oblíbeným letním typům odpočinku. Tato rodina se však v Chorvatsku setkala s velmi nevhodným jednáním dalších turistů.
Jeli do Chorvatska, aby si odpočinuli od Česka. Na pláži je oslovila česká rodina a z dovolené se stal noční můra

Jeli do Chorvatska, aby si odpočinuli od Česka. Na pláži je oslovila česká rodina a z dovolené se stal noční můra

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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