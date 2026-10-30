Smetanová kulajda po jihočesku: Spojení kopru a vajec, které si získalo místo v české kuchyni

je jedna z těch Kulajda polévek, u kterých se u stolu rychle pozná, kdo má rád a kdo by ho nejraději obešel obloukem. Přitom ji není fér odepsat po první lžíci špatně uvařené verze. Když se udělá světlá jíška, kyselost zůstane spíš kopr jemná a kopr se do hrnce dostane až na poslední chvíli, vznikne poctivá jihočeská polévka. Hustá, sytá, taková, po které hlavní chod klidně počká.
Kulajda se obvykle řadí k
jižním Čechám. Základ není nijak složitý: . Od běžné bramboračky ji ale odlišuje sladkokyselá chuť, která má být spíš uhlazená než řízná. Jedno pravidlo se tu opravdu vyplácí neobejít: houby, brambory, smetana a kopr kopr přidejte až do hotové polévky. Dlouhým varem ztratí barvu a hlavně tu čerstvou vůni, kvůli které se tam dává. Recept na klasickou kulajdu se zastřeným vejcem
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme Základ polévky 50 g másla 2 lžíce hladké mouky 1 litr vody nebo vývaru 300 g brambor 30 g sušených hub nebo 200 g čerstvých 1 lžička soli 1/2 lžičky pepře Dokončení 200 ml smetany ke šlehání 33 % 2 až 3 lžíce citronové šťávy nebo bílého octa 1 lžička cukru podle chuti 1 malý svazek čerstvého kopru 4 ks vajec Postup přípravy jihočeské kulajdy s koprem
1. Sušené
houby nejdřív namočte, zhruba 20 minut bude stačit. Pokud máte čerstvé, jen je očistěte a nakrájejte. Kulajda půjde z obou, sušené ale většinou dají vývaru hlubší chuť.
2. V hrnci rozpusťte
máslo, zasypte ho moukou a míchejte světlou jíšku. Nenechte ji zhnědnout, tady se hodí jen světle zlatá, spíš napěněná.
3. Jíšku zalijte
vodou nebo vývarem a vezměte si metličku. Rozmíchejte ji pořádně, hrudky se v kulajdě schovávají špatně. Pak nechte základ asi 20 minut provařit. Je to nenápadný krok, ale vyplatí se; syrová mouka by v polévce zůstala cítit. Foto: Cooky.cz, Jihočeská klasika, co umí pohladit i probudit: Kulajda s vejcem, smetanou a poctivou dávkou kopru
4. Do hrnce přidejte pokrájené
brambory, houby, sůl a pepř. Vařte přibližně 15 minut, dokud brambory nezměknou.
5. Přilijte
smetanu a teprve potom chuť dolaďte citronem nebo octem. Podle potřeby přidejte trochu cukru. Kulajda má být příjemně nakyslá, ne ostrá tak, že přebije houby i smetanu.
6. Nasekaný
kopr vmíchejte až úplně nakonec. Nechte ho jen prohřát, dál už polévku nevařte. Zůstane zelenější a chuťově živější. V menším hrnci si připravte zastřená vejce
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7. Vejce opatrně vyklepněte do lehce vroucí vody a nechte asi
3 minuty zatáhnout. Pak je vyjměte děrovanou lžící.
8. Kulajdu nalijte do talířů, položte navrch
zastřené vejce a přidejte snítku kopru. Noste na stůl hned, dokud je vejce ještě teplé.
TIP: Pokud chcete polévku hustší a sytější, přidejte raději o jednu bramboru víc. Funguje to lépe než další mouka, která už by mohla být v chuti znát. Čerstvé nebo sušené houby?
V kulajdě obstojí obě možnosti.
Sušené houby mají silnější, koncentrovanější chuť a do téhle polévky zapadají přirozeně, počítá s nimi i řada tradičních postupů. Čerstvé houby se vyplatí předem krátce orestovat. Rozvoní se a v hotové polévce pak nepůsobí mdle.
Debata se často vede i kolem vejce. Rozklepnout ho rovnou do hrnce, nebo ho dát na talíř jako zastřené? Obojí je v pořádku. V restauracích se častěji objeví
zastřené vejce, doma ale spousta lidí zvolí rozkvedlané, protože je to rychlejší. Chuť kulajdy tím nijak zásadně neutrpí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline