Balkon plný květů i v největším vedru bez zalévání? Pět druhů, které přežijí celý týden bez kapky vody a kvetou do prvních mrazů

V červnu naměřili meteorologové v Doksanech 41,9 °C, nejvyšší hodnotu v historii českých měření. Červenec přidal osmnáct tropických dní a srpen další horkou vlnu se čtyřicítkami na teploměrech. Kdo v tom období odjel na týden k moři, našel po návratu v truhlíku často jen hnědé cáry. Přitom existuje parta letniček, které podobné podmínky snášejí výrazně lépe:
šrucha velkokvětá, gazánie, libora měňavá, sporýš a do nejvyprahlejších koutů kosmatec. Recept na balkon bez každodenní konve stojí na třech věcech: suchomilném druhu, dostatečně velké nádobě a výsadbě až po mrazících. Teď na konci října, kdy noci klesají k nule, je ideální chvíle zapamatovat si ho pro sezonu 2027. Proč surfinie v rekordních vedrech 2026 kapitulovaly
Surfinie vznikly v Japonsku roku 1987 a o dva roky později je firma Suntory uvedla na trh jako první převislou petúnii množenou z řízků. Šlechtitelé z nich udělali stroj na květy. Odrůda Surfinia Summer dorůstá rozpětí 60 až 80 cm a kvete od května do října. Taková výkonnost se ovšem platí. Výrobce doporučuje zalévat, jakmile povrch substrátu oschne, a to vydatně, dokud voda neproteče dnem. K tomu přidává tekuté hnojivo jednou až dvakrát týdně.
Letos taková péče narazila na tvrdou realitu. Podle
ČHMÚ byl červen silně nadnormální, červenec suchý a mělká podzemní voda klesla na nejnižší stav od roku 1981. Ve dnech 30. a 31. července vystoupila maxima na 53 až 63 % standardních stanic na 35 °C a výše. Jižní balkon v rozpáleném sídlišti funguje v takových dnech jako trouba. Truhlík z plastu se ohřeje, substrát vyschne do odpoledne a petúnie bez vody během pár hodin zvadne.
Muškáty dopadly lépe. Britská zahradnická společnost RHS je řadí mezi rostliny, které snášejí horko i sucho, a díky dlouhému kvetení se podle ní hodí do nádob. Kdo ale touží po něčem pestřejším nebo chce méně hlídat konev, má na výběr lepší možnosti.
Šrucha, gazánie, libora: suchomilné letničky, které horko nezlomí
Následující pětice má s vedrem a suchem zkušenosti z domoviny i ze šlechtění.
Šrucha velkokvětá (portulaka): nízká rostlina s dužnatými listy, které si ukládají vodu do zásoby. Státní univerzita Severní Karolíny (NCSU) u ní výslovně uvádí toleranci horka i sucha a vhodnost do nádob. Kvete červeně, růžově, oranžově, žlutě, fialově či bíle, často ve směsích. Pro začátečníka asi nejvděčnější volba. Gazánie: kopretinové květy, typicky žluté až oranžové s tmavým středem, které se otvírají za slunce. Pochází z pobřeží jižní Afriky a miluje písčitou, propustnou půdu. Mezi zálivkami je třeba nechat substrát proschnout, přemokření jí škodí víc než pár dní sucha. Libora měňavá (lantana): kulovité hlávky drobných kvítků, které během kvetení mění barvu od žluté přes oranžovou po růžovou či červenou. Podle NCSU Extension snese horko i sucho, kvete od poloviny léta do prvního mrazu a hodí se do závěsných košů. Pozor v domácnostech s malými dětmi a zvířaty: listy a nezralé zelené bobule jsou jedovaté. Sporýš (verbena): trsy hvězdicovitých kvítků v bílé, růžové, červené, levandulové nebo modrofialové barvě. Převislé kultivary se surfiniím objemem přibližují nejvíc. Sucho snáší, jakmile zakoření. Kosmatec (ledovka): sukulentní doplněk do nejvyprahlejších misek. RHS řadí podobné sukulenty mezi nejlepší volby do nádob tam, kde chybí čas na denní zálivku.
Kdo touží po kaskádě květů přes zábradlí, sáhne po liboře a převislém sporýši. Komu jde hlavně o výdrž v suchu, vsadí na šruchu s gazánií.
Týden dovolené bez souseda s konví: na truhlíku záleží víc, než se zdá
Odolnost těchto rostlin roste s tím, jak hluboko sahají kořeny. Čerstvě koupená sazenice v malém květináči má zásobu vody na den, možná dva. Rostlina, která se v truhlíku několik týdnů zabydlela, čerpá z mnohem většího objemu substrátu. Proto i suchomilné druhy potřebují po výsadbě pravidelnou startovací zálivku. NCSU to u sporýše formuluje přímo: odolný vůči suchu je teprve po ujmutí.
Podle nás mají v týdnu bez péče největší šanci zakořeněná šrucha, gazánie a libora. Aby to vyšlo, doporučujeme:
truhlík dlouhý aspoň 50 až 60 cm a co nejhlubší, ideálně samozavlažovací se zásobníkem vody, propustný substrát, klidně s příměsí písku či perlitu, aby kořeny nehnily po přívalovém dešti, výsadbu po polovině května, kdy pominou mrazíky, a pár týdnů pravidelné zálivky na zakořenění, vydatné zalití těsně před odjezdem, až voda proteče dnem.
Sporýš sucho přečká, jen při delším přeschnutí může zpomalit růst. Clemsonská univerzita připomíná, že i odolné verbeny rostou nejlépe s vodou a měsíčním přihnojením. Malé závěsné koše na jižní fasádě vysychají nejrychleji, takže tam patří spíš šrucha nebo kosmatec.
Ceny balkonových květin odolných suchu v českých obchodech
Na pořizovací ceně se dá ušetřit jen zčásti. Skutečná úspora přichází jinde: v čase, vodě a nižším riziku, že jedna vynechaná zálivka zničí celou výsadbu.
Rostlina Příklad ceny Obchod Šrucha velkokvětá 32 Kč semena, 89 Kč květináč 12 cm, 345 Kč miska 29 cm Hornbach Gazánie 69 Kč OBI Libora 44 až 60 Kč v akci (běžně 109 až 149 Kč) Zahradnictví FLOS Surfinie 67 Kč (11 až 12 cm), 89 Kč (12 cm) Hornbach, OBI Muškáty 49 až 75 Kč běžné, 109 až 129 Kč velkokvěté Hornbach
Na surfinie navíc padnou peníze za hnojivo dávkované každý týden. Libora i sporýš se spokojí s občasným přihnojením, šrucha a gazánie si vystačí s minimem.
Kvetení až do mrazů: co s truhlíky teď na konci října
Měsíční výhled ČHMÚ do poloviny listopadu počítá s tím, že noční minima budou v posledních dvou týdnech kolem nuly. Pro teplomilné letničky to znamená finiš. Libora a převislé kultivary sporýše dokážou kvést až do prvního podzimního mrazu, zejména když odkvetlé hlávky průběžně odštipujete. Stejně tak gazánie, u níž odstraňování odkvetlých květů podporuje nasazení dalších poupat. Jakmile je spálí mráz, patří šrucha i gazánie na kompost, protože se u nás venku pěstují jako jednoleté.
Jaro 2027 pak může začít jinak než nákupem obvyklých surfinií. Stačí počkat do druhé poloviny května, kdy se suchomilné sazenice objeví v marketech i zahradnictvích, a rovnou je posadit do většího truhlíku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková