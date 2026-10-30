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Ani ocet, ani cukr. Kysané zelí zůstane křupavé i v lednu díky 1 věci, kterou znají jen vesnické hospodyně

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Dennívýzva
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Domácí krouhanka, která měla celou zimu křupat, se v sudu často rozměkne jako rozvařená zelenina. Hodně lidí pak při dalším nakládání sahá po octu nebo cukru. Ty se ale přidávají...
Ani ocet, ani cukr. Kysané zelí zůstane křupavé i v lednu díky 1 věci, kterou znají jen vesnické hospodyně

Ani ocet, ani cukr. Kysané zelí zůstane křupavé i v lednu díky 1 věci, kterou znají jen vesnické hospodyně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 04:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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