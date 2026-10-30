Vyhlašujeme nejhorší podzimní punčochy. Češky si je pořád kupují a neví, že jim opticky přidají několik kg na nohách

Jakmile se ochladí, vracejí se do skříně sukně a šaty a s nimi i punčocháče. Většina žen sáhne po tom, co zná léta a co jí připadá bezpečné. Jenže zrovna oblíbený kousek z regálu umí nohám uškodit víc, než by člověk čekal.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Kolik žen je skutečně nosí, žádná statistika neříká. Z nabídky obchodů ale nezmizely a stylisté se na jejich hodnocení shodují nezvykle jednoznačně.
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Nejčastěji zmiňovaným prohřeškem jsou punčochy s výrazným leskem. Lesklé vlákno odráží světlo, a proto noha vypadá plnější a širší, než ve skutečnosti je. Na lýtku a stehně se navíc objevují světlé odlesky, které zvýrazní každou křivku.
Designérka a stylistka Kamila Vodochodská pro Blesk pro ženy popsala, že lesklé punčochy „opravdu přidávají opticky pomocí odrazu světla noze i několik kilogramů navíc“. Přesné číslo samozřejmě nikdo neváží, jde o optický dojem, který se liší podle postavy i osvětlení.
Foto: Shutterstock.com Opálené nohy uprostřed podzimu
Druhou častou chybou je barva. Tělové punčochy, které jsou tmavší než vlastní kůže, táhnou do oranžova nebo mají vytvořit efekt opálení, působí nepřirozeně. Nohy pak barevně nesedí k rukám ani k obličeji.
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Pokud už tělové, pak co nejjemnější, matné a v odstínu vlastní pokožky. Takové jsou téměř neviditelné, a přesně to se od nich čeká.
Nejhůř dopadá spojení lesku a tělové barvy. Módní rádci o něm mluví jako o pozůstatku devadesátých let, který dělá z nohy cosi umělého.
Velký vzor nohu zkrátí
Opatrnost se vyplatí i u vzorovaných punčocháčů. Výrazné velké motivy a vzory, které vedou napříč nohou, ji opticky zkracují a rozšiřují.
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Drobný puntík nebo jemná struktura naopak sluší většině postav.
Foto: Magnific.com Co si koupit místo nich Matná černá
Nejjistější volbou zůstávají černé matné punčocháče. Tmavá barva světlo pohlcuje, a tak nohu opticky zúží a hezky vytvaruje. Sednou k většině sukní i šatů.
Čokoládová a vínová
Komu připadá černá na denní nošení příliš vážná, může zkusit tmavě hnědou nebo vínovou. Na nohou působí podobně štíhle a navíc outfit příjemně oživí.
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Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://zeny.iprima.cz/puncochovy-modni-alarm-s-barvami-opatrne-cerna-klasika-je-pro-vsechny-521729, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/633862/jak-kombinovat-boty-a-puncochace-vyhnete-se-faux-pas-a-nakupte-konecne-spravne.html, https://www.iglanc.cz/inspirace/damske-puncochy-samodrzici-dress-code-galerie/, https://extrafit.cz/ceske-zeny-nad-60-nosi-puncochy-v-odstinu-ktery-nelichoti-nikomu-na-planete-staci-prejit-na-tento-a-nohy-vypadaji-okamzite-stihlejsi/, https://www.relaxeo.cz/nejhorsi-puncochy-na-jaro-2026-cesky-je-zase-hromadne-nosi-a-vubec-nevi-ze-jsou-20-let-z-mody/, https://www.lifee.cz/trendy/skola-etikety-s-julii-ponozky-v-sandalech-telove-vs-cerne-silonky-konecne-budete-mit-jasno-jak-je-nenosit_570963.html, https://kordula.cz/druhy-puncochacu-jak-vybrat-ty-prave/