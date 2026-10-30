Němci skupují tyhle formy na vánočku z dob ČSSR a platí za ně až 950 Kč. Češi je mají zaprášené ve spíži

Kdo v posledních letech prodával věci po babičce, možná si všiml, že zájemce už nemusí bydlet jen v Česku. Staré kuchyňské vybavení z doby socialismu se dnes snadno dostane k německy mluvícím kupcům. Patří k němu i nenápadná forma na vánočku, kterou mnoho rodin léta nevytáhlo ze spíže.
Kolik forem už odjelo za hranice, nikdo nesčítá. Dá se ale dobře zjistit, za kolik se dnes opravdu nabízejí a proč se k nim cizinci dostanou snáz než dřív.
Aukro otevřelo dveře Němcům i Rakušanům
Online tržiště Aukro loni rozšířilo působnost do pěti nových zemí a mezi nimi jsou i Německo a Rakousko. Kupující z obou zemí si tu zatím mohou zboží jen objednávat a vlastní prodej jim Aukro zpřístupní až v další fázi. Překlad nabídky, platbu i přepravu přes hranice za prodávajícího zařídí sama platforma, takže prodávající nemusí umět ani slovo německy.
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Na stránce s formami na vánočku najdete mezi zeměmi doručení Německo i Rakousko. Zájem ze zahraničí o české retro z kuchyně přitom není nic nového. Staré kuchyňské vybavení z českých domácností se ostatně nabízí i na zahraničních webech s vintage zbožím.
Ceny v českých bazarech a na Aukru
Nejvyšší částku, na kterou jsme v nabídkách narazili, měla velká keramická forma dlouhá 41 centimetrů. Retro bazar, jehož web funguje i v němčině a s cenami v eurech, ji nabízel za 950 Kč a dnes už ji nemá skladem. Na Aukru se nejdražší kameninový kus prodává za 750 Kč.
Většina nabídek je ovšem skromnější. Keramické a kameninové formy se na Aukru i na Bazoši objevují nejčastěji za 250 až 500 Kč. Nejlevnější bývají kusy s vadou. Jeden prodejce formu s poškozeným dnem rovnou doporučuje jako truhlík na květiny na chalupu.
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Pro srovnání stojí za to nahlédnout na německý inzertní web Kleinanzeigen. Staré keramické formy na pečení tam prodávající nabízejí většinou zhruba za 10 až 60 eur. K horní hranici se dostávají kusy, které prodávající popisují jako velmi staré nebo sběratelské.
Německé nabídky tak ukazují, že stará keramika na pečení má svou cenu i za hranicemi. Pro českého prodávajícího jsou užitečným měřítkem, když chystá inzerát pro zahraniční publikum.
Lehký plech nikoho nezajímá
Kdo ve spíži najde lehkou formu z tenkého plechu nebo hliníku, velký výdělek ať nečeká. Takových kusů se za socialismu vyrobilo nepočítaně a sběratelé po nich nesahají.
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Kupce přitahuje hlavně masivní keramika a kamenina, nejlépe velký kus bez jediné praskliny. Právě takové formy najdete ve všech nejdražších nabídkách, které jsme dohledali.
Nalezené nabídky pro rychlé srovnání řadíme vedle sebe:
Nabídka Cena Velká keramická forma dlouhá 41 centimetrů, retro bazar s webem i v němčině 950 Kč, dnes už není skladem Nejdražší kameninový kus na Aukru 750 Kč Keramické a kameninové formy na Aukru a Bazoši nejčastěji 250 až 500 Kč Staré keramické formy na pečení na německém Kleinanzeigen většinou zhruba 10 až 60 eur Proč jich po babičkách zůstalo tolik
Dlouho patřila vánočka do rukou cechovních pekařů, kteří ji chystali pro panské stoly. Hospodyně ji doma začaly péct teprve v 18. století. Tradiční postup počítá s devíti prameny spletenými do tří vrstev nad sebou, což dá zabrat i zkušené pekařce.
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Aby se upletený cop v troubě nerozjel, doporučuje se dnes zapíchnout do něj dřevěné špejle. Starší generace měla v záloze formu, jejíž vroubkované stěny držely těsto pohromadě, takže vánočka vyšla úhledná i bez dokonalého pletení. Taková pomůcka se hodila každý advent, a proto ji dnes najdete v tolika rodinách.
Forma s vroubkovanými stěnami pomáhala hospodyním upéct úhlednou vánočku i bez dokonalého pletení copu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak formu nabídnout i za hranice
Kdo chce oslovit zahraniční kupce, má to nejjednodušší přes velké tržiště, které přeshraniční dopravu zařídí za něj. Do inzerátu patří přesné rozměry a poctivý popis stavu, které prodávající v českých bazarech uvádějí skoro vždy. Přidejte i fotku dna a vnitřního vzoru, aby kupující viděl, jestli forma není prasklá.
Zdroje: https://www.retro-antik-bazar.cz/keramicka-velka-forma-na-vanocku.html, https://aukro.cz/lp/formy-na-vanocku, https://palefirecapital.com/popularni-portal-aukro-pusobi-nove-v-sesti-zemich-evropy/, https://www.kleinanzeigen.de/s-keramik-backform-alt/k0, https://dum.bazos.cz/?hledat=forma+na+v%C3%A1no%C4%8Dku&rubriky=dum&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&kitx=ano, https://www.poznatsvet.cz/historie/stare-veci-z-kuchyne-cena/, https://living.iprima.cz/proc-se-pece-na-vanoce-vanocka-493965, https://kladenskelisty.cz/316223/vonavy-symbol-vanoc-krasa-historie-a-kouzlo-ceske-vanocky/, https://www.tiscali.cz/tuhle-plechovou-formu-na-vanocku-dostavaly-nevesty-za-socialismu-jako-svatebni-dar-dnes-je-z-ni-sberatelska-rarita-za-az-2-000-kc-715420