NHL po noci: Cooley vyrovnal sekundu před koncem, Thompson dal hattrick a Detroit vyhrál bez Larkina

Utah – Pittsburgh 4:3 po prodloužení: Cooley vyrovnal v poslední sekundě
Pittsburgh měl zápas takřka vyhraný. Ben Kindel poslal Penguins do vedení 3:2 pětadvacet sekund před koncem, jenže rodák z Pittsburghu Logan Cooley dokonal hattrick vyrovnávacím gólem sekundu před sirénou. Pro Utah už na začátku vstřelil také první dvě branky. V čase 63:27 rozhodl Michail Sergačov a Mammoth vyhráli 4:3 po prodloužení. Cooleyho závěrečná trefa patří podle statistik NHL k historicky výjimečným momentům: hattrick a gól na vyrovnání v úplně poslední sekundě základní doby.
VIDEO Buffalo – Anaheim 7:6: Thompsonových pět bodů a infarktový závěr
Tage Thompson nastřílel přirozený hattrick a přidal dvě asistence. Buffalo přitom vstoupilo do zápasu špatně, prohrávalo 1:3, pak ale nasázelo šest gólů bez odpovědi a vedlo 7:3. Anaheim se ani tak nevzdal. V závěrečných minutách stáhl rozdíl na jedinou branku; poslední gól padl třicet sekund před koncem. Sabres výhru udrželi, ačkoli z relativně pohodlného vedení udělali nepříjemné drama. Thompson navíc svým desátým kariérním hattrickem dorovnal historické klubové osobnosti.
VIDEO Detroit – Chicago 4:1: po suspendaci Larkina přišel Arvidssonův hattrick
Detroit vstupoval do utkání s velkým rozruchem mimo led. Klub ještě před zápasem suspendoval Dylana Larkina bez platu poté, co bývalý kapitán oznámil, že za Red Wings dál nastupovat nebude. Chicago sice vedlo gólem Connora Bedarda, ale Viktor Arvidsson vyrovnal a ve třetí třetině přidal další dvě trefy. Jednou asistoval a završil čtyřbodový večer. Lucas Raymond vstřelil vítězný gól v přesilové hře, John Gibson chytil 18 střel. Detroit ukázal, že dokáže vyhrát i během mimořádně nepříjemného klubového konfliktu.
VIDEO Carolina – Columbus 3:2: Kočetkov má devět výher z devíti startů
Pjotr Kočetkov dál prodlužuje mimořádný vstup do sezony. Proti Columbusu zastavil 24 střel a vyhrál devátý zápas od začátku ročníku v řadě, čímž překonal klubový rekord Frederika Andersena. Carolina vedla po trefách Jordana Martinooka, Logana Stankovena a Marka Jankowského už 3:0. Columbus snížil góly Dentona Mateychuka a Kenta Johnsona, ale vyrovnat nedokázal. Hurricanes tak získali další vítězství, přestože zápas museli v závěru bránit.
VIDEO Dallas – Montreal 2:5: Dobeš vyhrál a Canadiens zvládli celý trip
Jakub Dobeš se vrátil do branky Montrealu a proti Dallasu zastavil 17 z 19 střel. Útočnou práci za něj odvedli především Cole Caufield a Alex Newhook, kteří se prosadili dvakrát. Canadiens vstřelili tři góly už v první třetině, přičemž Caufieldova druhá trefa přišla pouhých 27 sekund po Newhookově gólu. Juraj Slafkovský měl asistenci, Lane Hutson zaznamenal klubový rekord v počtu asistencí před 23. narozeninami. Montreal zvítězil na všech čtyřech zastávkách venkovní série.
VIDEO Minnesota – Islanders 3:4 po prodloužení: Schaefer znovu rozhodl
Devatenáctiletý obránce Matthew Schaefer se proměnil v útočnou zbraň Islanders. Proti Minnesotě dvakrát skóroval, přidal asistenci a vítězný gól vstřelil po pouhých 33 sekundách prodloužení. Islanders přitom několikrát přišli o vedení. Minnesota dokázala srovnat na 3:3 díky Mattu Boldymu, ale v nastavení už žádnou další odpověď nenašla. Schaefer tak znovu přidal mimořádně výrazný výkon k rozjezdu své kariéry.
VIDEO Tampa Bay – Winnipeg 6:4: sedmá porážka Jets, čtyři body Holmberga
Winnipeg potřeboval zastavit nepříjemnou sérii a po změnách útočných formací dokázal proti Tampě vstřelit čtyři góly. Jenže ve druhé třetině inkasoval hned čtyřikrát a ocitl se ve ztrátě 1:5. Jets ještě stáhli rozdíl na jedinou branku, ale Pontus Holmberg trefou do prázdné branky výsledek uzavřel. Švédský útočník zaznamenal čtyři body, což je jeho osobní maximum v NHL. Winnipeg prohrál posedmé za sebou a stále hledá způsob, jak dostat pod kontrolu obranu.
VIDEO St. Louis – Boston 4:1: Blues se po dvou nulách konečně prosadili
St. Louis čekalo na gól více než dva zápasy a proti Bostonu navíc jako první inkasovalo. Pak však přišel důležitý moment v přesilové hře: Jimmy Snuggerud prolomil střelecké trápení a domácí se postupně dostali do vedení. Robert Thomas a Philip Broberg zapsali po třech bodech, Joel Hofer předvedl 31 zákroků. Boston si po dlouhé bodové sérii připsal druhou porážku za sebou. Blues naopak získali tolik potřebný důkaz, že jejich útok znovu dokáže fungovat.
VIDEO Nashville – Washington 3:4: Tuch rozhodl při Ovečkinově rozloučení s městem
Washington zvítězil v Nashvillu 4:3 díky gólu Alexe Tuche ve třetí třetině. Tuch se prosadil podesáté v sezoně a zaznamenal další vítěznou branku. Cole Hutson skóroval dvakrát, Filip Forsberg odpověděl dvěma góly za Predators. Zápas měl i symbolický rozměr: Alexandr Ovečkin odehrál poslední utkání základní části v Nashvillu před plánovaným koncem kariéry a domácí klub mu připravil připomínku společné historie s bývalým trenérem Barrym Trotzem.
VIDEO Los Angeles – Ottawa 6:5 po prodloužení: Kings zahodili čtyřgólový náskok
Los Angeles vedlo po druhé třetině 5:1 a zdálo se, že si pro první domácí vítězství sezony dojde bez dramat. Jenže Ottawa ve třetí části skórovala čtyřikrát. Dylan Cozens snížil dvěma trefami, Drake Batherson se také prosadil a Shane Pinto srovnal při hře bez brankáře necelé dvě minuty před koncem. Kings nakonec zachránil Quinton Byfield, který rozhodl v čase 63:37. Domácí tak získali dva body, ale jejich závěrečná obrana čtyřgólového vedení bude trenérům ještě dlouho ležet v hlavě.
VIDEO San Jose – Vancouver 3:2: Canucks tentokrát neudrželi vlastní náskok
Vancouver před dvěma dny otočil senzační zápas proti Anaheimu, jenže tentokrát zažil přesný opak. Po dvou třetinách vedl na ledě San Jose 2:0 a mohl navázat na předchozí výhru. Ve třetí části ale Sharks vstřelili tři góly během dvou minut a padesáti sekund. Will Smith skóroval dvakrát, Mason Marchment přidal vítěznou branku pouhých jedenáct sekund po vyrovnání. Canucks tak znovu prohráli a jejich jediné vítězství z posledních dvanácti utkání zůstalo osamocené.
VIDEO Co si z noci odnést
Největší individuální moment přišel z Pittsburghu, kde Cooley vyrovnal doslova v poslední sekundě. Nejdivočejší přestřelku nabídl Anaheim a samostatný velký příběh se rozvíjí také v Detroitu, kde tým vyhrál právě ve chvíli, kdy se rozešel se svým dlouholetým lídrem. Pro české čtenáře je důležitý Dobešův návrat k vítězství; pro příští dny stojí za sledování Kočetkovova devítizápasová série a pokračující mimořádná produktivita Schaefera.
Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Utah a Pittsburgh [ 2 ], NHL.com – Buffalo a Anaheim [ 3 ], NHL.com – Detroit a Chicago [ 4 ], NHL.com – Carolina a Columbus [ 5 ], NHL.com – Dallas a Montreal [ 6 ], NHL.com – Minnesota a Islanders [ 7 ], NHL.com – Tampa Bay a Winnipeg [ 8 ], NHL.com – St. Louis a Boston [ 9 ], NHL.com – Nashville a Washington [ 10 ], NHL.com – Los Angeles a Ottawa [ 11 ], NHL.com – San Jose a Vancouver [ 12 ]