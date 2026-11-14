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Pohádka o veverce Albíně, která si omylem schovala měsíc mezi ořechy

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Dennívýzva
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Veverka Albína měla na zimu zásoby úplně všude. Pod kořeny, v dutinách, ve starém pařezu a jednou dokonce v botě zapomenuté u potoka. Když jedné noci našla pod stromem kulaté stříbrné světlo, myslela si, že je to zvlášť pěkný ořech. Až ráno zjistila, že na obloze něco chybí.
Pohádka o veverce Albíně, která si omylem schovala měsíc mezi ořechy

Pohádka o veverce Albíně, která si omylem schovala měsíc mezi ořechy

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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