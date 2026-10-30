Co se stane, když vhodíte na noc česnek do záchodu? Je to úžasný trik

Čistá toaleta je vizitkou domácnosti, přitom úklid tohoto místa patří k nejméně oblíbeným povinnostem. Právě proto se lidé stále častěji obracejí k osvědčeným domácím prostředkům, které úklid usnadní a nevyžadují nákup navíc. Jedním z nich je surovina, kterou má doma téměř každý.
Přírodní postup má i další výhody. Je šetrný k povrchu mísy, takže se nemusíte bát poškození smaltu či keramiky. Ušetříte také čas, který byste jinak strávili cestou do obchodu, a peníze za drogistické přípravky.
Tato surovina je v kuchyni nepostradatelná pro své aroma. Obsahuje navíc vzácnou látku alicin, díky které je vnímána jako přírodní antibiotikum a antivirotikum a oblíbený pomocník při posilování imunity. Ano, řeč je o česneku.
Jak česnek v míse funguje
Postup je jednoduchý. Očištěný stroužek vhoďte do mísy a nechte ho tam přes noc. Alicin se uvolňuje nejlépe při narušení tkáně, takže se vyplatí stroužek před vhozením lehce naříznout nebo zmáčknout. Ráno stačí spláchnout. Podle zastánců metody bude mísa čistší než po drahém přípravku a celý trik je vhodné opakovat dvakrát týdně.
Pokud chcete sofistikovanější postup, připravte česnekový roztok. Do hrnce nalijte tři šálky vody, přidejte tři oloupané stroužky a přiveďte k varu. Pak hrnec odstavte, přikryjte pokličkou a nechte 10 až 15 minut louhovat. Tekutinu použijte stejně jako samotný stroužek. Podle návodu pomáhá i s žlutými usazeninami. V obou případech můžete před spláchnutím projet mísu štětkou.
Komu vadí česneková vůně, může po spláchnutí přidat kapku esenciálního oleje.
Další kuchyňští pomocníci a závěr
Podobně se dá využít i zázvor, jehož účinky se prý česneku blíží. Do mísy vhoďte několik nakrájených kousků a nechte je působit přes noc. Výsledek se podle domácích zkušeností ukáže po několika týdnech pravidelného používání.
Zcela jiný princip má cola. Kolem horního okraje mísy rozlijte asi 300 ml a nechte působit alespoň hodinu, čím déle, tím lépe. Nápoj obsahuje kyseliny, především kyselinu fosforečnou, které pomáhají rozpouštět nečistoty a vodní kámen. Před spláchnutím mísu ještě projeďte štětkou.
Vyplatí se tedy sáhnout po přírodní alternativě, nebo zůstat u osvědčené chemie? Možná stačí jedno ráno vyzkoušet, co dokáže obyčejný stroužek, a udělat si vlastní názor.
Zdroje článku: ireceptar.cz, dumazahrada.cz, m.magazinplus.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová