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Podívejte se, o kolik vám stoupne důchod v roce 2027: tabulka ukazuje přesné částky

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Dennívýzva
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Lednové přidání k důchodu bude tentokrát skromnější, než na jaké si senioři […]
Podívejte se, o kolik vám stoupne důchod v roce 2027: tabulka ukazuje přesné částky

Podívejte se, o kolik vám stoupne důchod v roce 2027: tabulka ukazuje přesné částky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 04:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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