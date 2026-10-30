Kdo seče trávník pod pět centimetrů, platí za vodu tisíce navíc a v létě mu stejně zežloutne. Pravidlo jedné třetiny to změní

4. srpna 2026 naměřila stanice Plzeň-Bolevec 41,5 °C. Na tisících zahrad ten den bzučely sekačky nastavené na nejnižší stupeň, protože krátký „anglický trávník“ pořád platí za vizitku pečlivého hospodáře. Jenže v takovém vedru nízký porost přestává stínit zemi, vlhkost uniká dřív, než ji kořeny stihnou nasát, a majitel pak večer pouští vodu, aby zachránil, co sám ráno oslabil. Spočítali jsme, kolik taková kompenzační zálivka stojí. Každý centimetr stébla navíc přitom funguje jako nejlevnější pojistka proti výparu i plevelům a zároveň ušetří pár otočení kohoutkem. Stačí jediná změna na páčce sekačky.
Pod pět centimetrů začíná trávník žíznit
Travní listy fungují jako slunečník pro půdu. Dokud jsou dost dlouhé, drží pod sebou chladnější a vlhčí mikroklima. Jakmile je zkrátíte pod pět centimetrů, svrchní vrstva se rozpálí a voda se z ní vypaří během pár hodin. Web
Dřevostavitel proto v horku radí zvednout nůž zhruba na 5 až 7 cm.
Druhý problém leží pod zemí. Kratší list znamená menší plochu pro fotosyntézu, a tedy méně energie na stavbu kořenů. Rostlina, která se po každém sestřihu musí znovu „olistit“, investuje sílu nahoru místo dolů. Kořeny zůstávají mělké a sahají jen tam, kam dosáhne každodenní kropení. Při prvním suchém týdnu trávník zežloutne.
Firma AGRO CS ve svém návodu varuje, že při výšce pod 3 cm hrozí stres, žloutnutí a zasychání. Pro červenec a srpen doporučuje sekat nejméně na 5 cm, zvlášť když ubývá srážek. Ekolist zase upozorňuje, že přechod z dvoucentimetrového sestřihu na 5 až 10 cm dokáže spotřebu vody výrazně srazit.
Letošní sezona tuhle logiku jen přiostřila. Podle ČHMÚ spadlo od ledna do 10. srpna 2026 jen 289 mm srážek, tedy 66 % normálu, a rok se řadí k nejsušším od roku 1961. Už 27. května se vlhkost půdy v části Čech blížila bodu vadnutí. Opakované vlny veder od června výpar dál zvyšovaly.
Kolik korun vyteče hadicí kvůli nízkému střihu
Vydatná zálivka, kterou zahradníci doporučují, odpovídá 20 až 25 litrům na metr čtvereční. Na sto metrech čtverečních trávníku to dělá 2 až 2,5 kubíku vody. V Praze stojí vodné a stočné podle ceníku
Pražských vodovodů a kanalizací pro rok 2026 celkem 157,21 Kč za kubík. Celorepublikový průměr za rok 2024 činil podle ministerstva zemědělství 123,08 Kč.
Plocha a počet zálivek Průměr ČR (2024) Praha (2026) 1 zálivka, 100 m² 246 až 308 Kč 314 až 393 Kč 1 zálivka, 200 m² 492 až 615 Kč 629 až 786 Kč 4 zálivky, 100 m² 985 až 1 231 Kč 1 258 až 1 572 Kč 4 zálivky, 200 m² 1 969 až 2 462 Kč 2 515 až 3 144 Kč
Čtyři nadbytečné zálivky za léto přitom představují střízlivý odhad. Kdo seče nízko a zároveň kropí denně po troškách, pustí do trávníku za červenec a srpen klidně víc vody, než kolik by vyžadoval vyšší, hustý porost s hlubokými kořeny. U zahrady kolem rodinného domu s trávníkem o ploše 200 a více metrů čtverečních tak částka snadno přeskočí hranici tří tisíc.
Jak zalévat chytřeji, radí prodejce Jarabák: ráno mezi čtvrtou a devátou, kdy je odpar nejnižší, a tak vydatně, aby se půda provlhčila 10 až 15 cm hluboko. V tropických týdnech může dávka stoupnout až na 25 až 35 l/m². Krátké každodenní kropení zvlhčí jen povrch a kořeny tím naučí lenosti. Před další zálivkou se vyplatí sáhnout prstem pár centimetrů pod drn a započítat déšť; stav půdy řekne víc než kalendář.
