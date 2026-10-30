Ani ocet, ani cukr. Kysané zelí zůstane křupavé i v lednu díky 1 věci, kterou znají jen vesnické hospodyně

Domácí krouhanka, která měla celou zimu křupat, se v sudu často rozměkne jako rozvařená zelenina. Hodně lidí pak při dalším nakládání sahá po octu nebo cukru. Ty se ale přidávají do zavařeného sladkokyselého zelí. Poctivě kvašené zelí si vystačí se solí a kořením.
Na venkově se přitom po generace předávala nenápadná pomůcka, která zelí pomáhá udržet pevné. Nic nestojí a často roste hned za domem.
Které zelí patří do sudu
Bez správného zelí nepomůže žádný trik. Pro sud vybírejte pozdní nebo polopozdní zelí, tradičně označované jako krouhárenské. Jeho hlávky jsou pevně sevřené a krouhanka z nich vydrží v sudu dlouho do zimy.
Přečtěte si také: Kdo má mléko ve dveřích lednice, kazí si ho sám. Je tam až o 4 °C tepleji a kysne mnohem dřív Pro nakládání do sudu se hodí pevně sevřené hlávky pozdního zelí z podzimní sklizně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rané letní zelí má měkčí listy a jeho křupavost se při kvašení rychle ztrácí. Nejjistější je koupit celé hlávky z podzimní sklizně a nakrouhat si je až doma. Na už nakrouhaném zelí totiž nepoznáte, z jaké odrůdy pochází.
Vlastnost Pozdní a polopozdní (krouhárenské) odrůdy Rané letní zelí Hlávky a listy pevně sevřené hlávky měkčí listy Při kvašení v sudu vydrží dlouho do zimy křupavost se rychle ztrácí
Hezké vnější listy, které při čištění z hlávky odstraníte, si nechte. Vystelte jimi dno nádoby a po naplnění pod nimi schovejte horní vrstvu, aby zůstala ve šťávě.
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Poradna Oregon State University vypočítává hlavní příčiny měknutí zelí. Na prvním místě stojí málo soli, přičemž kritická hranice leží u 1,7 procenta hmotnosti zelí. Škodí i:
sůl rozmíchaná jen místy, příliš teplé kvašení, vzduchové bubliny v nedostatečně udusané krouhance.
V domácích recepturách se sůl obvykle odměřuje na 2 procenta váhy zelí, takže na každý kilogram krouhanky připadá asi 20 gramů. Vyplatí se ji opravdu zvážit, protože od oka se do správného poměru trefíte jen náhodou.
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Posolenou krouhanku pak pěchujte tak dlouho, až nad ní vystoupí vlastní šťáva a celou ji zakryje. Kde v ní zůstane uzavřený vzduch, tam se zelí může začít kazit.
Vinný list na dně sudu
A teď ta věc, kterou znaly hospodyně z vesnic. Podle starých popisů se sud před nakládáním nejdřív vypařil a jeho dno se vystlalo vinným listem. Jinde se na dno dávaly listy křenové.
Vinné listy přidané do sudu obsahují třísloviny, které brzdí měknutí krouhanky během kvašení. Ilustrační foto.
Proč to funguje, vysvětluje chemie. Během kvašení v zelí působí enzymy, které postupně narušují stěny rostlinných buněk, a krouhanka tím měkne. Taniny, česky třísloviny, které obsahují listy révy a některých stromů, působení těchto enzymů brzdí. Zelí díky tomu měkne pomaleji a pevnost mu vydrží déle.
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Americká univerzitní poradna při odpovědi na dotaz ke kvašeným okurkám upozornila, že se třísloviny v různých listech liší. Listy ostružiníku podle ní brzdí jen jeden ze dvou typů enzymů, které zeleninu změkčují, kdežto listy jednoho amerického druhu vinné révy zvládají oba.
Višeň, dub i rybíz
Kromě révy jsou na třísloviny bohaté listy višně a třešně, dubu a černého rybízu. Pokládají se na dno nádoby, případně se jimi při pěchování oddělují jednotlivé vrstvy krouhanky.
Sbírejte jen zdravé listy bez skvrn a plísně, a to výhradně ze stromů a keřů, které nikdo nestříkal chemickými přípravky. Před použitím je stačí opláchnout ve studené vodě.
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Přehnaná dávka tříslovin ale zelí ztuží víc, než je příjemné. Do běžné nádoby proto vystačí hrstka listů.
Teplo na rozjezd, chlad na zimu
Kvašení se nejlépe rozběhne v místnosti kolem 20 °C. Teplo ale zelí potřebuje jen na rozjezd, potom putuje do sklepa nebo na jiné chladné místo, kde v klidu dozraje.
Dlouhý pobyt v teple zelí rozměkčí i přes listy na dně sudu. Při nízké teplotě zůstává křupavé po celou zimu.
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Během zrání občas zkontrolujte, jestli je zelí pořád ponořené. Když šťávy ubývá, dolijte trochu převařené osolené vody a horní vrstvu znovu zatižte.
Zdroje: https://www.zkvaseno.cz/zeli, https://extension.oregonstate.edu/food/preservation/sauerkraut-problems-solutions, https://ask.extension.org/kb/faq.php?id=663860, https://www.ceskatelevize.cz/porady/12059685760-co-nase-babicky-umely-a-na-co-my-jsme-zapomneli/11098-recepty/7323-tercino-nakladane-zeli/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/nakladame-zeli.html, https://www.jaktak.cz/jak-nalozit-zeli-tradicnim-zpusobem.html, https://www.habio.cz/magazin/nakladane-zeli, https://www.toprecepty.cz/clanky/7392-jak-spravne-nalozit-zeli-poradime-cim-zajistite-perfektni-chut-i-prijemnou-krupavost-aby-byl-vysledek-dokonaly/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-docilit-krupaveho-kysaneho-zeli-rady-a-tipy/