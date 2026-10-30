Značka na dně starého talíře rozhoduje, jestli máte doma harampádí, nebo 20 000 Kč

Nejcennější stopu nesou starší razítka Rosenthalu. Mezi lety 1887 a 1891 firma používala paletu se štětci a iniciálami „Ph.R.&Co.“, od roku 1891 nastoupila korunka se zkříženými pruty. Kdo takovou značku objeví, drží v ruce kus z doby, kdy se bavorská manufaktura teprve prosazovala. Na částku kolem 20 000 Kč ale dosáhne jen mimořádná položka, typicky rozsáhlý servis, autorský objekt nebo žádaná luxusní spolupráce. Postup proto začíná doma: talíř otočit, značku vyfotit, porovnat s chronologií výrobce a pečlivě prohlédnout okraje. O penězích má smysl mluvit až potom. Samotný nápis „Rosenthal“ otevírá pátrání, hotový odhad z něj nevyčtete.
Rosenthal ze Selbu: porcelánka, která se vepsala do dějin designu
Philipp Rosenthal založil firmu v roce 1879 v Selbu, městečku nedaleko Chebu, které se stalo jedním z center evropské porcelánové výroby. Zpočátku porcelán pouze dekoroval, vlastní produkci rozjel o pár let později. Z dílny vyrostl podnik, jehož jméno zná skoro každá česká domácnost s vitrínou v obýváku.
Zlom přišel v roce 1961, kdy vznikla řada studio-line. Rosenthal začal oslovovat výtvarníky a architekty a podle oficiální historie značky jich za desetiletí spolupracovalo přes 150. Mezi nimi figurují Raymond Loewy, Walter Gropius nebo finský designér Tapio Wirkkala. Manufaktura se chlubí zhruba pěti stovkami designových ocenění.
Rok 2009 přinesl insolvenci. Značka přesto přežila, protože italská skupina Sambonet Paderno koupila podnik i se závody, zaměstnanci a právy ke jménu. Od srpna téhož roku spadá Rosenthal pod Arcturus Group a dál vyrábí v Selbu a Speichersdorfu. Pro sběratele z toho plyne souvislá linie: hranice bankrotu sama cenu nemění, rozhoduje konkrétní řada a období.
Obrovská produkce má i odvrácenou stranu. Řada Maria patří k nejprodávanějším tvarům nádobí vůbec, jen za posledních pětadvacet let se jí prodalo 15 milionů talířů. Popularita tady ceně jednotlivých kusů spíš škodí. Co je všude, sběratele nevzrušuje.
Paleta, korunka, nebo Classic Rose: jak rozluštit razítko na dně
Rosenthal sám v průvodci pro sběratele uvádí, že se tovární značky během více než 140 let mnohokrát proměnily a slouží k orientačnímu datování. Hrubá chronologie vypadá takto:
Období Podoba značky Co prozrazuje 1887 až 1891 paleta se štětci, iniciály „Ph.R.&Co.“ nejranější produkce, vzácná od 1891 korunka se zkříženými pruty, písmena „R.&C.“ rané období manufaktury 1907 až 1933 psané logo Rosenthal s korunkou, doplněk „Selb Bavaria“ secese a art deco 2. pol. 20. století „Classic Rose“ nebo „Classic“ reedice tradičních dekorů od 1961 „studio-line“, jméno designéra designové kusy
Pozornost si zaslouží právě razítko Classic Rose. Dekor může působit starobyle, ve skutečnosti ale jde o poválečné reedice nebo pokračování historických modelů. Jejich sběratelská hodnota zůstává za původními předválečnými kusy. Opačným směrem táhnou designové práce ze šedesátých a sedmdesátých let, které Rosenthal spolu s klasickými sériemi a secesí řadí mezi nejoblíbenější.
Při fotografování se vyplatí držet talíř kolmo k objektivu a nasvítit ho z boku. Šikmé světlo vytáhne i vtlačená čísla a vybledlé nápisy jako „Germany“, „Bavaria“ nebo signaturu výtvarníka. Hodí se také změřit průměr a poznamenat si každé písmeno, protože právě drobnosti oddělují blízká období.
Ceny na Aukru a v aukčních síních: od stovek po desetitisíce
Český trh ukazuje široké rozpětí. Veřejný výpis talířů Rosenthal na Aukru nabízí běžné kusy zhruba za 169 až 2 469 Kč. U každé částky je přitom potřeba rozlišit, zda šlo o nabídku, skončenou aukci, nebo potvrzený prodej.
Položka Kde Částka Status běžné talíře Rosenthal Aukro 169 až 2 469 Kč nabízeno sada 14 talířů řady Maria Aukro 4 299 Kč nabízeno Versace Rosenthal, velký ozdobný talíř Aukro 3 880 Kč skončeno 29. 1. 2026 46dílný servis Chippendale Livebid, Starožitnosti Ostrava 10 000 Kč prodáno 18. 5. 2026 Jiří Kolář, „Maska a klíč“, 38 × 38 cm Prague Auctions 16 000 Kč vydraženo
Z tabulky lze vyčíst zřetelnou logiku. Samostatný talíř z běžné produkce se drží ve stovkách. Luxusní spolupráce s módním domem Versace vystoupá do tisíců. Kompletní jídelní servis přidá další řád a autorský objekt předního českého výtvarníka se dostane na hranici, za níž už leží dvacetitisícové částky. Podle nás právě tam míří reálná šance: větší soubor ve výborném stavu, starší značka, známé jméno. Když se tyto vlastnosti sejdou na jednom kusu, cena se může vyšplhat výš, než by majitel čekal.
Zajímavé srovnání nabízí i tuzemský porcelán. Dekorační talířek Aloise Jaroňka z chodovské továrny Haas & Czjzek se na Livebidu prodal za 5 100 Kč, přičemž vyvolávací cena činila 500 Kč. Desetinásobek dokládá, že soutěž dražitelů dokáže s cenou pohnout víc než jakýkoli inzerát.
Stav, kompletnost a jméno autora rozhodují o tisícovkách
Razítko otevírá dveře, za nimi ale následuje přísná prohlídka. Oťuk na okraji, vlasová prasklina proti světlu nebo setřené zlacení srazí cenu i u žádané řady. Rosenthal ve svých pokynech k péči doporučuje dekorované nádobí se zlatem a platinou mýt ručně, případně v myčce šetrným programem do 55 °C. Kdo babiččin servis roky honil v myčce na vysokou teplotu, mohl z něj vymazat podstatnou část hodnoty.
Kompletnost hraje podobnou roli. Šestidílná sada s chybějícím talířem se prodává hůř než úplná a servis o desítkách kusů, jako zmíněný Chippendale, tvoří samostatnou kategorii.
Silný příběh nese česká stopa. Ilustrátorka Renáta Fučíková navrhuje pro značku Hutschenreuther, která patří Rosenthalu, vánoční kolekce od roku 2016. Firma ji vybrala po mezinárodním konkurzu a podle Forbesu se její řada Zimní radovánky stala světovým bestsellerem. Velký talíř Vánoční radovánky z roku 2025 měří 28 cm, představuje osmou kolekci v řadě a vychází jako limitovaná edice v dárkové krabičce. Pro sběratele jde o ideální kombinaci: známá autorka, omezený náklad a každoroční číslovaná série. Jestli se z těchto talířů stanou za dvacet let ceněné kusy, ukáže poptávka. Výchozí pozici mají podle nás výbornou.
Než talíř nabídnete: srovnání, aukce od koruny a znalci
Nejsnazší chybou je nastavit cenu podle aktivních inzerátů. Neoficiální průvodce Aukro Klub radí projít i skončené aukce podobných předmětů a sledovat, zda opravdu skončily prodejem. Teprve tehdy získáte představu o tom, kolik lidé skutečně zaplatili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková