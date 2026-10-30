Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Co se stane, když vhodíte na noc česnek do záchodu? Je to úžasný trik

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Záchodová mísa patří k místům, kde se bakterie a plísně drží doslova v každém koutě. Většina z nás proto automaticky sahá po agresivních čističích, které sice zaberou, ale zatěžují životní prostředí i peněženku. Existuje přitom i levnější cesta, která začíná v kuchyňské spíži.
Co se stane, když vhodíte na noc česnek do záchodu? Je to úžasný trik

Co se stane, když vhodíte na noc česnek do záchodu? Je to úžasný trik

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 04:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
V pátek ve 21:40 se neodlepíte od TV: Nova Cinema nasazuje nadupanou a drsnou jízdu
V pátek ve 21:40 se neodlepíte od TV: Nova Cinema nasazuje nadupanou a drsnou jízdu
Po kterém ovoci se nejvíc tloustne: Kalorické tabulky vede úplně nenápadné ovoce
Po kterém ovoci se nejvíc tloustne: Kalorické tabulky vede úplně nenápadné ovoce

Jíte střídmě, hýbete se a váha přesto stojí, nebo dokonce pomalu stoupá? Viník se může skrývat tam, kde ho...

Zabraňte rosení oken v zimě. Naše chytré babičky na to měly jednoduchý trik
Zabraňte rosení oken v zimě. Naše chytré babičky na to měly jednoduchý trik

Ranní pohled z okna, které je celé zamlžené a po rámu stékají kapky. Zná ho skoro každý, kdo v zimě topí....

RETRO HOSPODSKÝ KVÍZ: Velký návrat do marketingu minulého století
RETRO HOSPODSKÝ KVÍZ: Velký návrat do marketingu minulého století

Ponořte se do vzpomínek na staré reklamy, ikonické značky a vynálezy, které formovaly naši společnost....

Starý mrazák sesazen z trůnu. Ve zbytečné spotřebě energie ho trumfl jiný domácí spotřebič
Starý mrazák sesazen z trůnu. Ve zbytečné spotřebě energie ho trumfl jiný domácí spotřebič

Červené světýlko na televizi, blikající číslice na mikrovlnce, tichý zvuk probouzejícího se počítače....

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.