Pohádka o lampáři Matějovi, který rozsvěcel lucerny i tam, kde žádná ulice nebylaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohádka o lampáři Matějovi, který rozsvěcel lucerny i tam, kde žádná ulice nebyla
Článek byl publikován 15.11.2026 16:05
Na kraji lesa stála chaloupka se střechou z tmavých šindelů, kolem níž rostly bylinky v tak pečlivých...
Na louce za potokem žil malý motýl jménem Cipísek. Když se poprvé vylíhl z kukly a roztáhl křídla, celé...
V starém domě se zelenými okenicemi byla půda, kam se chodilo jen zřídka. V létě tam vonělo dřevo a sušená...
Kocour Barnabáš byl šedivý, huňatý a tak důstojný, že vypadal, jako by se narodil už s vlastním názorem na...
Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...Všechny články tohoto autora →
- Pohádka o veverce Albíně, která si omylem schovala měsíc mezi ořechy
- Pohádka o čarodějce Babetě, které se každé zaklínadlo rýmovalo, i když nechtěla
- Pohádka o motýlu Cipískovi, který se bál vlastních barev
- Pohádka o smutné panence z půdy s jedním skleněným očkem, která si pamatovala všechny děti, které ji kdy držely