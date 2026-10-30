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9 z 10 lidí tuhle dírku v lednici nikdy nevyčistí. Pak platí výjezd servisu i 1 500 Kč

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Louže pod zásuvkou se zeleninou, zvlhlý salát a zatuchlý pach, který nezmizí […]
9 z 10 lidí tuhle dírku v lednici nikdy nevyčistí. Pak platí výjezd servisu i 1 500 Kč

9 z 10 lidí tuhle dírku v lednici nikdy nevyčistí. Pak platí výjezd servisu i 1 500 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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