Policie nikoho nenutí, aby komukoliv předával peníze, varuje mluvčí před podvody

Policie nikoho nenutí, aby komukoliv předával peníze, varuje mluvčí před podvodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie nikoho nenutí, aby komukoliv předával peníze, varuje mluvčí před podvodyZdroj: Marie Buláková
Článek byl publikován 06.10.2026 07:20
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →