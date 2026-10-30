Mor včelího plodu nelze léčit, úl se musí spálit. Český protein ale rozruší stěnu bakterie dřív, než napadne larvy

V Terezíně stojí hala, ze které nesmí uniknout ani jediná bakterie. Uvnitř panuje podtlak, prostor dělí infekční a neinfekční zóna, rozptýlené světlo napodobuje oblohu a vlhkost i potrava odpovídají venkovním podmínkám. Právě tady probíhá závěrečný zátěžový test přípravku, který vyvinul tým Petra Malého z Biotechnologického ústavu AV ČR společně s firmou Dyntec. Princip zní téměř prostě. Včely dostanou do potravy speciální protein, dělnice ho zpracují a v mateří kašičce předají larvám. V jejich trávicím traktu pak látka rozruší stěnu bakterií, které způsobují mor a hnilobu včelího plodu. Cílem je preventivní ochrana zdravých úlů v okolí ohnisek, tedy na místech, kde dnešní systém dokáže hlavně pátrat, uzavírat a likvidovat.
Proč mor včelího plodu končí ohněm, a ne lékem
Kdo dnes zjistí mor ve svém včelstvu, nečeká na veterináře s lékem. Žádný nedostane. Platný
veterinární zákon výslovně zakazuje mor i hnilobu včelího plodu léčit. Po potvrzení nákazy nastupuje tvrdý režim: utracení nakažených včelstev, případně všech na stanovišti, a likvidace úlů a příslušenství, pokud je nelze spolehlivě vydezinfikovat. Jakmile nákaza zasáhne 15 % a více včelstev na stanovišti, podle pravidel Státní veterinární správy přichází okamžité utracení všech kolonií včetně likvidace vybavení. Kolem ohniska se vyhlašuje ochranné pásmo o poloměru nejméně 3 kilometry se zákazem přesunů a povinným vyšetřováním.
Za tou přísností stojí původce moru, bakterie
Paenibacillus larvae. Vytváří miliardy spor a ty podle AV ČR přečkají pět minut při 150 °C. Obyčejné vydrhnutí úlu proti takovému protivníkovi nestačí, proto se kontaminovaný materiál raději pálí.
Antibiotika v evropském včelařství nepřicházejí v úvahu. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského vysvětluje, že léčiva přecházejí do medu, ve včelstvu kolují dlouho a pro rezidua antibiotik v konzumním medu neexistuje žádný přípustný limit. Zbývá tedy monitoring, hygiena, přesuny jen po vyšetření a rychlé hlášení podezření. Systém tak reaguje teprve ve chvíli, kdy už nemoc propukla.
Jak protein z potravy doputuje až do střeva larvy
Biotechnologové v centru BIOCEV se do vývoje pustili před pěti lety. Postupně připravili deset proteinových variant a hledali tu, která splní tři náročné podmínky současně. Molekula musela být stabilní, musela cílit výhradně na škodlivé bakterie a zároveň se musela dát vyrobit levně.
Cesta účinné látky vede přes celou včelí domácnost:
krmení: včelař přimíchá přípravek do potravy včel, zpracování: dělnice protein přijmou a zpracují ve svém těle, předání: larvy ho dostanou v mateří kašičce, zásah: v trávicím traktu larev protein rozruší buněčnou stěnu bakterií a tím je zahubí.
Malý pro iROZHLAS popsal přípravek jako enzymy, které stěnu bakterie „lyzují“, tedy rozpouštějí. Podle AV ČR protein celou pouť přes tělo dělnice přežije a do střeva larvy dorazí funkční. Přesný název ani strukturu molekuly vědci zatím nezveřejnili.
Načasování hraje zásadní roli. Hniloba má podle Titěry inkubační dobu kratší než 48 hodin. Larva, která už protein nosí v trávicím traktu, je připravená dřív, než ji infekce zasáhne. Na tomhle bodě stojí celá koncepce: obrana musí být na místě předem.
Terezínská hala s podtlakem prověřuje přípravek na ostro
Infikovat včely pod širým nebem by bylo hazardem, nákaza by se mohla nekontrolovaně rozlézt po okolí. Proto se zkouška odehrává v proletové hale Dyntecu, uzavřeném a zabezpečeném prostoru. Podobných zařízení je podle zúčastněných v celé Evropě jen hrstka.
Dosavadní výsledky proti uměle vyvolané infekci vycházejí podle
Biotechnologického ústavu AV ČR příznivě. Zátěžový test v Terezíně má ukázat, jak si protein povede v podmínkách co nejbližších skutečnému úlu.
Nejde přitom o osamělý experiment jedné laboratoře. Projekt patří pod Národní centrum biotechnologií ve veterinární medicíně, podporované Technologickou agenturou ČR. Dyntec s ústavem spolupracuje už jedenáct let a obě strany spolu vyvinuly rekombinantní proteiny pro dvě vakcíny, které procházejí klinickým zkoušením a registrací u dánské a české lékové agentury. Terezínská firma, která vyrábí a distribuuje veterinární vakcíny, probiotika a léčiva, zajišťuje i poloprovozní výrobu a kroky potřebné k uvedení na trh. Výrobní postup už vyladila tak, aby klesly náklady.
Ochranná pásma: místa, kam se nákaza ráda vrací
Největší naději vkládají vědci do ochranných pásem o šířce 3 až 5 kilometrů kolem ohnisek. Podle AV ČR tam nemoc často propuká znovu. Vysvětlení nabízí Výzkumný ústav včelařský: patogeny se šíří zalétáváním cizích včel, infikovanou vodou, plásty, oddělky i starým vybavením a nedokonalá očista úlů vede k opakovaným výskytům. U moru k tomu přistupuje mimořádná odolnost spor.
Čísla ukazují, proč by se nový nástroj hodil. Podle
zprávy Státní veterinární správy za rok 2025 loni úřad potvrdil 138 ohnisek moru a 72 ohnisek hniloby. Desetiletý přehled Českého svazu včelařů prozrazuje znepokojivý obrat:
Rok Mor včelího plodu Hniloba včelího plodu 2016 242 2 2019 134 16 2021 63 4 2023 93 22 2024 110 48 2025 138 72
Mor po letech poklesu znovu stoupá a hniloba, dříve okrajová potíž, se za poslední tři roky víc než ztrojnásobila. Svaz navíc upozorňuje, že u moru dosud chybí plošné vyšetřování vzorků a nová ohniska se často odhalují jen díky aktivitě a penězům krajů.
Dnešní metodika pro ochranná pásma předepisuje odběr vzorků ze stanovišť a laboratorní rozbor. Zdravým včelstvům v okolí ale nedává žádnou aktivní obranu, chovatel může jen čekat, jestli výsledek vyjde čistý. Podle nás právě tady leží hlavní hodnota českého proteinu. Pokud terénní zkoušky potvrdí účinnost i neškodnost, nejvíc nepomůže úlu, který už nemoc zachvátila, ale sousedním koloniím, které by jinak čekalo další kolo nákazy. Dá se čekat, že v takovém scénáři by se počet opakovaných ohnisek v pásmech mohl citelně snížit a s ním i počet spálených úlů.
Na trhu nejdřív kolem roku 2029. Co do té doby
Před širším nasazením musí přípravek projít stejně přísným sítem jako léčivo. Titěra zdůrazňuje, že musí být bezpečný pro všechna vývojová stadia včel, nesmí zanechávat rezidua v medu a nesmí ohrozit lidi. Dyntec připomíná, že účinnost a neškodnost bude nutné doložit u celého včelího společenstva, nikoli pouze u larev.
Optimistický plán počítá s procesem zhruba tří let od září 2026. Mezitím by odborníci rádi vyzkoušeli protein přímo v terénu, v pásmech kolem skutečných ohnisek. Cena zatím zveřejněná není a otevřená zůstává i otázka, kdo bude přípravek podávat, zda sám chovatel, veterinář, nebo organizovaně Státní veterinární správa. Tyhle podrobnosti podle nás rozhodnou registrace a veterinární pravidla.
Do té doby platí osvědčené zásady:
při přesunu včelstev na vzdálenost nad 3 kilometry zajistit vyšetření na mor a hnilobu podle metodiky pro rok 2026, v ochranném pásmu respektovat odběr vzorků a zákaz přesunů, pravidelně obnovovat dílo a používat vlastní nebo prověřený vosk, krmit uvnitř úlu a vyhýbat se cizím plástům i použitému vybavení, při nákupu či prodeji včelstev trvat na laboratorním vyšetření, při jakémkoli podezření okamžitě kontaktovat Státní veterinární správu.
Je třeba doplnit několik upřesnění. Přípravek zatím nemá registraci, včelaři si ho nekoupí dřív než kolem roku 2029 a pro potvrzená ohniska zůstává v platnosti utracení včelstev i likvidace úlů. Ochrana „před nákazou“ dosud stojí na laboratorních výsledcích a probíhajícím zátěžovém testu, terénní ověření v ochranných pásmech teprve přijde.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková