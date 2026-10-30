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Zámečník radí strčit před zimou do zámku tuhle věc ze šuplíku. Ušetří vám i 1 000 Kč za výjezdPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mrazivé ráno, zkřehlé prsty a klíč od kůlny nebo branky u chaty […]
Zámečník radí strčit před zimou do zámku tuhle věc ze šuplíku. Ušetří vám i 1 000 Kč za výjezd
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 30.10.2026 04:35
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