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Vyhlašujeme nejhorší podzimní punčochy. Češky si je pořád kupují a neví, že jim opticky přidají několik kg na nohách

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Dennívýzva
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Jakmile se ochladí, vracejí se do skříně sukně a šaty a s nimi i punčocháče. Většina žen sáhne po tom, co zná léta a co jí připadá bezpečné. Jenže zrovna oblíbený kousek z regálu umí nohám uškodit víc, než by člověk čekal.
Vyhlašujeme nejhorší podzimní punčochy. Češky si je pořád kupují a neví, že jim opticky přidají několik kg na nohách

Vyhlašujeme nejhorší podzimní punčochy. Češky si je pořád kupují a neví, že jim opticky přidají několik kg na nohách

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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