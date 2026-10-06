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Policie nikoho nenutí, aby komukoliv předával peníze, varuje mluvčí před podvody

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Dennívýzva
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Podvodníci jsou čím dál vynalézavější, varují vysočinští policisté. Minulý týden přišel muž z Třebíčska o své úspory poté, co uvěřil telefonátu falešného kriminalisty.
Policie nikoho nenutí, aby komukoliv předával peníze, varuje mluvčí před podvody

Policie nikoho nenutí, aby komukoliv předával peníze, varuje mluvčí před podvody

Zdroj: Marie Buláková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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