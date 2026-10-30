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Prohlédněte kávové lžičky po babičce. Kdo najde na zadní straně tato dvě písmena, dostane od sběratelů 12 000 Kč

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Dennívýzva
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Nedělní odpoledne u babičky, vůně kávy a z příborníku se vytahuje ta nejkrásnější krabička. Sběratelé dnes za podobné poklady platí tisíce korun. Jenže rozhoduje malý detail, který většina z nás přehlédne.
Prohlédněte kávové lžičky po babičce. Kdo najde na zadní straně tato dvě písmena, dostane od sběratelů 12 000 Kč

Prohlédněte kávové lžičky po babičce. Kdo najde na zadní straně tato dvě písmena, dostane od sběratelů 12 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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