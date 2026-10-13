Povolební machrování Motoristů v Černoučku. V zastupitelstvu mají jednoho straníka

Je až neuvěřitelné, jak se Motoristé po volbách začali neskutečně radovat z toho, že mají v Černoučku, tedy obci pana prezidenta, svého člověka v zastupitelstvu. Chvilku to vypadalo, jako by Motoristé Černouček dokonale ovládli a vytvořili si z něj svou baštu. Ne, nic takového se nepochybně nestalo. Pouze získali jednoho jediného zastupitele. Nejspíše se jednalo o největší oslavu toho, že se někdo ze strany vlastně vůbec uspěl. Pojali to skutečně velkolepě. Hlavně ministr kultury, který opět ukázal, co v něm vlastně je.
V Černoučku měli tak dlouho prezidenta, až si tam nakonec zvolili Krále
Tak tuto hlášku sdílel ministr kultury Oto Klempíř na sociální síti X. Nic trapnějšího už jsem skutečně dlouhou dobu neviděl. U pana Klempíře se ale nelze divit vůbec ničemu. On se pan Martin Král nestal vůbec žádnou hlavou obce, ale pouhým zastupitelem, pane Klempíři. Těžko říct, zdali rozeznáváte ten rozdíl. Asi moc ne. Tento úspěšný kandidát získal 104 hlasů.
V Černoučku měli tak dlouho prezidenta, až si tam nakonec zvolili Krále https://t.co/b4zpS1JeJi
— Oto Klempíř (@OtoKlempir) October 10, 2026
Král nebyl ani na kandidátce Motoristů
Poměrně pozoruhodná záležitost. Martin Král kandidoval jako nezávislý kandidát (NK) na místní kandidátní listině Sdružení nezávislých kandidátů ČERNOUČEK 2026. To je docela pecka na to, že si z něj udělali Motoristé modlu. Jinak ale je skutečně členem strany Motoristé sobě. To nelze Macinkovi, Turkovi ani Klempířovi a dalším vyčítat.
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Žádné vítězství vlastní stranické kandidátky
Tonoucí se stébla chytá. Asi tak. Motoristé v komunálních volbách pohořeli. V senátních ani pořádně neměli kandidáty. Pro mnohé lidi nejspíše vyzněli po volbách jako kašpárci. I tak ale přijede Turek v nablýskaném vypůjčeném Mercedesu a chlubí se tím, jak uspěli Motoristé v Černoučku. Ne neuspěli, pouze se tam dostal do zastupitelstva člen jejich strany, který byla ale na kandidátce jiné. Tristní. S takovým výsledkem bych raději pomlčel.
Oto Klempíř: Foto Úřad vlády České republiky
Obyvatelé Černoučku po prezidentovi nezvolili krále
Klempířova poznámka byla silně hloupá, když to napíšu slušně. Pan prezident Petr Pavel má v Černoučku trvalé bydliště a jeho prezidentský mandát samozřejmě trvá. Obyvatelé této obce o prezidenta nepřišli. O nějakém nástupci nemůže být řeč. Jde jen o žalozpěvy nespěšných lidí.
Zdroje info: Autor, X
Petr Macinka a Filip Turek/ Náhledové foto Petr Macinka/Meta
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