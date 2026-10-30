Čokoládový brownie cheesecake s tvarohovou čepicí: Mramorovaná pecka z trouby

Brownie jsem měla v poznámkách mezi recepty k vyzkoušení skoro dva roky. Vždycky mě trochu zabrzdila představa, že budu míchat dvě různé části najednou: hutné cheesecake čokoládové těsto a k tomu sýrový krém. A pak je ještě dostat do plechu tak, aby z toho nebyla rozmazaná hnědobílá skvrna. Jenže pak přišel deštivý víkend, doma byla hořká čokoláda, v lednici smetanový sýr a výmluvy se nějak vyčerpaly. Výsledek mě dost překvapil. Práce byla klidnější, než jsem čekala. Dole poctivý čokoládový základ, nahoře jemná sýrová vrstva s vanilkou a trochou pomerančové kůry. , který na stole vypadá pracnější, než ve skutečnosti je. Dezert
U
rozhoduje hlavně kontrast. Spodek má být brownie cheesecake hutný, a výrazně čokoládový, proto do něj patří rozpuštěná hořká čokoláda i extra tmavé kakao. Podle Wikipedie obsahuje hořká čokoláda méně cukru a více kakaové sušiny. Horní krémová tvarohová vrstva je proti tomu měkčí a jemnější. Šlehačka s vanilkovým extraktem ji odlehčí víc, než by se podle surovin zdálo. Na zahraničních pekařských webech, se často opakují dvě poznámky. dobře trefit poměr vrstev a nepodcenit pečení, přibližně 45 minut. Hotový se pak jednoduše zkouší suchým nožem. U nás doma tenhle plech mizí tak rychle, že se ke kávě někdy ani nedopracuje. moučník
Můj tip zní: Smetanový sýr vyndejte z lednice s předstihem, nejlépe aspoň hodinu před pečením. Studený se do hladkého krému zapracovává neochotně a v náplni pak zůstávají malé hrudky. Chuťově to není žádná katastrofa, jen na řezu je to vidět. Pokojová teplota tady udělá víc, než by člověk čekal. Recept na hutný brownie cheesecake s mramorovanou tvarohovou vrstvou
Z plechu 30 × 22 cm vyjde
zhruba 15 až 18 porcí. Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny (ideálně přes noc v lednici) Ingredience k přípravě Čokoládový základ 210 g hořké čokolády (minimálně 50 % kakaa) 150 g másla 4 velká vejce 175 g cukru krupice 130 g hladké mouky 25 g extra tmavého kakaa půl lžičky soli půl sáčku prášku do pečiva lžička vanilkového extraktu Co budete potřebovat na tvarohovou vrstvu 500 g smetanového sýra (pokojová teplota) 150 g cukru krupice 3 velká vejce 2 lžíce hladké mouky 50 ml šlehačky lžička vanilkového extraktu nastrouhaná kůra z půlky pomeranče Postup přípravy lahodného brownie cheesecake s tvarohem
1. Troubu předehřejte na
175 stupňů. Plech o rozměru 30 × 22 cm vyložte pečicím papírem, případně ho vymažte máslem a vysypte moukou. Obojí funguje, papír ale ušetří část následného čištění.
2. Do mísy dejte
hladkou mouku, kakao a prášek do pečiva. Všechno prosejte, aby se kakao rovnoměrně rozptýlilo a v těstě nezůstaly tmavé hrudky. Mísu zatím odsuňte stranou. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Brownie cheesecake s vrstvou tvarohu, který se rozplývá na jazyku: Dezert dvou povah v jednom plechu
3. Nad vodní lázní rozpusťte
hořkou čokoládu s máslem. Sem tam promíchejte, dokud nebude směs hladká, lesklá a bez kousků. Pak ji sundejte z tepla a nechte zchladnout na pokojovou teplotu. Horká čokoláda by v dalším kroku mohla srazit vejce, což je zbytečná komplikace.
4.
Vejce s cukrem šlehejte ručním mixérem, dokud směs nezesvětlá a nenabude přibližně na dvojnásobek. Trvá to asi 3 až 5 minut. Vznikne světlá pěna, díky které nebude čokoládový základ působit jako těžká placka.
5. Do vaječné pěny přilijte vychladlou
rozpuštěnou čokoládu a přidejte vanilkový extrakt. Promíchejte do jednotné hmoty. Potom vsypte prosátou moučnou směs a zapracujte ji stěrkou. Mixér už raději nechte stranou, zbytečně byste vyhnali vzduch, který jste do vajec předtím našlehali.
6. Do malé misky odeberte
2 lžíce čokoládového těsta. Budou se hodit na mramorování. Zbytek těsta nalijte na připravený plech a stěrkou rozprostřete do pokud možno rovné vrstvy.
Klasické Míša řezy nemusíte kupovat v cukrárně, s nadýchaným korpusem a tvarohem si je upečete doma Teď si připravíme tvarohovou vrstvu
1. Smetanový sýr vyšlehejte s
cukrem do hladkého krému bez hrudek. Vejce přidávejte po jednom; vždy krátce promíchat, teprve pak další. Tady se nevyplácí nasypat a nalít všechno do mísy najednou, krém pak nemusí být tak pěkně spojený.
2. Přidejte
mouku, šlehačku, vanilkový extrakt a nastrouhanou pomerančovou kůru. Kůra tu není jen kvůli vůni. Sýrové vrstvě dá svěžejší tón a čokoládový spodek díky tomu nepůsobí tak těžce. Pokud pomeranč nemusíte, vynechte ho, nebo použijte citronovou kůru.
3. Tvarohovou směs nalijte na čokoládový základ a opatrně ji rozetřete. Nahoru dejte lžičkou malé kopečky z odložených
2 lžic čokoládového těsta. Párátkem nebo špičkou nože je protáhněte do spirál a nepravidelných vírů. Nemusí to být přesné. Vlastně to často vypadá líp, když je vzor trochu nedbalý. Poslední krok
1. Plech dejte do předehřáté trouby a pečte
45 minut. Hotovost zkontrolujte suchým nožem nebo špejlí zapíchnutou do středu; měla by vyjít čistá, případně jen s několika drobečky. Střed se po vytažení může ještě lehce třást, to nevadí. Při chladnutí zpevní. Moučník nechte úplně vychladnout na mřížce, potom ho dejte nejméně na hodinu do lednice, nejlépe ale přes noc. Vychlazený brownie cheesecake se krájí mnohem čistěji a drží tvar pevně. Tipy redakce: Čokoláda s vyšším podílem kakaa: Čím víc kakaa čokoláda obsahuje, tím výraznější a méně sladký bude čokoládový základ. V tomhle receptu se nejlépe osvědčila čokoláda s 60 až 70 % kakaa. Pod 50 % už bývá spodek dost sladký a kontrast s tvarohovou vrstvou se snadno ztratí. Mramorování nevyšlo: Pokud se čokoládové kapky hned propadají do tvarohové vrstvy, bude hmota nejspíš příliš řídká. Příště pomůže přidat o lžíci mouky víc. Když naopak čokoládové těsto zůstává nahoře jako tuhé flíčky a nejde vytáhnout do vzoru, bylo moc studené. Nechte ho chvíli povolit při pokojové teplotě. Variace s ganache: Chcete-li dezert posunout víc do slavnostní podoby, po vychladnutí ho potřete tenkou vrstvou čokoládové ganache. Stačí smíchat 100 ml zahřáté šlehačky se 100 g nasekané hořké čokolády, nechat směs zhoustnout a rozetřít ji po povrchu. Pomerančová kůra vs. citronová: Pomerančová kůra přidá tvarohové vrstvě teplejší, aromatičtější chuť, která se hodí hlavně na podzim a v zimě. V létě zkuste citronovou kůru. Krém bude svěžejší a na jazyku lehčí.
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