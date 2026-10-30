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Housle v jeho rukou zněly až podezřele dokonale. Paganiniho dokázal pověsti o ďáblovi skvěle využít

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Dennívýzva
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Houslista, který v černém plášti rozechvěl sály po celé Evropě, věděl přesně, co dělá, a publikum mu to spolklo i s ďáblem.
Housle v jeho rukou zněly až podezřele dokonale. Paganiniho dokázal pověsti o ďáblovi skvěle využít

Housle v jeho rukou zněly až podezřele dokonale. Paganiniho dokázal pověsti o ďáblovi skvěle využít

Zdroj: Foto: Picryl
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 04:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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