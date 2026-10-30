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Netflix natáčí v Hradci příběh Dana Browna. Štáb zamířil do lesů a na letiště

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Seriál podle Dana Browna vzniká i v Hradci Králové. Filmaři už natáčeli v městských lesích a na letišti. To kvůli natáčení oznámilo omezení části areálu až do soboty. Roberta Langdona v novince Netflixu ztvární Morgan Spector.
Netflix natáčí v Hradci příběh Dana Browna. Štáb zamířil do lesů a na letiště

Netflix natáčí v Hradci příběh Dana Browna. Štáb zamířil do lesů a na letiště

Zdroj: FB Dan Brown
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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