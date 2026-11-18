„Jsme v časové tísni, abychom se podrobně seznámili s veškerými podklady v rámci rozpočtu. Legislativně nejsme schopni připravit rozpočet odpovědně tak, abychom si za ním stáli. Chod města od ledna ohrožen není. Veškeré výdaje bude město krýt naprosto standardně,“ řekl starosta Jan Zachoval (Patrioti a JDK). Předpokládá, že rozpočet by měli zastupitelé schvalovat v únoru, takže podle rozpočtového provizoria by město hospodařilo v lednu a v části února.
Koalice v čele s Patrioty a JDK po říjnových volbách vystřídala ve vedení města koalici vedenou hnutím ANO, které stálo v čele města od roku 2014.
Při tvorbě rozpočtu bude vedení Jičína podle starosty především vycházet z investičních závazků města, jejichž přesnou bilanci si nyní dělá. Již zahájené a smluvně uzavřené investice město podle starosty dokončí. „V tom naprosto respektuji rozhodnutí předchozího vedení,“ uvedl starosta. Novou velkou investici radnice na příští rok kvůli stabilizaci ekonomiky města neplánuje. Soustředit se chce na opravy svého majetku, například chodníků a silnic, střech na zámku a 1. základní škole, na opravu Valdické brány.
Pro letošní rok má město podle loni v prosinci schváleného rozpočtu v plánu investice za rekordních 424 milionů korun při příjmech 997 milionů korun a výdajích 1,05 miliardy korun. Schodek má být 55 milionů korun. Do konce září skončilo hospodaření města deficitem 15 milionů korun při příjmech 632 milionů korun a výdajích 647 milionů korun.
Hlavními investicemi města jsou v současnosti stavba odpočinkové zóny Cidlina za 153 milionů korun a sdružená investice města, kraje a vodáren do opravy páteřních ulic Ruská a Poděbradova za více než čtvrt miliardy korun. Další desítky milionů korun jdou do rekonstrukce zámku, obřadní síně na zámku a do přestavby budovy městského úřadu v ulici 17. listopadu.
Koalici v Jičíně vytvořili Patrioti a JDK se sdružením nezávislých Aktivní Jičín, hnutím STAN, ODS a s uskupením Jičín srdcem s podporou Pirátů. Pětikoalice má v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 13 mandátů. V opozici jsou ANO, Volba pro město a lidovecké Sdružení pro Jičín. Tyto tři subjekty tvořily základ vládnoucích koalic od roku 2014.