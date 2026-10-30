Ani cukr, ani med. Do jablečného štrúdlu patří 1 surovina, se kterou bude chutnat jako od babičky z Vídně

Upečete štrúdl přesně podle receptu, po rozkrojení ale zjistíte, že spodek je měkký a těsto nasáklé. Svádí to přidat příště víc cukru nebo zkusit jiná jablka. Rakouská kuchyně přitom na tenhle problém zná jednoduché řešení a najdete ho ve vídeňských receptech znovu a znovu.
Sladkost štrúdl nezachrání
Cukr a skořice do štrúdlu samozřejmě patří a sladkost přidají i rozinky. Ani jedna z těchto surovin ale nezařídí to, čím je vídeňský štrúdl pověstný. Tím je tenké, křupavé těsto, které obaluje šťavnatou náplň a nerozmočí se.
Tohle má na starosti obyčejná strouhanka opražená na másle. Rakušané jí říkají Butterbrösel a v klasickém receptu je stejně samozřejmá jako jablka. V hotovém zákusku si jí skoro nevšimnete, a přesto na ní stojí celý výsledek.
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Složení vídeňského jablečného štrúdlu se drží ustálené podoby. Těsto se ručně vytahuje do tenounkého plátu, který je pak skoro průhledný. Do něj se zabalí:
plátky jablek, rozinky, skořice s cukrem, máslová strouhanka.
Rozinky se předem nechávají nasáknout rumem. Upečený štrúdl se nakonec popráší moučkovým cukrem.
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Čím tenčí těsto, tím hůř ale snáší vlhkost z náplně. Proto se ve Vídni na strouhance nešetří.
Ručně vytažené těsto je ve Vídni tak tenké, že skoro prosvítá, a proto špatně snáší vlhkou náplň. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Houba na jablečnou šťávu
Jablka v troubě pouštějí spoustu šťávy. Když se nemá kam vsáknout, skončí v těstě, které pak místo křupání zplihne. Opražená strouhanka tuhle vláhu zachytí dřív, než se k těstu dostane. Sype se buď na těsto pod jablka, nebo se rovnou vmíchá do náplně, záleží jen na vašem zvyku.
Těsto díky tomu zůstává suché. Opečené drobky navíc přidají křupavost i samotné náplni. Trik funguje u domácího taženého těsta i u kupovaného listového, takže ho využijete, ať pečete jakkoli.
Přečtěte si také: Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč Jak strouhanku opražit Na pánvi rozehřejte máslo, až začne pěnit. Pak k němu přisypte strouhanku a za stálého míchání ji opékejte, než dostane zlatavou barvu. Plotnu mějte celou dobu ztlumenou na nízký stupeň. Jakmile drobky zezlátnou, pánev hned stáhněte z plotny.
Vídeňské recepty počítají zhruba se 100 gramy strouhanky na kilogram až kilogram a půl jablek. Opraženou strouhanku můžete smíchat se skořicovým cukrem a sypat obojí najednou, takže si ušetříte jeden krok.
Opraženou strouhanku lze předem smíchat se skořicovým cukrem a rozsypat po těstě v jednom kroku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kyselá jablka vymačkaná do sucha
Strouhanka toho zvládne hodně, přesto se vyplatí ulehčit jí práci. Štrúdlu svědčí jablka s pevnou dužinou a výraznější kyselostí. Recept z kuchařky vídeňského hotelu Sacher, který zveřejňuje tamní turistická centrála, počítá s odrůdami Elstar nebo Kronprinz Rudolf. Jablka krájejte natenko a hned po nakrájení je pokropte trochou citronové šťávy, aby si udržela světlou barvu.
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Pokud jablka pustí šťávu ještě před balením, vezměte je po hrstech do dlaní a přebytek vymačkejte. Čím sušší náplň do těsta zabalíte, tím křupavější štrúdl z trouby vytáhnete.
Když strouhanka dojde
Doma zrovna nemáte strouhanku? Poslouží i nadrcené piškoty, které šťávu z jablek pohltí stejně ochotně. Zmíněný recept ze Sacheru ostatně s piškotovou strouhankou rovnou počítá.
Další možností jsou mleté ořechy, vlašské i lískové. Strouhanku jimi můžete úplně nahradit, nebo obojí smíchat. Ve druhém případě je do pánve přidejte až ve chvíli, kdy je strouhanka skoro zlatá, stačí jim chvilka na plotně. Šťávu z jablek pak nasají podobně jako drobky.
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Zdroje: https://www.wien.info/de/essen-trinken/wiener-kueche/rezepte/suesspeisen-und-desserts/apfelstrudel-339136, https://forbes.cz/skola-peceni-svatecni-jablecny-zavin-z-tazeneho-testa-naucte-se-tento-poklad-s-testem-tenkym-jako-papir/, https://www.vienna.at/typisch-wien-der-apfelstrudel-eine-heimische-delikatesse/5207408, https://talesofabackpacker.com/best-apple-strudel-in-vienna-apple-strudel-show-review/, https://www.expats.cz/czech-news/article/in-the-czech-kitchen-how-do-pastry-chefs-bake-the-perfect-apple-strudel, https://www.skrblik.cz/navod/jak-upect-strudl, https://www.austria.info/cs/recepty/jablecny-strudl/