Reklama
Tenhle průkaz může mít každý Čech od 55 let. Většina o něm netuší a v obchodech přichází o slevu až 50 %Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Při slově senior si mnoho lidí vybaví důchodce. Kdo je po padesátce […]
Tenhle průkaz může mít každý Čech od 55 let. Většina o něm netuší a v obchodech přichází o slevu až 50 %
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 30.10.2026 05:14
Reklama
Máte v rohu pokoje černou plíseň? Potřete ji na noc 1 běžnou surovinou a ráno budete koukat
Co dělat, když se v rohu pokoje objeví černé tečky, sotva se […]
Visí vám paže, když zamáváte? Tenhle cvik je zpevní a dělá se jen 3x týdně pár minut
Stojíte na nástupišti, máváte odjíždějícímu vlaku a koutkem oka zahlédnete, jak se […]
Zámečník radí strčit před zimou do zámku tuhle věc ze šuplíku. Ušetří vám i 1 000 Kč za výjezd
Mrazivé ráno, zkřehlé prsty a klíč od kůlny nebo branky u chaty […]
Konec toustovače: Tento spotřebič ho v kuchyních nahrazuje čím dál častěji
Stačí se podívat, který spotřebič se doma zapíná nejčastěji. V řadě domácností […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Přes 3 600 podpisů za odvolání šéfa KRNAP. Petice na jeho podporu má jediný
Hradecká Drbna
dnes, 06:30
2 min
Domácí stripsy nejsou jen náhražka fastfoodu: Křehké kuřecí proužky, které mají chuť i šmrnc
Cooky.cz
dnes, 06:16
3 min
Nenechte si ujít: Dokument o konci uhelné těžby či fotografie lidí ze Žižkova 70. let
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:15
Tajemné sklepení i živí hadi. Muzeum tvarůžků v Lošticích láká na halloweenskou noc
Hanácká Drbna
dnes, 06:14
1 min
Pracovnice českého velvyslanectví zemřela po srážce s autem v Jeruzalémě
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:14
Reklama
VPN ve Windows 11 stále nefunguje a Microsoft to přiznal. Opravu, kterou slíbil v říjnu, vlastně nikdy nevydal
Mobify.cz
dnes, 06:14
5 min
Octomilky v kuchyni pochytá sklenice a tahle obyčejná věc od dřezu. Výsledek uvidíte do 24 hodin
Extrafit.cz
dnes, 06:13
4 min
Nový objev ve vesmíru. Za Plutem možná obíhá kolem Slunce další trpasličí planeta
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:04
Norská televize dostala nabídku na rozhovor s Haalandem a řekla ne. Vadila jí jediná podmínka ze strany jeho lidí
SportyŽivě
dnes, 06:03
6 min
Vlak v Jihlavě narazil do houpacího koně. Někdo na koleje položil i pneumatiku
Jihlavská Drbna
dnes, 06:01
1 min
Reklama
Pikachu Illustrator nikdy nebyl v prodeji. Děti ho dostávaly za kresby v časopise. Jeden kus se právě prodal za 60 milionů Kč
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
6 min
5 minut na ručníku a břicho vypadá pevněji. Tuk nezmizí, ale změna sklonu pánve posune těžiště a narovná postavu
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
Karlovarský kraj chce modernizovat výuku pomocí AI. Inspiraci hledá na severu Čech
Karlovarská Drbna
dnes, 06:00
2 min
Octavianus potřeboval živou válečnou kořist, Kleopatra mu ji vzala sebevraždou. Její dceru zachránil římský institut rukojmích
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
6 min
Jak na podzim podpořit imunitu? Odborníci radí pestrou stravu i dostatek spánku
Brněnská Drbna
dnes, 06:00
3 min
Reklama
Revoluce ve vytápění: Mezi 16 a 18 stupni v noci ušetříte víc než úplným vypnutím kotle. Většina Čechů dělá pravý opak
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
První nehoda dopravního letadla v historii měla 14 obětí
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
2 min