Pravidlo jedné třetiny: kolik smíte uříznout najednou
Princip je prostý. Při jednom sečení odstraňte nanejvýš třetinu výšky stébel. Zmiňuje ho STIGA, technický materiál Mendelovy univerzity i šlechtitelé z Osevy, podle nichž pravidlo brání vyblednutí porostu po seči. Lubomír Dvořák ze společnosti Spider v tiskové zprávě pro Ekolist dodává, že když je potřeba zkrátit víc, má se zásah rozložit do několika fází s pauzou čtyř až pěti dnů.
V praxi to vypadá takhle:
Tráva po dovolené přerostla na 9 cm. První sečení proto nastavte zhruba na 6 cm. Pokud chcete jít níž, počkejte čtyři až pět dnů a pak ubírejte znovu, opět nejvýš třetinu. Při extrémně vysoké trávě začněte nejvyšší polohou sekačky a teprve postupně ji snižujte.
Proč to funguje? Rostlina, která přijde o polovinu listů, přepne do nouzového režimu. Veškerou energii vrhne do obnovy zelené hmoty, bledne a hůř obrůstá. Při mírnějším zkrácení zvládne regenerovat bez šoku a dál posiluje kořeny. MENDELU navíc připomíná ostré nože: tupé ostří list třepí a roztřepené konce pak zasychají, takže trávník zhnědne i při správné výšce.
V poledním žáru sekačku raději nechte v garáži. Když tráva během sucha prakticky neroste, plošné sečení odložte na chladnější den nebo po dešti.
Jakou výšku nastavit podle typu trávníku
Jedna univerzální hodnota neexistuje. Záleží na směsi, stínu i tom, jak moc po trávníku běhají děti. Oseva rozlišuje okrasné směsi postavené hlavně na kostřavě červené, hřišťové s jílkem vytrvalým a lipnicí luční a dále rekreační, které kombinují všechny tři rody.
Typ trávníku Letní výška Poznámka Okrasný 4 až 5 cm Intenzivně pěstované parterové plochy snesou i 15 až 25 mm, ovšem jen s každodenní péčí a závlahou Rekreační a užitkový 5 až 8 cm Sečení zhruba jednou týdně podle růstu Stinný nebo suchem zatížený 7 až 10 cm Méně osluněný porost potřebuje každý list
STIGA obecně doporučuje 4 až 6 cm, v suchu ale radí posunout se na horní hranici rozmezí pro daný porost. V tropických dnech proto podle nás dává smysl u běžné zahrady nastavit 6 až 8 cm a ve stínu jít až k deseti.
Mnoho majitelů zahrad si krátký střih pořád plete se zdravým trávníkem. Ideál golfového greenu ale počítá s automatickou závlahou, hnojením a sečením skoro obden. Na zahradě, kde voda teče z vodovodu za plnou cenu, takový režim spolkne peníze i čas.
Plevel a herbicidy: vyšší drn ušetří i za postřik
Nízko posekaný trávník řídne a na holých místech mají volné pole semena pampelišek, jitrocele nebo jetele. Ekolist i STIGA shodně popisují, že nízké sečení oslabuje konkurenceschopnost trávy a otevírá prostor plevelům. Hustší a vyšší porost naopak stíní povrch půdy, takže semenáčky nemají světlo ani místo.
Pro srovnání jsme dohledali cenu selektivního herbicidu Bofix. Půllitrové balení na 1 250 m² stojí v Bauhausu 919 Kč, tedy asi 0,74 Kč za metr čtvereční. Na Pasti.cz vychází stejný objem na 1 680 Kč, čili 1,34 Kč za metr. U dvousetmetrové zahrady jde o 148 až 269 Kč za jedno ošetření. Podle popisu se přípravek smí použít jen jednou za sezonu a posekaná tráva po aplikaci nepatří do kompostu.
Vyšší střih nestojí nic. Silně zaplevelený trávník sice samotným posunutím páčky nevyčistíte, jako prevence ale funguje spolehlivě a bez chemie.
K regeneraci zežloutlých ploch pomůže také méně častá a vydatnější zálivka, omezení chůze po vyprahlém trávníku a dosetí holých míst. Některé trávy při dlouhém suchu upadnou do dočasného klidu a po návratu vláhy znovu zezelenají. Utuženou půdu vylepší pískování dávkou 4 až 10 kg na metr čtvereční, ovšem na jaře nebo na podzim; v létě by trávník zbytečně trápilo. Opatrně i s vodou: permanentně vlhký drn podle AGRO CS přitahuje mech a plísňové choroby.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková