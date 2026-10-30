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Smetanová kulajda po jihočesku: Spojení kopru a vajec, které si získalo místo v české kuchyni

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Kulajda je přesně ten typ polévky, u které se láme chleba na dvě skupiny: jedni milují kopr, druzí se tváří opatrně. Za mě je škoda ji odepsat předem. Když se udělá poctivá světlá jíška, pohlídá se kyselost a kopr přijde až nakonec, vznikne hustá jihočeská klasika, která zasytí skoro jako oběd.
Fotografie ke kulajdě

Fotografie ke kulajdě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Jihočeská klasika, co umí pohladit i probudit: Kulajda s vejcem, smetanou a poctivou dávkou kopru
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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