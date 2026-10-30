Tento batoh pojme až 2× víc oblečení. V Actionu stojí 499 Kč, značkový i 4 000 Kč

Svetr, mikina, teplá bunda na večer a batoh je plný dřív, než se do něj dostane kosmetika nebo nabíječka. Na tenhle problém míří cestovní batohy, které mají uvnitř vlastní vakuový oddíl. Levnou verzi teď prodává Action a od značkových modelů se liší hlavně cenou a výbavou. Kdo s ní chce letět, měl by ale vědět o jednom háčku.
Pumpičkou ze svetrů vytáhnete vzduch
Batoh se prodává jako dvoudílná sada. V balení je kromě něj malá ruční pumpička, kterou se z oddílu na oblečení přes ventil odsaje vzduch. Oddíl je vlastně vzduchotěsný vak natrvalo všitý do batohu. Balení probíhá takto:
Oblečení se naskládá dovnitř. Oddíl se zazipuje. K ventilu se přiloží pumpička. Po chvíli pumpování se oblečení slehne a drží pevně na místě. Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejlepší podzimní sukně na rok 2026. Uberou kila v pase a opticky prodlouží nohy
Vrstva oblečení se po odsátí zploští, takže se batoh dopředu nevyboulí.
Cena je 499 Kč a na výběr jsou tři barvy: béžová, zelená a černá. Web řetězce slouží jen jako katalog, batoh se dá koupit v prodejnách Actionu v uličce s cestovními potřebami.
Na obalu stojí rozměry 30 × 12 × 42 cm. Údaj 30 × 17 × 42 cm, který řetězec uvádí na webu, je podle něj změřený i s obalem.
Přečtěte si také: Nejhorší chyba českých seniorek s podzimním oblečením. Opakují ji už 30 let a pak se diví, že vypadají starší Na obalu batohu z Actionu stojí rozměry 30 × 12 × 42 cm, výškou 42 cm tak batoh o 2 cm přesahuje limit Ryanairu pro malé zavazadlo zdarma. Zdroj: Oficiální materiály distributora. Do letadla zdarma? Rozhodují dva centimetry
Ryanair ke každé letence přibaluje nárok na malé zavazadlo do 40 × 30 × 20 cm. Během letu musí ležet pod sedadlem před vámi. Batoh z Actionu má na výšku 42 cm, tedy o 2 cm víc, než pravidla dovolují. Poddajný horní okraj jde do kontrolního rámu u brány zamáčknout, u nacpaného batohu to ale projít nemusí a obsluha pak může naúčtovat poplatek.
Polský technologický web Spider’s Web, který batoh popsal letos v červnu, ho proto doporučuje hlavně lidem se zaplaceným větším kabinovým zavazadlem.
Uvnitř se otevírá jako kufr
Hlavní zip vede kolem dokola, takže batoh jde rozložit naplocho jako malý kufřík. V jedné polovině je upínací pás na plochou elektroniku nebo složku s doklady. Celou druhou polovinu zabírá oddíl na oblečení s ventilem.
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Na zádech je polstrovaný panel ze síťoviny a široké ramenní popruhy. Láhev s vodou se vejde do síťky na boku, klíče do dlouhé ploché kapsy vpředu.
Batoh jde rozložit naplocho jako kufřík, v balení je i ruční pumpička na odsátí vzduchu a záda kryje polstrovaný panel ze síťoviny. Zdroj: Oficiální materiály distributora. Kolik se toho vejde navíc
Action žádné číslo neuvádí, na obalu je jen anglický nápis, že batoh zmenšuje objem zavazadla. Údaj o dvojnásobku pochází od značkových výrobců. Český Mybalo slibuje u modelu Vacuo AIR objem 22 až 48 litrů, do čísla se ale počítá i rozšiřovací zip.
Jak to vypadá v praxi, ukázal test podobného batohu Airback na cestovatelském webu Nomads Nation. Výrobce uvádí 22 až 47 litrů, recenzenti ho ale po rozšíření odhadovali spíš na 35 až 40 litrů. Úbytek objemu oblečení po odsátí přitom byl dobře vidět.
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Nejvíc místa ušetří nadýchané věci, ve kterých je hodně vzduchu, třeba fleecová mikina nebo péřová vesta. Podle stejného polského webu se s ruční pumpičkou člověk trochu zapotí a balení se protáhne. U dražších batohů tuhle práci obstará automatická pumpa. Hodnocení od zákazníků u batohu na webu Actionu nenajdete.
Za co se u značek připlácí
Mybalo prodává Vacuo AIR za 4 190 Kč. Batoh má kapsu na notebook do 17,3 palce, zámek TSA, voděodolný materiál a váží 1,6 kg. Výrobce u vakuové kapsy uvádí i to, že nepropouští pachy ani vlhkost. Vzduch z ní jde vytlačit i rukama. Pumpa se kupuje zvlášť za 690 Kč, sada batohu s pumpou vyjde na 4 480 Kč.
Bohatší výbava ale něco váží. Batoh Airback vyšel recenzentům z Nomads Nation na váze zhruba 1,9 kg, tedy víc, než udává výrobce.
Přečtěte si také: Nejhorší sypané čaje ze supermarketu. Češi je kupují, protože si myslí, že jsou kvalitní, a netuší, co v nich je Za 499 Kč prodává Action batoh v béžové, zelené a černé barvě, značkový Vacuo AIR vyjde zhruba osmkrát dráž. Zdroj: Oficiální materiály distributora.
Hlavní rozdíly mezi batohem z Actionu a modelem Vacuo AIR shrnuje tabulka:
Batoh z Actionu Mybalo Vacuo AIR Cena 499 Kč 4 190 Kč, v sadě s pumpou 4 480 Kč Odsávání vzduchu ruční pumpička přibalená v ceně pumpa se kupuje zvlášť za 690 Kč, vzduch jde vytlačit i rukama Rozměry a objem 30 × 12 × 42 cm (údaj na obalu) 22 až 48 litrů včetně rozšiřovacího zipu Notebook přidrží ho upínací pás uvnitř kapsa na notebook do 17,3 palce Další výbava síťka na láhev, plochá kapsa vpředu zámek TSA, voděodolný materiál, vakuová kapsa nepropouští pachy ani vlhkost
Pro lety s nízkonákladovými aerolinkami má stejná značka model Vacuo FLY za 4 190 Kč. Měří 40 × 30 × 15 cm a ani po rozšíření na hloubku 20 cm z limitu Ryanairu pro zavazadlo zdarma nevybočí.
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Zdroje: https://spidersweb.pl/2026/06/plecak-prozniowy-action.html, https://www.mybalo.cz/products/vacuo-air-kompresni-cestovni-batoh, https://www.mybalo.cz/products/vacuo-fly-kompresni-cestovni-batoh-underseat-pro-ryanair, https://nomadsnation.com/airback-backpack-review/, https://help.ryanair.com/hc/en-gb/articles/12888036565521, https://www.action.com/cs-cz/p/3224072/cestovni-batoh-s-odsavanim-vzduchu/