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Čokoládový brownie cheesecake s tvarohovou čepicí: Mramorovaná pecka z trouby

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Brownie cheesecake je dezert, který jsem dlouho odkládala, protože jsem si říkala, že to bude příliš komplikované. Hutný čokoládový základ, na něm krémová tvarohová vrstva s vanilkou a pomerančovou kůrou, a navrch charakteristické mramorování. Výsledek stojí za každou minutu v kuchyni.
Fotografie k Brownie cheesecaku

Fotografie k Brownie cheesecaku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Brownie cheesecake s vrstvou tvarohu, který se rozplývá na jazyku: Dezert dvou povah v jednom plechu
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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