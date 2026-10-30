Nemáte v garáži starého Pionýra z ČSSR? Sběratelé za něj dnes dávají i 60 000 Kč, za 1 verzi ještě víc

Malá motorka, na které kdysi začínala celá generace mladých motorkářů, často skončila zapomenutá pod plachtou za sekačkou na trávu. Mnohý majitel ji bere jako starý krám, který jen zabírá místo. Sběratelé to vidí jinak a za zachovalé kusy platí částky, které by ještě před pár lety nikoho nenapadly. Jedna verze přitom vede s velkým náskokem.
Pařez, typ 555, nebo dvacítka?
Slovem Pionýr se označuje celá rodina malých padesátek, které se od poloviny 50. do začátku 80. let vyráběly ve slovenské Považské Bystrici. Než začnete počítat peníze, zjistěte, který typ vlastně máte. Rozdíly mezi typy jsou totiž v ceně hodně znát.
Řadu otevírá typ 550 z let 1955 až 1958. Přezdívku pařez mu vynesl tvar drobného sedla posazeného nad útlým plechem. Typ 555, který ho vystřídal, uveze pořád jen jezdce. Poznáte ho podle mohutnějšího krytu nad zadním kolem, na kterém je rovnou nosič zavazadel.
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Typy 05 a 20, které si většina lidí s Pionýrem spojuje, mají kapotáž ve stylu skútru a sedlo pro dva. Sportovní jednadvacítka z nich vychází, dostala ale široká řídítka a obešla se bez velkých ochranných plechů. Mustang, tedy typ 23, vypadá spíš jako klasická silniční motorka, technicky ale stojí na stejném základu.
Kolik letos na podzim zaplatili dražitelé
Dobrou představu o cenách dala online aukce Poklady ze stodoly, ve které aukční síň Retro Garáž na Aukru prodávala sbírku zesnulého sběratele Věroslava Bernata. Skoro všechny kusy ze sbírky prošly před dražbou renovací, takže ceny platí pro stroje v dobrém stavu.
Typ 555 vyšel nového majitele na necelých 52 000 Kč a Mustang zhruba na 51 000 Kč. Sportovní jednadvacítka se vyšplhala skoro na 60 000 Kč a exportní typ 22, určený pro USA a Kanadu, přesáhl 64 000 Kč. Jde o konečné částky včetně patnáctiprocentní aukční přirážky.
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V běžných inzerátech bývají ceny skromnější. Za stroj, který jezdí a má doklady, se počítá zhruba s 25 000 Kč, renovované kusy a vzácnější typy se prodávají dráže.
Proč vede právě pařez
Nejvíc z celé řady vynesl pařez. Dražitel za něj i s přirážkou zaplatil 87 463 Kč, tedy skoro o 23 000 Kč víc než za nejdražší z ostatních Pionýrů z téže sbírky.
Vysoká cena má jasné důvody. Pařez je první sériový typ celé řady a z výrobní linky sjížděl jen do roku 1958. Vzniklo ho přibližně 106 000 kusů, zatímco nejrozšířenější dvacítky se vyrobilo skoro půl milionu.
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Sběratelé o první typy stojí dlouhodobě a právě ony patří k Pionýrům, které nejrychleji nabývají na hodnotě.
Ceny jednotlivých typů z aukce Poklady ze stodoly přehledně shrnuje následující tabulka:
Typ Popis Cena v aukci včetně přirážky 550 (pařez) nejstarší a první sériový typ, jediné malé sedlo, vyráběl se v letech 1955 až 1958 87 463 Kč 22 exportní typ určený pro USA a Kanadu přes 64 000 Kč 21 sportovní varianta dvacítky se širokými řídítky skoro 60 000 Kč 555 nástupce pařezu, jedno sedlo, širší kryt zadního kola s nosičem necelých 52 000 Kč 23 (Mustang) vzhledem připomíná klasickou silniční motorku zhruba 51 000 Kč Za co si kupci připlatí Přečtěte si také: Ženám, které měly děti před rokem 1986, hrozí nižší důchod. Výchovné má zmizet za 2 měsíce
Kupce zajímá hlavně to, nakolik stroj odpovídá stavu, v jakém kdysi opustil továrnu. Cenu obvykle zvednou:
pojízdný stav a doklady ke stroji, vzácnější typ, u Pionýrů především pařez, původní registrační značka z doby, kdy byl stroj nový.
S renovací je to složitější. Pavel Kočí, který aukce Retro Garáž organizuje, má za to, že kupec většinou udělá lépe, když si vybere stroj, který už renovací prošel. Vlastní oprava podle něj spolkne hodně peněz a předem nikdo neví, jestli se povede.
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Peníze přitom můžete dostat i za neúplnou motorku. I holý motor má cenu a pohonné jednotky z Pionýrů se ve stejné dražbě prodaly zhruba za 13 100 a 13 800 Kč.
Kdysi drahá novinka, později šrot
Podle knihy Jiřího Wohlmutha o Pionýrech se nový typ 555 v roce 1958 prodával za 2 500 Kčs. Na tehdejší poměry šlo o velký výdaj, protože průměrný měsíční plat nedosahoval ani 1 200 Kčs.
Moped byl na přelomu 50. a 60. let drahou novinkou, nový Pionýr typu 555 stál v roce 1958 víc než dvojnásobek tehdejšího průměrného měsíčního platu. Ilustrační foto. Zdroj: Nationaal Archief / Unsplash.
Celkem se Pionýrů vyrobilo přes 1,5 milionu, takže časem zevšedněly. Ještě v polovině minulého desetiletí za ně venkovští majitelé chtěli sotva víc, než kolik by dostali ve sběrně kovů.
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Dnes z nich jsou vyhledávané vzpomínky na mládí a lidé za ně rádi zaplatí. Kdo má doma starého Pionýra, udělá dobře, když ho před prodejem nechá posoudit někým, kdo se v typech a cenách vyzná.
Zdroje: https://zpravy.tiscali.cz/pionyr-na-pude-po-dedovi-nemusi-byt-srot-sberatele-za-dobry-kus-daji-i-63-000-kc-729347, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/jawa-50-555-pionyr/r~01d179d4631a11ec966d0cc47ab5f122/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Pion%C3%BDr_%28motocykl%29, https://cnn.iprima.cz/jawa-pionyr-motorizovala-mladez-na-oblibenem-skutru-vyrostly-generace-motorkaru-344849, https://cs.wikipedia.org/wiki/Jawa_50/550, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/technika-a-design/jawa-parez-za-87-tisic-prekvapily-i-babetty-motorky-po-zesnulem-sberateli-vynesly-pres-pet-milionu/r~aaa29c52e719dd6762eedb5d9dab1b76/