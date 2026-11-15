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Pohádka o lampáři Matějovi, který rozsvěcel lucerny i tam, kde žádná ulice nebyla

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Dennívýzva
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Lampář Matěj každý večer rozsvěcel lucerny v přesně stejném pořadí. Jednou však v mlze zahlédl světlo tam, kde žádná lucerna stát neměla. Za ní byla další a pak další. Vedly z města ven, do míst, kde na mapě nebyla žádná cesta.
Pohádka o lampáři Matějovi, který rozsvěcel lucerny i tam, kde žádná ulice nebyla

Pohádka o lampáři Matějovi, který rozsvěcel lucerny i tam, kde žádná ulice nebyla

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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