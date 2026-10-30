Ani olej, ani sádlo. Bramborák se nikdy nepřipálí, když pánev před smažením potřete 1 věcí z lednice

Kdo někdy smažil bramboráky pro celou rodinu, zná tu chvíli. Z kuchyně voní česnek a majoránka, pánev syčí a první placka se při otáčení roztrhne, protože její kus zůstal přilepený ke dnu. Další várky už většinou vyjdou, jenže ta první se obvykle sní potají rovnou u sporáku.
Existuje ale tuk, se kterým se tahle smůla stává jen výjimečně, a jeho základ najdete v lednici. Stačí k tomu trocha fyziky a máslo, které si předem připravíte.
Proč se placka přichytí i na dobré pánvi
Přilepené jídlo nemusí znamenat starou nebo poškrábanou pánev. Fyzik Alexandr Fedorchenko z Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR v roce 2021 v odborném časopise Physics of Fluids popsal, co se s tukem na pánvi vlastně děje. Plotýnka hřeje nejvíc pod středem pánve. Čím je tuk teplejší, tím slaběji drží pohromadě, a proto z prostředka utíká ke krajům, kde je chladněji.
Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy nemyjte v myčce. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč ji musí po roce vyhodit
Na dně pak vznikne holé místo, které se s rostoucí teplotou zvětšuje. Právě tam se jídlo připaluje, a to i na nepřilnavém povrchu. Bramborák je velká placka, která leží na dně celou plochou, takže se pod ní takové suché místo najde skoro vždycky.
Z lednice vytáhněte máslo, ovšem přepuštěné
Sklenici přepuštěného másla klidně držte v lednici vedle obyčejného. Protože v něm nezůstala voda ani bílkovina, kazí se jen pomalu a vydrží řadu měsíců, chlad mu trvanlivost ještě prodlouží.
Obyčejné máslo na smažení moc nepomůže. Obsahuje vodu a mléčnou bílkovinu, která na rozpálené pánvi rychle zhnědne a začne se pálit. Přepuštěné máslo, blízký příbuzný indického ghí, vzniká tak, že se z másla pomalým zahříváním odpaří voda a sebere se sražená bílkovina. Výsledkem je průzračný zlatavý tuk.
Přečtěte si také: Kuchařky ze školních jídelen to dělají 30 let. Rajská omáčka díky 1 kroku nikdy nebude kyselá ani vodová Přepuštěné máslo neobsahuje vodu ani mléčnou bílkovinu, a proto se na rozpálené pánvi nepálí tak rychle jako obyčejné. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kouřit začne teprve kolem 250 °C, takže snese i pořádně rozpálenou pánev, na které by obyčejné máslo dávno zčernalo. Jídlo se na něm nepřipaluje tak snadno a placky navíc dostanou jemnou máslovou vůni.
Rozdíl mezi oběma druhy másla shrnuje tabulka:
Obyčejné máslo Přepuštěné máslo Voda a mléčná bílkovina obsahuje je voda se odpařila, sražená bílkovina se odebrala Na rozpálené pánvi bílkovina rychle zhnědne a začne se pálit kouřit začne až kolem 250 °C Pánev pořádně rozpalte a celé dno potřete
Pánev nejdřív nechte zahřát a teprve pak po ní rozetřete přepuštěné máslo. Pomůže silikonový štětec nebo přeložený kuchyňský papír. Projeďte s ním dno až k okrajům, ať po celé ploše leží souvislý lesklý film bez jediné mezery. Vědci z Akademie věd k tomu doporučují raději silnější vrstvu tuku a pánev s tlustým dnem.
Přečtěte si také: Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč
Do vlažného tuku těsto nedávejte, bramborák by ho jen nasál a zůstal mastný. Plotnu nechte nastavenou o něco nad polovinu výkonu a každou stranu opékejte zhruba 2–3 minuty, dokud okraje nezezlátnou.
Svou roli hraje i samotné těsto. Strouhané brambory před přidáním vajec a koření pořádně vyždímejte v dlaních nebo přes cedník. Čím méně vody v nich zůstane, tím méně mouky budete muset přisypat.
Přepuštěné máslo si uděláte i doma
Stačí na to obyčejné máslo, hrnec a trocha trpělivosti u plotny. Postup vypadá takto:
Přečtěte si také: Ani máslo, ani smetana. Dýňová polévka bude krémová díky 1 věci, kterou většina lidí hází do koše Máslo nakrájené na menší kusy rozpusťte v hrnci a počkejte, až se začne vařit. Pak plotnu stáhněte skoro na minimum a máslo nechte volně bublat. Hladinu průběžně čistěte od pěny děrovanou lžící a ke dnu hrnce, kam klesá sražená bílkovina, nesahejte. Sebranou pěnu si odložte do misky, máslovou chuť z ní později dostane třeba rizoto nebo míchaná vejce. Když už se nová pěna neobjevuje, máslo ztichne a má barvu medu, můžete hrnec odstavit. Dokud je máslo horké a tekuté, slijte ho přes jemné sítko vyložené papírovou utěrkou do vymyté a suché sklenice. Kousky sražené bílkoviny se zachytí v papíru. Víčko nasaďte, teprve když sklenice vychladne.
Špinavá nebo mokrá lžíce trvanlivost přepuštěného másla zkracuje, proto do sklenice sahejte jen čistým a suchým náčiním.
Zdroje: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/fyzici-popsali-proc-se-jidlo-i-na-panvi-s-neprilnavym-povrchem-pripaluje-40352996, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-ghi-neboli-prepustene-maslo-znaly-jiz-nase-prababicky-40025244, https://forbes.cz/mekky-uvnitr-krupavy-zvenci-jak-na-ten-nejlepsi-bramborak/, https://www.denik.cz/gastronomie/bramborak-recept.html, https://www.rohlik.cz/tema/maslo-vs-ghi, https://forbes.cz/maslo-co-vydrzi-veky-naucte-se-domaci-ghi-a-prepustene-maslo/