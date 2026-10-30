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Podívejte se na zeď za radiátorem. Stačí tam dát tuhle levnou věc a ročně ušetříte za topení až 600 Kč

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Až příště zapnete topení, přiložte dlaň na omítku za radiátorem. Když je […]
Podívejte se na zeď za radiátorem. Stačí tam dát tuhle levnou věc a ročně ušetříte za topení až 600 Kč

Podívejte se na zeď za radiátorem. Stačí tam dát tuhle levnou věc a ročně ušetříte za topení až 600 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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