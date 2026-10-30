Vánoční pohoštění bez krajíce veky. Tyhle hvězdy z listového těsta upečete za 12 minut

Obložená veka patří k českým oslavám skoro stejně samozřejmě jako cukroví. Kdo ale chce hostům nabídnout něco svátečnějšího a lehčího, může pečivo pod jednohubkami úplně vynechat. Roli spodního patra převezme svěží zelenina a nahoře se zatřpytí křupavá hvězdička.
Okurka místo krajíce pečiva
Základem každé jednohubky je kolečko salátové okurky. Je šťavnaté, příjemně chladivé a k sytým vánočním dobrotám tvoří osvěžující protiváhu. Okurka je z velké části voda, podle různých údajů 95 až 98 procent, a ve 100 gramech má jen kolem 14 kilokalorií.
Na kvalitě okurky přitom záleží víc, než by se mohlo zdát. Dobrá okurka je na pohled lesklá a hladká, v ruce nepovolí a slupku má napnutou. Nažloutlý nádech prozrazuje, že plod je přezrálý a starší, a takový na sváteční tác nepatří.
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V lednici vydrží okurka zhruba týden. Při pokojové teplotě rychle stárne a žloutne, proto je rozumnější ji koupit až pár dní před oslavou.
Česneková pomazánka drží patra pohromadě
Na okurku přijde vrstva jednoduché česnekové pomazánky. Stačí smíchat:
100 gramů pomazánkového másla nebo lučiny, dva až tři prolisované stroužky česneku, špetku soli. Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy nemyjte v myčce. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč ji musí po roce vyhodit
Lžíce majonézy navíc udělá pomazánku vláčnější a hladší na roztírání. Se dvěma stroužky vyjde pomazánka mírnější, se třemi už má výrazný říz. Pomazánce prospěje, když chvíli odleží a chutě se v ní propojí.
Další patro tvoří šunka složená na velikost sousta a k ní čtvereček ementálu. Obojí je dobré přizpůsobit zhruba velikosti okurkového kolečka, aby z věžičky nic nevyčnívalo.
Hvězdička navrch hotová za pár minut
Nejvíc pozornosti si žádá korunka celé jednohubky, i když ani ta nezabere moc času. Postup vypadá takto:
Přečtěte si také: Kuchařky ze školních jídelen to dělají 30 let. Rajská omáčka díky 1 kroku nikdy nebude kyselá ani vodová Plát listového těsta se rozválí zhruba na 3 až 4 milimetry a vykrajovátkem se do něj vypíchají hvězdy. Rychlejší cestou je hotové těsto prodávané už rozválené na pečicím papíře, které se i s papírem rovnou rozloží na pracovní desku. Vykrojené hvězdy se potřou rozšlehaným vejcem a posypou sezamem. Hvězdy se pečou v troubě předehřáté na 180 °C. Za 10 až 12 minut zezlátnou a budou příjemně křupavé.
Listové těsto tvoří spousta tenkých vrstev těsta a tuku. Kouzlo nastane v předehřáté troubě, kde se voda v těstě během chvilky odpaří a pára jednotlivé plátky nadzvedne. Probíhá to tak rychle, že tuk nestihne vrstvy slepit.
Celý trik ale funguje jen s pevným tukem. Když se těsto v teplé kuchyni rozehřeje, tuk změkne, rozteče se do okolních plátků a ty spolu splynou. Hvězdičky pak v troubě nenaběhnou a vyjdou ploché a tučné. Proto se vyplatí nechat těsto v lednici až do chvíle, kdy se do něj zakousne vykrajovátko.
Přečtěte si také: Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč Hvězdičky z listového těsta naběhnou jen tehdy, když těsto zůstane až do vykrajování studené. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Věžičky postavte, až budou hosté za dveřmi
Než se pustíte do skládání, nechte hvězdy na plechu nebo na mřížce zchladnout na pokojovou teplotu a mezitím nakrájejte sýr a šunku. Těsto, které ještě hřeje, by na věžičce rychle změklo a hvězda by se na ní špatně držela.
Až bude navrchu hvězda, propíchněte věžičku shora párátkem nebo krátkou špejlí tak hluboko, aby hrot zajel až do okurky. Teprve tehdy drží všechna patra pevně a tác můžete bez obav odnést z kuchyně ke stolu.
Pečivo z listového těsta chutná nejlépe krátce po upečení. Hvězdy, pomazánku i nakrájené suroviny klidně připravte s předstihem, každou část zvlášť. Do věžiček je ale spojte až chvíli před příchodem hostů, protože na vlhkém podkladu hvězda postupně ztrácí křupavost.
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Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/841451, https://forbes.cz/bez-prace-nejsou-kolace-ani-twisty-oslavte-den-deti-spolecnym-pecenim/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-cerstva-salatova-okurka-ma-mit-jiskru-40164905, https://www.denik.cz/zdravi/okurkova-dieta/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Listové_těsto, https://primainspirace.cz/category/recepty/slavnostni-jednohubky-s-cesnekovou-pomazankouslavnostni-jednohubky-s-cesnekovou-pomazankou-krupave-hvezdicky-z-listoveho-testa-bez-slozite-pripravy/