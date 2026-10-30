Netflix natáčí v Hradci příběh Dana Browna. Štáb zamířil do lesů a na letiště

Po pražských ulicích přišly na řadu hradecké lesy. Podle informací Deníku do města dorazil štáb připravující nové seriálové dobrodružství Roberta Langdona, znalce symbolů z románů Dana Browna. Filmaři natáčeli v městských lesích nedaleko Marokánky a pracují také na hradeckém letišti.
„Natáčení filmu proběhne v termínu od neděle 25. 10 do soboty 31. 10. Po dobu natáčení se bude ve vymezeném prostoru pohybovat větší množství členů filmového štábu a související techniky,“ upozornily Letecké služby Hradec Králové své uživatele.
Langdon bude mít novou tvář
Samotný seriál už Netflix oficiálně představil. Natáčení začalo v září v Praze. Roberta Langdona, kterého ve filmových adaptacích ztvárnil Tom Hanks, tentokrát zahraje Morgan Spector, známý například ze seriálu Pozlacený věk. Po jeho boku se jako badatelka Katherine Solomonová objeví Rebecca Hallová. Na projektu spolupracují Dan Brown a scenárista a producent Carlton Cuse, známý ze seriálu Ztraceni.
Kniha se v Česku prodávala po desetitisících
Román Tajemství všech tajemství vyšel celosvětově loni v září. Při propagační akci na Staroměstské radnici si ho ještě tentýž den koupila tisícovka lidí. Podle nakladatelství Argo se za první týden prodalo 100 tisíc výtisků.
Praha se dostala také na obálku knihy. Motiv Karlova mostu vytvořil britský grafik Neil Johnston, který v české metropoli žije a pracuje. Brown pak 18. září knihu osobně představil ve vyprodaném velkém sále Lucerny.
Pražský pobyt naruší vražda
Česká metropole hraje zásadní roli i v samotném příběhu. Langdon přijíždí na přednášku Katherine Solomonové, s níž navázal partnerský vztah. Badatelka zkoumá lidské vědomí a připravuje knihu, jejíž odhalení mohou otřást dosavadními představami o lidské mysli.
Jejich pobyt ale naruší brutální vražda. Katherine záhadně zmizí i s rukopisem a Langdon se ocitá v hledáčku mocné organizace. Zároveň mu jde po stopě útočník, který jako by vystoupil z dávných pražských legend.
Hradecké lesy a letiště tak doplní pražské lokace, kde natáčení začalo už v září. Kdy se diváci nového Langdonova příběhu dočkají, Netflix zatím neoznámil.