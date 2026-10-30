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Nemáte v garáži starého Pionýra z ČSSR? Sběratelé za něj dnes dávají i 60 000 Kč, za 1 verzi ještě víc

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Malá motorka, na které kdysi začínala celá generace mladých motorkářů, často skončila […]
Nemáte v garáži starého Pionýra z ČSSR? Sběratelé za něj dnes dávají i 60 000 Kč, za 1 verzi ještě víc

Nemáte v garáži starého Pionýra z ČSSR? Sběratelé za něj dnes dávají i 60 000 Kč, za 1 verzi ještě víc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 04:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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