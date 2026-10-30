Většina lidí truhlík osází jen muškáty a petúniemi. Pět nenápadných rostlin ale vytvoří metrový zelený vodopád i bez slunce

Petúnie kvetou, muškáty svítí, a truhlík přesto působí řídce. Mezi rostlinami prosvítá substrát a plastová hrana zůstává holá. Pomoc přitom nabízejí druhy, které v zahradnictví nikdo neobdivuje: vrbina penízková, psineček výběžkatý, popenec obecný, dichondra a povijnice batátová. Nemají okázalé květy, zato umějí přepadat přes okraj nádoby a zahustit celou výsadbu. Část z nich zvládne polostín až stín, jiné snesou pražící jižní slunce. Psineček a dichondra za příznivých podmínek vytvoří převisy kolem metru i delší. Bohatý dojem podle nás vzniká chytrým osazením okraje druhy, které výsadbu opticky prodlouží a zahustí. Jedna zázračná sazenice to nezařídí.
Psineček a dichondra: převis, který dosáhne přes metr
Nejvýraznější délky jsou doložené u dvou rostlin. Psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera), v obchodech často k vidění jako kultivar ‚Green Twist‘, má podle encyklopedie Starkl převis zhruba 1 až 1,5 metru. Zahradnictví FLOS uvádí až 1,5 metru a dodává, že tráva přirůstá rychle a intenzivně. Pod obchodním názvem „převislý bambus“ se skrývá obyčejná lipnicovitá tráva. Bambus jen připomíná tenkými zakroucenými stébly, dřevnaté stonky nemá.
Dichondra jde ještě dál. Stříbrolistý kultivar ‚Silver Falls‘ podle
NC State Extension splývá ze závěsné nádoby do délky 0,9 až 1,8 metru během jediné sezóny. Snáší horko i sucho, a proto vydrží na balkonech, kde psineček bez vydatné zálivky rychle strádá.
Vrbina a popenec se rozrůstají jinak. Spíš než dlouhou záclonou zaplní okraj nádoby hustým kobercem výhonů, které se postupně spouštějí přes hranu. Popenec se podle britské Královské zahradnické společnosti (RHS) rozprostře do šířky 1,5 až 2,5 metru a v nádobě vyhání dlouhé plazivé výběžky. Povijnice batátová sází na mohutnost: velké listy v limetkové, vínové či téměř černé barvě a silné výhony, které výrazně orámují i objemnou žardiniéru.
Tři patra truhlíku: květ, výplň a převis
Američtí zahradní odborníci popisují dobře osazenou nádobu jako sestavu tří funkčních skupin. Uprostřed stojí dominanta, kolem ní výplň a na okraji převislé druhy, které přepadávají přes hranu. Přehled pěstování v nádobách od
Rutgers Cooperative Extension mezi ně jmenovitě řadí dichondru, povijnici batátovou i vrbinu penízkovou.
Většina českých balkonů končí u prvních dvou pater. Muškáty a petúnie zvládnou obě, třetí vrstva ale chybí. Právě listová hmota přitom drží výsadbu pohromadě v obdobích, kdy kvetení kolísá. Po vydatném dešti, v horkém srpnu nebo mezi dvěma vlnami květů zůstává truhlík s převisem plný a svěží, kdežto samotné kvetoucí balkonovky v takových chvílích prořídnou.
FLOS u psinečku výslovně uvádí, že opticky prodlužuje převisy ostatních rostlin a doplňuje vzpřímeně rostoucí druhy. Funguje i samostatně, nejvíc však vynikne vedle nápadně kvetoucích letniček. Klíčem k úspěchu je sladit nároky na světlo a vláhu. Psineček chce substrát neustále vlhký, dichondra naopak snese sušší režim. Kdo je zasadí do jedné nádoby, jednu z nich dříve či později potrápí.
Praktické dvojice podle stanoviště:
Plné slunce: petúnie nebo muškáty s dichondrou či povijnicí batátovou, při pravidelné zálivce i s psinečkem. Polostín: begonie, netýkavky a další méně slunné balkonovky s vrbinou nebo popencem. Stín a vlhčí lodžie: vrbina a popenec jako hlavní zelená hmota, květ dodají stínomilné begonie. Jižní balkon, nebo stinná lodžie? Přehled podle stanoviště
Nejčastější chyba vzniká při volbě stanoviště. Dichondra snese lehký stín, stříbrný nádech listů ale naplno získá až na slunci. Povijnice batátová podle RHS prospívá nejlépe na plném slunci a v teple. Popenec naopak FLOS doporučuje do stinného či polostinného vlhčího koutu a před přímým úpalem varuje. Vrbina se ukazuje jako nejpřizpůsobivější: zvládne slunce, polostín i rozptýlené světlo pod korunami stromů, pokud má dost vláhy.
Rostlina Stanoviště Převis / rozrůstání Zimování Do kombinace Vrbina penízková slunce až stín, vlhčí substrát hustý nízký pokryv, výhony přes okraj mrazuvzdorná, vydrží venku begonie, netýkavky, muškáty ve vlhčím režimu Psineček výběžkatý slunce až polostín, stále vlhko 1 až 1,5 m v nádobě bezpečněji v mrazuprosté místnosti kolem 12 °C petúnie, muškáty při vydatné zálivce Popenec obecný polostín až stín, vlhko dlouhé výběžky, porost 1,5 až 2,5 m do šířky mrazuvzdorný, hlídat promrznutí a vyschnutí begonie, netýkavky, stinné lodžie Dichondra ‚Silver Falls‘ slunce, snese lehký stín 0,9 až 1,8 m za sezónu jen bez mrazu petúnie, muškáty, horké balkony Povijnice batátová plné slunce, teplo mohutné výhony, výrazný okraj v teple, minimálně 7 až 10 °C muškáty, petúnie, větší nádoby
Pro menší truhlíky se nejlépe hodí vrbina, protože zůstává nízká a výhony jdou snadno zkrátit. Popenec zvládne podobnou roli, pokud jeho rozpínavost majitel průběžně krotí. Povijnice batátová potřebuje prostor, v úzkém truhlíku by sousedy snadno přerostla.
Sázet se vyplatí až po ledových mužích, tedy od druhé poloviny května do června. Dichondra i povijnice mráz nesnesou a RHS u obou doporučuje výsadbu ven teprve po pominutí jakéhokoli rizika. Odolná vrbina s popencem by ven mohly i dřív, v kombinovaném truhlíku s letničkami ale dává smysl sjednotit termín.
Kde je seženete a kolik stojí
Žádná z pětice nepatří k botanickým raritám, dostupnost se však během roku mění. V době naší rešerše nabízelo zahradnictví FLOS vrbinu penízkovou skladem za 69 Kč a mělo v sortimentu psineček ‚Green Twist‘ i popenec (na webu pod starším jménem popenec břečťanovitý). OBI prodávalo dichondru pod názvem Stříbrný déšť za 99 Kč s upozorněním, že jde o sezónní zboží. Povijnici batátovou měl FLOS ve více kultivarech, ve chvíli našeho ověřování ovšem byly všechny vyprodané. Zahradnictví Bouchalovi psineček prodává pouze osobně, bez zásilkové služby.
Vrbina a popenec se jako trvalky objevují v nabídce většinu sezóny. Dichondra, psineček a povijnice se chovají jako typické balkonovky a největší výběr bývá na jaře. Kdo chce mít konkrétní kultivar jistý, měl by vyrazit do zahradnictví v dubnu nebo na začátku května.
Zimování, zálivka a pár rizik navíc
Nároky na péči jsou mírné, dvě podmínky však platí pro všechny: správné světlo a substrát, který nepřeschne ani se neutopí. Psineček podle FLOS potřebuje trvale vlhkou propustnou zeminu a v kombinovaných výsadbách přihnojování balkonovým hnojivem zhruba jednou týdně, samozavlažovací truhlík mu výrazně ulehčí. Dichondra se spokojí se zálivkou po proschnutí a s umírněným hnojením. Povijnice při suchu vadne, hnojivo ale podle Clemson Extension většinou nepotřebuje, roste bujně sama.
Zima rozděluje pětici na dva tábory. Vrbina a popenec jsou podle RHS odolné zhruba do −15 až −20 °C a vrbina podle FLOS přečká i v nádobě bez zvláštní ochrany. Dichondra spadá do kategorie, která chlad snese, zmrznutí už ne, proto na podzim patří na bezmrazé místo. Podle
RHS ji stačí přesunout před prvními mrazy. Praktickým kompromisem je světlá chladná místnost kolem 8 až 12 °C. Povijnici v chladnějších oblastech RHS doporučuje držet v teple nad 7 až 10 °C, chránit lze i hlízy či řízky. Psineček Starkl radí před zimou zastřihnout a nechat v mrazuprosté místnosti kolem 12 °C se zálivkou jen natolik, aby kořenový bal úplně nevyschl.
Dvě poznámky stojí za pozornost. Vrbina i popenec zakořeňují v uzlech stonků a mimo nádobu se mohou rozšířit jako plevel, NC State Extension popenec dokonce označuje za agresivního a obtížně odstranitelného vetřelce. Odstřižky proto nepatří na kompost ani do trávníku. Popenec má navíc kuchyňský přesah: drobné vroubkované listy s jemnou mátovou vůní se hodí do čaje či polévky. S břečťanem nemá navzdory staršímu jménu nic společného, jde o nízkou hluchavkovitou bylinu s hranatými stonky. Pro koně je ovšem toxický, což by měli mít na paměti majitelé výběhů. Okrasná povijnice zase tvoří jedlé hlízy, šlechtitelé je ale vybírali podle barvy listů, chuť šla stranou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková