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Povolební machrování Motoristů v Černoučku. V zastupitelstvu mají jednoho straníka

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Je až neuvěřitelné, jak se Motoristé po volbách začali neskutečně radovat z toho, že mají v Černoučku, tedy obci pana prezidenta, svého člověka v zastupitelstvu. Chvilku to vypadalo, jako by Motoristé Černouček dokonale ovládli a vytvořili si z něj svou baštu. Ne, nic takového se nepochybně nestalo. Pouze získali jednoho jediného zastupitele. Nejspíše se jednalo o největší oslavu toho, že se někdo ze strany vlastně vůbec uspěl. Pojali to skutečně velkolepě. Hlavně ministr kultury, který opět ukázal, co v něm vlastně je.
Petr Macinka a Filip Turek

Petr Macinka a Filip Turek

Zdroj: Petr Macinka
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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