Většina Čechů klip ze sáčku s pečivem vyhodí. Přitom v kuchyni, šuplíku i na zahradě nahradí věci, za které platíte zbytečně
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Každý den si myjete hrnek houbičkou plnou bakterií a zápachu. Alternativa za pár korun vydrží klidně i celý rok
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Nejdřív potok a čistá sláma, pak pekáč. Chovatel z Rohozné chystá 1800 hus na Martina
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:59
Reklama
Kolik stojí 1 noc s elektrickou dekou v posteli? Po přepočtu na celou zimu budete koukat
Spotřebitelov.cz
dnes, 05:57
4 min
Zapomeňte na mražení. Švestky vydrží čerstvé 3 měsíce díky triku, který znaly naše prababičky
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:57
4 min
Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu nezískal Netanyahu, ani opozice
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:56
Když někomu něco předávám s láskou, sama ji tím získávám, říká prezidentem oceněná učitelka Sylva Knedlová
i60.cz
dnes, 05:50
4 min
Když někomu něco předávám s láskou, sama ji získávám, říká prezidentem oceněná učitelka Sylva Knedlová
i60.cz
dnes, 05:50
4 min
Reklama
Vyhlašujeme nejhorší šunky ze slepého testu 2026. Úplně dole skončila značka, kterou Češi kupují roky
Spotřebitelov.cz
dnes, 05:50
4 min
Chtěl jen na chvíli ven. Zdravotníci táborské nemocnice splnili pacientovi přání
Budějcká Drbna
dnes, 05:46
1 min
Kuchař radí: pichlavou stranu struhadla neignorujte. Zvládne 6 věcí a ušetří vám v kuchyni spoustu času
Spotřebitelov.cz
dnes, 05:45
4 min
Tchyně nevěřila, že tyhle škvarky dělám bez kapky sádla. Na zabijačce zmizely první a recept chtěli i řezníci
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:44
5 min
Kdo doma najde tenhle hrnek s puntíky, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 780 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:43
4 min
Reklama
Divadlo Na zábradlí představí dilm Dědictví aneb Kurvahošigutntág jako muzikál
Pražská Drbna
dnes, 05:43
1 min
Srážka rychlovlaků ve Španělsku ukazuje na systémový problém. Musí změnit kulturu bezpečnosti, říká železniční publicista
HN.cz
dnes, 05:43
Máte v rohu pokoje černou plíseň? Potřete ji na noc 1 běžnou surovinou a ráno budete koukat
Extrafit.cz
dnes, 05:40
4 min
Krajské město rozhodlo: Senioři pojedou od ledna MHD zdarma o 5 let dřív. Stačí občanka
Spotřebitelov.cz
dnes, 05:37
3 min
Stát mění důchody Češek. Od roku 2027 už nemusí dostat pevných 500 Kč za každé dítě
Spotřebitelov.cz
dnes, 05:37
4 min
Reklama
Většina Češek netuší, za co u drahých krémů platí. 7x dražší korejský gel dělá na pleti tuhle věc
Spotřebitelov.cz
dnes, 05:36
4 min
Dobré rozhodnutí
i60.cz
dnes, 05:35
3 min
Za socialismu stála 534 Kčs a měla ji v kuchyni každá domácnost. Dnes za ni sběratelé v Rakousku platí až 97 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:34
4 min
Podivná narážka na české tenisty. Kouč je zahrnul do žhavé kauzy italské nevěry
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 05:33
Za oběd v hospodě se platí přes dvě stovky. Více než polovina Čechů si nosí jídlo z domova
Plzeňská Drbna
dnes, 05:31
2 min
Reklama
Reklama
Předpovídali mu rychlý vyhazov. Jak Patrick Stewart udělal z kapitána Picarda kult
Sex, na který rozhodně nezapomene. Krok 1? Zapomeň na všechny návody
Málokdo ví, koho si Martin Pechlát vzal. Jeho manželka má slavného otce i bratra
Za Plutem objevili obrovský svět. Deset let se skrýval přímo na astronomických snímcích
S Pastou je komunikace jiná, poznal manažer Eliáš. Ve hře je netypický zdroj hráčů
Reklama
Reklama