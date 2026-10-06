Praha chce přeměnit Šutku v největší sportovní komplex v zemi

Aquacentrum Šutka v Praze 8 by mohlo doznat zásadní proměny. Magistrát hlavního města nechal zpracovat ověřovací objemovou studii, která z dosud nevyužitého svažitého terénu areálu vytváří ambiciózní projekt moderního sportovního komplexu s bazény, zimním stadionem, letním koupalištěm i wellness zónou.
Studii zpracoval architekt Miloš Mlejnek a jejím jádrem je nový hlavní objekt s krytým 50metrovým bazénem o deseti drahách. Ten bude pomocí pontonu dělitelný na dva 25metrové úseky, nebo nahraditelný hlubokým bazénem pro skokanské disciplíny s rozměry umožňujícími také vodní pólo, akvabel či kurzy potápění. Součástí komplexu mají být tribuny pro diváky, zázemí pro sportovce, hotelová část s 80 lůžky a prostory pro regeneraci včetně posiloven, tělocvičen a kryoterapie. Celý objekt má být bezbariérový.
Na jižní svah areálu projekt situuje letní koupaliště se dvěma výškovými úrovněmi rekreačního bazénu propojenými vodopádem, dětským bazénem, 25metrovým plaveckým bazénem, divokou řekou a tobogany. Střecha bazénové haly pak nabídne vnitřní i venkovní wellness se saunami, ochlazovacím jezírkem a výhledem na Prahu.
V severní části poblíž Čimické ulice by mohl vyrůst krytý zimní stadion s ledovou plochou 26 krát 58 metrů a tribunou pro 400 diváků. Projekt rovněž využívá svahu pro výstavbu dvoupodlažních garáží.
Radní pro majetek Adam Zábranský připomněl, že Praha dlouhodobě bojuje s nedostatkem bazénové kapacity pro plavecké kluby, školy i výkonnostní sport. Radní pro sport Antonín Klecanda zdůraznil, že klíčová je kombinace veřejného plavání, školních kurzů a klubového tréninku. Podle jeho slov by sestava nových bazénů, koupaliště, wellness a zimního stadionu posunula Šutku mezi nejvýznamnější sportoviště v zemi.
Primátor Bohuslav Svoboda vyzdvihl energetický aspekt projektu. Šikmé střechy hlavního objektu i zimního stadionu mají být osazeny fotovoltaickými panely. Odpadní teplo z chlazení ledové plochy poslouží k ohřevu vody a pokročilá recyklace bazénové vody přinese roční úspory v řádu milionů korun.
Člen představenstva provozní společnosti Trade Centre Praha Jaroslav Vlk upřesnil, že v areálu se již nyní recykluje 50 kubických metrů vody denně. V příštím roce přibude druhá technologie na recyklaci pracích vod s kapacitou dalších 70 kubíků denně, čímž má být pokryto 70 až 80 procent celkové potřeby dopouštěcí vody v areálu.
Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy