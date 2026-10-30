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Kdo seče trávník pod pět centimetrů, platí za vodu tisíce navíc a v létě mu stejně zežloutne. Pravidlo jedné třetiny to změní

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Nakrátko střižený trávník v létě vysychá rychleji a dožaduje se hadice. Čtyři zálivky navíc na 200 m² vyjdou v Praze až na 3 144 Kč.
Kdo seče trávník pod pět centimetrů, platí za vodu tisíce navíc a v létě mu stejně zežloutne. Pravidlo jedné třetiny to změní

Kdo seče trávník pod pět centimetrů, platí za vodu tisíce navíc a v létě mu stejně zežloutne. Pravidlo jedné třetiny to změní

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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