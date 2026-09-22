Jeseníky dostanou první běžkařskou arénu. Kraj přispěje devíti miliony

Jeseníky dostanou první běžkařskou arénu. Kraj přispěje devíti milionyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Malá obec Záhorovice s přibližně tisíci obyvateli čelí sporu se Správou železnic o budoucnost přejezdů přes...
Státní veterinární správa provedla kontrolu v jednom z domů v Rousínově na Vyškovsku a nalezla tam 21 psů a...
Sedm organizací zaměřených na vzdělávání, včetně EDUin, Učitel naživo nebo Začni učit, se spojilo a...
Včerejší odpoledne přineslo na Orlickoústecku tragickou zprávu. Mladý motorkář nezvládl jízdu na mokré...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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